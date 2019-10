Reciclus atinge marca de 26 toneladas de lâmpadas fluorescentes pós-uso coletadas e descontaminadas em Minas Gerais

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Se você é consumidor doméstico, já deve ter se deparado com a seguinte situação: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes, depois que elas queimam? Essas lâmpadas possuem componentes que demandam um fluxo específico na coleta e destinação final. Por isso, o descarte incorreto, como no lixo comum, pode acarretar diversos problemas ambientais.

Com a finalidade de realizar a coleta e a destinação ambientalmente correta desses resíduos, o programa da Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) disponibiliza no estado de Minas Gerais um total de 45 pontos de coleta em 7 cidades, a fim de cumprir com a determinação do Acordo Setorial.

A Reciclus é uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como Entidade Gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.

A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Federal nº 12.305/2010 que fala na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

Participam do programa apenas as lâmpadas de uso doméstico, dos seguintes tipos: fluorescentes compactas e tubulares; de vapor de mercúrio, sódio ou metálico; e luz mista. Não há limite para descarte, desde que seja realizado por consumidor doméstico.

Desde 2017, já foram coletadas e descontaminadas 26.362 quilos de lâmpadas fluorescentes pós-uso no estado, totalizando 180.380 unidades.

Atualmente, a Reciclus está presente em Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte (20 pontos de coleta), Betim (6), Contagem (10), Itaúna (2), Pará de Minas (3), Ribeirão das Neves (1) e Sete Lagoas (3).

Conheça os pontos de coleta da Reciclus no estado de Minas Gerais:

Loja Elétrica - Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 11, Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG.

Ponto do Eletricista – Av. Olegário Maciel, 594, Centro, Belo Horizonte/MG.

Casa Ferreira Gonçalves – Av. Barão Homem de Melo, 3100, Estoril, Belo Horizonte/MG.

Obradec - Rua Niquelina, 800, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

Silverata - Rua Javari, 481, Renascença, Belo Horizonte/MG.

Silverata – Av. Sebastião de Brito, 1375, Dona Clara, Belo Horizonte/MG.

Leroy Merlin – Rod. BR 356, Km 6,5 nº 7515, Belvedere, Belo Horizonte/MG.

Leroy Merlin – Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, Belo Horizonte/MG.

Extra - Avenida Francisco Sales, 898, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

Extra - Rua Maria Luiza Santiago, 110, Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG.

Extra - Avenida Cristiano Machado, 4000, União, Belo Horizonte/MG.

Carrefour - Rodovia BR 356, 3049, Belvedere, Belo Horizonte/MG.

Carrefour – Av. Pres. Carlos Luís, 4055, Eng. Nogueira, Belo Horizonte/MG.

Loja Elétrica – Av. Nossa Senhora Carmo, 1202, Sion, Belo Horizonte/MG.

Super BH – Av. Dois Mil Trezentos e Trinta e Dois, 1395, Belo Horizonte/MG.

Super BH - Avenida Afonso Vaz de Melo, 465, Barreiro, Belo Horizonte/MG.

Super BH - Avenida Dom Pedro I, 402, Itapuã, Belo Horizonte/MG.

Super BH - Avenida dos Andradas, 3760, Pompéia, Belo Horizonte/MG.

Super BH - Avenida Santa Terezinha, 389, Itatiaia, Belo Horizonte/MG.

Othon de Carvalho – R. Tupis, 1277 a 1325, Barro Preto, Belo Horizonte/MG.

Dahana – Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 4455, Sra. das Graças, Betim/MG.

Super BH - Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 1119, Ingá Alto, Betim/MG.

Hidráulica lara – Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 3801, Betim/MG.

Lojas Riachuelo – Rod. BR 381 Fernão Dias 481, s/nº, São João, Betim/MG.

Lojas Riachuelo – Av. Juiz Marco Tulio Isaac, 1119, Ingá Alto, Betim/MG.

Atacadão - Rua da Sertaneja, 100, Morada do Trevo, Betim/MG.

Mantiqueira - Rua Mantiqueira, 255, Novo Riacho, Contagem/MG.

Depósito Rio Verde – R. Rio Verde, 110, Contagem/MG.

Comércio Santo Amaro – R. Rio Purus, 107, Contagem/MG.

Leroy Merlin – Av. Babita Camargo, 1920, Quadra 83, Lote A1, Contagem/MG.

Carrefour – Rod. Fernão Dias, 3000 - BR 381 Km 3, Riacho, Contagem/MG.

Dahana - Rodovia BR-040, 2002, Morada Nova, Contagem/MG.

Super BH – Av. Severino Ballesteros Rodrigues, 2950, Cabral, Contagem/MG.

Mart Minas – Av. Cruzeiro do Sul, 77, Jd. Riacho das Pedras, Contagem/MG.

Mart Minas - Via Expressa de Contagem, 3115, Perobas, Contagem/MG.

Mart Minas - Rua Rubi, 515, São Joaquim, Contagem/MG.

Dahana – Av. Ver. João de Oliveira Michete, 101, Ribeirão das Neves/MG.

Mart Minas - Rua Jacinto Ferreira, 491, Vila Tavares, Itaúna/MG.

Ômega Eletroferragens - Rua Marechal Deodoro, 238, Centro, Itaúna/MG.

Elétrica Norte - Rua Santa Helena, 60, Centro, Sete Lagoas/MG.

Elétrica Norte - Rua Santana, 180, Boa Vista, Sete Lagoas/MG.

Mart Minas – R. Afonso Carlos Capanema, 501, Sete Lagoas/MG.

Eletrofaria - Rua Raquel Ferreira, 609, Vila Raquel, Pará de Minas/MG.

Elétrica Pará de Minas – Av. Argentina, 267, São José, Pará de Minas/MG.

Mart Minas – Av. Pres. Vargas, 3465, Senador Valadares, Pará de Minas/MG.

Para saber o ponto de coleta mais próximo de sua residência, acesse: https://reciclus.org.br/lista-de-pontos-de-coleta/

A implantação dos pontos de coleta segue os critérios técnicos indicados no Acordo Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e acessibilidade.

Sobre a RECICLUS

A Reciclus é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa. Atualmente conta com 74 empresas associadas. O objetivo é envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva em um grande movimento estruturado de coleta de lâmpadas ao final de seu ciclo de vida e realizar a sua destinação final ambientalmente adequada.

Mais informações: www.reciclus.org.br ou pelo telefone (11) 5083-0124.

