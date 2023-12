Recipharm harmonise ses opérations de qualité mondiales avec Veeva Vault Quality

La CDMO de pointe adopte Veeva Vault QMS, Vault QualityDocs et Vault Training pour normaliser ses processus qualité et gérer le contenu GxP à travers toute son organisation

BARCELONE, Espagne, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Recipharm, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), utilisera Veeva Vault QMS, Veeva Vault QualityDocs, et Veeva Vault Training pour rationaliser ses processus qualité. Les applications qualité de Veeva aideront Recipharm à mieux contrôler la qualité, à utiliser les ressources plus efficacement, à accélérer la validation et à maintenir l'état de préparation à l'inspection.

« L'harmonisation des processus qualité et de la documentation GxP sur l'ensemble des sites de Recipharm rendra nos opérations de qualité plus efficaces et plus évolutives », a expliqué Vanessa Nardolillo, responsable de la gestion de la qualité et des affaires réglementaires chez Recipharm. « Avec Veeva Vault Quality, Recipharm établit une nouvelle norme mondiale pour la gestion de la qualité, la collaboration sur site et la conformité. Ce système nous permettra de fournir à nos clients une approche standardisée de la qualité. Il s'agit d'un élément clé de notre objectif d'amélioration continue, qui est de libérer l'excellence de la qualité de nos services. »

Recipharm offre des services de fabrication aux entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Vault QMS aidera Recipharm à mieux contrôler les processus qualité et à en améliorer la visibilité, grâce à Vault QualityDocs, qui permettra une gestion efficace du contenu GxP et un partage des informations entre les sites. Avec Vault Training, Recipharm peut déployer du contenu et des programmes d'apprentissage pour garantir l'efficacité et la conformité de ses GxP.

« L'unification des processus qualité, du contenu et de la formation sur Veeva Vault Quality aidera Recipharm à maintenir le développement et la fabrication sous contrat sur la bonne voie alors qu'elle continue de se développer », a déclaré Rob Gaertner, vice-président de la stratégie qualité pour l'Europe chez Veeva. « Nous sommes ravis de nous associer à Recipharm pour faire évoluer ses opérations de qualité. »

