Reconext remporte le prix d'Excellence logistique 2024 de Cisco

SAN JOSE, Californie, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Reconext a annoncé qu'elle avait reçu le prix d'Excellence logistique 2024 de Cisco. Cisco a décerné cette prestigieuse distinction lors de son événement annuel, Supplier Appreciation Event (SAE) (récompense des fournisseurs) devant un public de plusieurs centaines de cadres représentant ses divers fournisseurs de composants et partenaires dans les domaines de la fabrication, de la logistique, des services et des opérations de réparation.

Ce prix récompense Reconext pour ses pratiques innovantes dans le domaine de la logistique et pour la valeur ajoutée qu'elle apporte à ses clients grâce à son agilité et à son alignement sur les priorités de Cisco.

« Cisco connecte et protège ses clients à l'ère de l'IA en construisant des infrastructures modernes et résilientes, en fournissant des solutions de cybersécurité qui protègent contre les menaces d'aujourd'hui et de demain, et en les aidant à exploiter la puissance de l'IA et des données », a déclaré Marco De Martin, SVP, Global Supplier Management, Cisco. « Les fournisseurs et partenaires de Cisco sont essentiels pour fournir la technologie innovante sur laquelle comptent nos clients ».

Lors du SAE, Cisco a honoré les réalisations et les contributions de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, en reconnaissant ceux qui ont réalisé des performances exceptionnelles au cours de l'exercice 2024. Cet événement a marqué la 33e année consécutive de telles célébrations et a servi de plateforme pour partager les priorités stratégiques de Cisco avec son réseau mondial de fournisseurs de confiance.

