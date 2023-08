RECOM annonce de nouveaux onduleurs solaires photovoltaïques pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles

L'avenir de la gestion et de la conversion de l'énergie.

LANNION, France, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, fabricant européen de modules photovoltaïques Bloomberg Tier 1, lance une gamme d'onduleurs attrayante pour répondre à la croissance rapide du segment solaire, où l'intelligence, l'efficacité et la résilience s'allient pour créer un écosystème énergétique durable.

Permettant un écosystème énergétique prêt pour l'avenir grâce à une gestion intelligente, notre gamme d'onduleurs redéfinit la conversion énergétique en présentant un éventail de possibilités, allant des onduleurs MPPT monophasés Helios de 0,6 kW à 3,3 kW aux onduleurs MPPT doubles Apollo de 2,5 kW à 6,0 kW. Au cœur de ces solutions réside un rendement impressionnant allant jusqu'à 98 %, renforcé par le bouclier robuste de la protection IP66 pour une performance inébranlable même dans les environnements exigeants.

Au cœur de notre vision se trouve un engagement en faveur de l'harmonisation du réseau, incarné par l'opération de rachat sans exportation. Ces onduleurs bénéficient d'une conception avant-gardiste avec une entrée CC qui permet un surdimensionnement de 200 %, garantissant ainsi une utilisation optimale de l'énergie pour toutes les configurations. Pour répondre aux scénarios d'ombrage réels, la fonction intégrée de balayage du point de puissance maximale (MPP) optimise le rendement énergétique dans les conditions d'ombrage, reflétant ainsi notre engagement en faveur d'une performance sans faille.

Pour les besoins énergétiques plus importants, notre série Atlas triphasée introduit la gamme Dual MPPT, fournissant une puissance de sortie de 3 kW à 15 kW. Cette gamme affiche un rendement maximal de 98,3 % et une protection IP66, tout en offrant une faible tension de démarrage et une plage de tension MPPT ultra large pour s'adapter aux panneaux solaires de grande puissance. Le contrôle intégré de la puissance d'exportation améliore l'adaptabilité de ces solutions à la dynamique du réseau, garantissant un échange d'énergie rationalisé.

En ce qui concerne les systèmes énergétiques plus importants, nos séries Poseidon et Zeus Multi MPPT s'étendent de 17 kW à 275 kW, offrant un éventail complet de choix dans les gammes 17 - 30 kW, 40 - 60 kW, 80 - 125 kW et 275 kW. Avec un rendement supérieur à 99,03 % et une protection IP66, ces solutions maintiennent une faible tension de démarrage et une plage de tension MPPT très étendue. En outre, la protection SPD de type II pour le courant alternatif et le courant continu réduit encore le coût du BOS en offrant une protection contre la foudre.

L'évolution se poursuit avec notre série hybride, avec les onduleurs monophasés ORION et triphasés TITAN, qui permet aux propriétaires d'optimiser la production, l'utilisation et le stockage de l'énergie solaire. Avec un double MPPT intégré et une capacité de 3,0 à 15 kW, la série démontre une efficacité remarquable, atteignant jusqu'à 98 %. La série Hybride est optimisée pour la charge et la décharge jusqu'à 98,5 %, minimisant la perte d'énergie tout en maintenant des temps de commutation rapides de moins de 10 millisecondes.

Parmi les avancées notables, citons la réduction des pertes d'énergie lors de la transmission de la batterie à l'onduleur et une capacité unique à fournir une sortie triphasée déséquilibrée jusqu'à 50 % de la puissance de sortie nominale par phase, ce qui améliore la flexibilité et la facilité de l'installation. Comme l'Orion, la série Titan permet un fonctionnement sans exportation - il n'y a aucune injection d'énergie dans le réseau.

Les performances de ces nouveaux produits peuvent être contrôlées via l'application de surveillance en direct de RECOM, utile à la fois pour les installateurs et les clients. Les installateurs peuvent bénéficier de processus de dépannage simplifiés et analytiques, tandis que les clients bénéficient d'un accès en temps réel aux données relatives à la production d'énergie solaire et aux habitudes de consommation d'énergie des ménages.

La nouvelle gamme d'onduleurs de RECOM confirme l'engagement de l'entreprise à fournir à ses clients une expérience de qualité et fiable. Cette intégration innovante incarne parfaitement la quête inébranlable d'excellence de la marque en tant que leader mondial de fabrication de modules, garantissant une satisfaction inégalée à chaque étape, qu'il s'agisse de l'installation, de l'exploitation ou du service après-vente.

Pour renforcer son engagement, la nouvelle gamme d'onduleurs est accompagnée d'une garantie étendue de 10 ans, offrant aux clients une fiabilité à long terme et une tranquillité d'esprit.

À propos de RECOM Technologies

RECOM Technologies est une entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables qui jouit d'une présence notable dans l'industrie solaire mondiale. RECOM est un fabricant de modules, de cellules, d'onduleurs, de systèmes de stockage hybrides, de batteries et de chargeurs de véhicules électriques (EV), une entreprise innovante intégrant la R&D, la fabrication et la distribution.

RECOM est un leader et le seul fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 de Bloomberg en Europe, avec une capacité de production annuelle de plus de 2,1 GW et des ventes de modules solaires de plus de 3 GW dans 100 pays.

