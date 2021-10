Récapitulatif du troisième Forum des femmes eurasiennes

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le troisième Forum des femmes eurasiennes s'est déroulé à Saint-Pétersbourg du 13 au 15 octobre 2021. Le Forum a été organisé par le Conseil de la Fédération de Russie et l'Assemblée interparlementaire des États membres de la Communauté des États indépendants et a été géré par la Fondation Roscongress.

L'événement clé du programme d'activités du troisième Forum des femmes eurasiennes était la session plénière, qui a eu lieu le 14 octobre. Les invités du forum ont été accueillis par le président russe Vladimir Poutine.

Matviyenko, qui est également la présidente du comité d'organisation du troisième Forum des femmes eurasiennes, a déclaré : « Aujourd'hui, la Russie continue de protéger les intérêts des femmes et met en œuvre une stratégie d'action dans l'intérêt des femmes, le programme de la Décennie de l'Enfance. Nous sommes prêts à partager notre expérience lors de notre Forum. Cette coopération multiformat et multiforme entre les femmes du monde entier est précisément ce qui peut nous rapprocher de la réalisation de nos objectifs ambitieux et à grande échelle. »

Le troisième Forum des femmes eurasiennes a réuni plus de 2 500 participants (format hybride). Quelque 3 millions de personnes ont participé aux événements du Forum en temps réel via Internet.

« Pendant les jours du Forum, qui sera sans aucun doute un moment fort des événements de 2021, Saint-Pétersbourg est devenue la véritable capitale de la communauté féminine. Elle a rassemblé des femmes leaders, des représentantes de toutes les régions de Russie, de plus de 100 pays et d'organisations internationales de premier plan. L'ordre du jour ambitieux et l'atmosphère constructive sont devenus une source de nouvelles idées et de nouveaux projets communs » a déclaré Karelova, vice-présidente du comité d'organisation du Forum et présidente du Conseil du Forum des femmes eurasiennes.

Le programme d'activités comprenait un total de 90 événements.

« Aujourd'hui, les femmes jouent non seulement un rôle important dans la résolution de nombreuses questions figurant à l'ordre du jour mondial, mais elles jouent également l'un des rôles clés. Ils gèrent des entreprises, occupent des postes élevés, sont actives dans les activités sociales et dirigent des sociétés, des ministères et des États. Le Forum des femmes eurasiennes, qui se tient pour la troisième fois en Russie, est essentiellement un moteur du développement de l'agenda mondial des femmes. Un programme complet et un éventail de participants bien représentés ont été les garants de discussions animées et vivantes et d'un échange ouvert de points de vue et d'expériences. Cela donnera un élan aux projets et initiatives futurs », a déclaré Anton Kobyakov conseiller du président de la Fédération de Russie.

SOURCE “Roscongress” Foundation