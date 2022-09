Rechter verwerpt verzoek van Pegasystems om uitspraak van jury van 2 miljard dollar te vernietigen

Pegasystems moet Appian nog eens 23,6 miljoen dollar aan juridische kosten betalen voor het moedwillig en kwaadwillig onjuist verkrijgen van bedrijfsgeheimen

AMSTERDAM, 20 september 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) heeft vandaag aangekondigd dat de Circuit Court voor Fairfax County, Virginia een definitieve uitspraak heeft gedaan waarbij het bedrijf een schadevergoeding van $2,036 miljard heeft toegekend gekregen van Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) wegens het onrechtmatig verkrijgen van handelsgeheimen. De rechtbank heeft ook een definitieve uitspraak gedaan over de uitspraak van de jury dat Pegasystems de Virginia Computer Crimes Act heeft geschonden. Appian had de zaak in maart 2022 voor de rechter gebracht om de bescherming van haar eigen intellectuele eigendom, waaronder haar bedrijfsgeheimen, te waarborgen en ontving de uitspraak van de jury na een 7 weken durend proces op 9 mei 2022. Als gevolg van het oordeel van de jury over opzettelijke en kwaadwillige toe-eigening van de bedrijfsgeheimen van Appian, veroordeelde de rechtbank Pegasystems ook tot betaling aan Appian van 23,6 miljoen dollar aan advocaatkosten in verband met de zaak. Tot slot heeft de rechtbank Pegasystems veroordeeld tot betaling aan Appian van de wettelijke rente na het vonnis tegen een jaarlijks percentage van 6%, dit komt neer op ongeveer 122 miljoen dollar per jaar.

"We zijn blij dat de rechtbank de pogingen van Pegasystems om het vonnis van de jury te vernietigen heeft verworpen," aldus Christopher Winters, General Counsel bij Appian. "We denken dat de uitspraak van de jury goed was, en de uitspraken van de rechtbank tijdens het proces waren gegrond. Appian vroeg alleen om schadevergoeding voor de ongerechtvaardigde verrijking van Pegasystems ten koste van Appian, wat werd ondersteund door getuigenissen van deskundigen, waaronder een gepensioneerde analist van Gartner. Wij hebben geen punitieve schadevergoeding gevraagd of gekregen. We gaan nu over naar de beroepsfase van de rechtszaak, waar we erop vertrouwen dat we ook zullen winnen."

Tijdens het zeven weken durende proces presenteerde Appian bewijs dat Pegasystems een werknemer van een externe overheidspartner (de "contractant") had ingehuurd om Pegasystems toegang te verschaffen tot de software van Appian als onderdeel van een poging om te leren hoe zij beter met Appian kon concurreren. Bij het inhuren van de contractant heeft Pegasystems haar externe contracterende dienst opgedragen iemand aan te werven die niet "loyaal" was aan Appian. Appian heeft bewijs aangevoerd dat de contractor informatie over bedrijfsgeheimen aan Pegasystems doorgaf om zijn werknemers in staat te stellen concurrerende functies te bouwen en het verkoopteam van Pegasystems te trainen om beter met Appian te kunnen concurreren. Tijdens de procedure gaf Alan Trefler, oprichter en CEO van Pegasystems, toe dat het "ongepast" was dat werknemers van Pegasystems de contractant hadden ingehuurd, en dat de contractant "blijkbaar dingen deed waar hij geen recht op had".

De contractant, die intern bij Pegasystems een "spion" werd genoemd, hielp Pegasystems bij het maken van tientallen video-opnamen van de Appian-ontwikkelingsomgeving met als doel om Pegasystems te helpen bij het samenstellen van concurrentiemateriaal en het identificeren van verbeteringen aan zijn platform. Appian voerde ook aan dat het productontwikkelingsteam van Pegasystems het door de contractant verstrekte materiaal bekeek en de koers van Pegasystems' productontwikkeling wijzigde om voordeel te halen uit de Appian-technologie die zij zagen. Appian heeft documenten en getuigenissen overgelegd waaruit blijkt dat Pegasystems gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsgeheimen die zij van de contractant had gekregen om verbeteringen aan te brengen met betrekking tot onder meer het gebruiksgemak en de sociale en mobiele mogelijkheden van het Pegasystems-platform.

Appian meent dat de schadevergoeding de grootste is in de geschiedenis van de staatsrechtbank van Virginia.

Pega heeft beroep aangetekend. Pegasystems is niet verplicht Appian de uitspraak, advocaatkosten of rente na de uitspraak te betalen totdat alle beroepen zijn uitgeput. Appian kan de uitkomst van eventuele beroepen of de tijd die nodig is om deze op te lossen niet voorspellen.

