Recherche et innovation en Europe : le Politecnico di Milano ouvre un bureau à Bruxelles

Au Parlement européen, présentation du bureau de liaison à Bruxelles : une stratégie pour la période suivant le plan national de relance et de résilience (PNRR) et l'avenir des programmes de l'UE

MILAN, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Politecnico di Milano a officiellement inauguré le bureau de liaison à Bruxelles, le nouveau bureau de cette Université dédié à la communication avec les institutions de l'Union européenne et à la fourniture d'un soutien stratégique dans le cadre de la participation aux programmes de recherche et d'innovation de l'UE.

Le rôle et les activités du bureau de liaison ont été présentés à Bruxelles, au Parlement européen, au cours de l'événement From Knowledge to Impact: Research and Innovation in Partnership with Society and Industry (De la connaissance à l'impact : Recherche et innovation en partenariat avec la société et l'industrie), qui a réuni des représentants des institutions européennes, des chercheurs, des professeurs d'université et d'autres forces vives de l'innovation. La réunion a été l'occasion d'illustrer la vision avec laquelle le Politecnico di Milano entend structurer sa présence continue à Bruxelles, afin de gagner en visibilité et en efficacité.

Avec la conclusion progressive du PNRR, le prochain programme-cadre de l'UE est appelé à devenir le principal levier structurel pour le financement de la recherche et le positionnement international des universités. Dans ce contexte, le Politecnico di Milano choisit de mettre en place un bureau public structuré à Bruxelles, conçu pour anticiper les priorités, les instruments et les trajectoires stratégiques de la politique européenne de recherche et d'innovation et y répondre.

Cette stratégie repose sur la position déjà établie du Politecnico di Milano en matière de programmes de recherche européens. Le Politecnico di Miliano est aujourd'hui l'université italienne leader en termes de financements obtenus dans le cadre d'Horizon Europe, avec 389 projets financés pour une valeur totale d'environ 185,68 millions d'euros. Dans le cadre du programme-cadre 2021-2027, le Politecnico s'est également vu attribuer 44 projets du Conseil européen de la recherche (ERC) pour un total de 44,65 millions d'euros, confirmant ainsi sa position dans la recherche de pointe.

Sur le front de l'innovation, entre 2021 et janvier 2026, le Politecnico di Milano a reçu un financement pour 29 propositions dans le cadre du Conseil européen de l'innovation (EIC), avec un taux de réussite de 10,7 %, parmi les plus élevés au niveau européen.

« L'Europe vit un moment charnière et déterminant à de nombreux égards, notamment en matière de recherche avancée et de compétitivité : deux éléments qui vont de pair. Il s'agit d'un moment clé pour le prochain programme-cadre (FP10) où les priorités et les mesures sont définies. La question que nous nous sommes posée en décidant d'ouvrir un bureau à Bruxelles n'était pas « Que pouvons-nous tirer de cette situation ? », mais plutôt « Que pouvons-nous apporter à la table des décideurs ? », a expliqué Donatella Sciuto, rectrice du Politecnico di Milano. « Nous sommes la première université italienne en termes de nombre de projets de recherche financés par l'Union, et la cinquième au niveau de l'UE. Dans un contexte de plus en plus dicté par des défis technologiques et de recherche majeurs, nous sommes là pour nous établir durablement, pour renforcer les liens avec les institutions et participer de manière plus décisive à l'élaboration des priorités continentales ».

Le bureau de liaison de Bruxelles joue un rôle de plaque tournante stratégique entre l'université et l'écosystème européen de la recherche et de l'innovation. Il entretiendra un dialogue permanent avec les institutions de l'UE et contribuera à définir les programmes stratégiques dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Grâce à ce bureau, le Politecnico a renforcé son implication dans les processus de conception des politiques européennes de recherche. Il peut également offrir aux chercheurs un soutien et une aide plus structurés pendant leur participation aux programmes de l'UE, en particulier en ce qui concerne le prochain cycle de planification.

De ce point de vue, le bureau de liaison est également un outil de renforcement des relations entre les universités, les équipes de recherche et le système industriel européen. Le bureau peut encourager la participation à des partenariats internationaux et le développement de projets de recherche et d'innovation à fort impact, tels que le nouveau partenariat stratégique européen sur les matériaux avancés IAM-I.

Au cours de l'événement au Parlement européen, des représentants de la Commission européenne, des membres du Parlement et les dirigeants des principaux organismes européens de recherche et d'innovation ont pris part aux discussions. Chacun a proposé une interprétation commune des défis auxquels sera confronté le prochain cycle de planification européen et du rôle que les universités, la recherche et l'industrie sont appelées à jouer.

Avec le lancement du bureau de liaison à Bruxelles, le Politecnico di Milano consolide une stratégie à long terme visant à renforcer sa compétitivité scientifique, son échange avec les institutions européennes et sa contribution au développement des politiques de l'UE en matière de recherche et d'innovation, à un moment décisif pour l'avenir de l'Europe du savoir.

