Record-breaking 126 Emergency Departments Earn ENA Lantern Awards

News provided byEmergency Nurses Association
Jul 27, 2026, 14:00 ET
First-ever six-time winner among honorees recognized for excellence
SCHAUMBURG, Ill., July 27, 2026 /PRNewswire/ -- Recognizing emergency departments for their exceptional innovation and evidence-based practice, the Emergency Nurses Association announced a record-breaking 126 emergency departments earned the 2026 Lantern Award.
"The Lantern recognizes something incredibly special. It isn't an award for an individual or an entire hospital—it's a recognition earned by an emergency department and the team that powers it every day," said ENA President Dustin Bass, DNP, MHA, RN, CEN, NEA-BC. "These 126 departments have demonstrated what is possible when emergency nurses lead with purpose, innovation and a relentless commitment to excellence."
To be considered for a Lantern, departments must submit a comprehensive application which measures the ways they excel at meeting challenges that range from ED boarding to lowering the time it takes for stroke patients to receive care to improving pediatric readiness or enhancing nurse professional development. A committee scores applications to determine recipients annually.
"Having had the privilege of leading two emergency departments that achieved Lantern designation, I don't see it simply as an award. I see it as a framework for operational excellence that challenges leaders and teams to continuously improve patient care, strengthen workplace culture, invest in professional development and use data to drive better outcomes," Bass said. "The Lanterns reflect intentional work, measurable improvement and a culture that never stops asking to better serve patients, teams and communities. That's what excellence in emergency nursing looks like."
This year, three hospitals were the first in their respective states to be awarded Lanterns:
- Queens Medical Center Emergency Department in Honolulu, Hawai'i
- Dartmouth Hitchcock Medical Center Emergency Department in Lebanon, New Hampshire
- Cheyenne Regional Medical Center Emergency Department in Cheyenne, Wyoming.
Also, Atlantic Overlook Medical Center Emergency Services Union Campus, in Union, New Jersey, is the first emergency department to receive the Lantern Award six times since the program's inception in 2011.
Cleveland Clinic Abu Dhabi Emergency Department, Abu Dhabi, United Arab Emirates, is the only department outside the United States to earn a Lantern this year, its third since 2020.
Lantern recognition lasts for three years, and recipients may re-apply three years after their prior award. More information about the process is at ena.org/lantern.
2026 Lantern Award recipients by state
- Banner Estrella Medical Center Emergency Department – Phoenix, Arizona
- Washington Regional Medical Center Emergency Department – Fayetteville, Arkansas
- Children's Hospital Orange County (CHOC) Emergency Department – Orange County, California
- El Camino Health Emergency Department Mountain View – Mountain View, California
- Kaiser Permanente Emergency Department Sacramento Medical Center – Sacramento, California
- Kaiser Permanente Roseville Medical Center Emergency Department – Roseville, California
- Marc and Laura Andreessen Adult Emergency Department at Stanford Health Care – Palo Alto, California
- Marc and Laura Andreessen Pediatric Emergency Department at Stanford Health Care – Palo Alto, California
- Martin Luther King Jr. Community Hospital Emergency Department – Los Angeles, California
- Palomar UC San Diego Health Escondido Emergency Department – Escondido, California
- Pomona Valley Hospital Medical Center Emergency Department – Pomona, California
- Santa Barbara Cottage Hospital Emergency Department – Santa Barbara, California
- Santa Ynez Valley Cottage Hospital Emergency Department – Solvang, California
- Sharp Grossmont Hospital Emergency Department – La Mesa, California
- Sharp Memorial Hospital Emergency Department – San Diego, California
- Sutter Medical Center, Sacramento Emergency Department – Sacramento, California
- Sutter Roseville Medical Center Emergency Department – Roseville, California
- UCLA Santa Monica Nethercutt Emergency Department – Santa Monica, California
- Children's Hospital Colorado Emergency Department, Anschutz Medical Campus – Aurora, Colorado
- Southmoor Emergency Room & UC – Denver, Colorado
- Vail Health Emergency Department – Vail, Colorado
- Norwalk Hospital Emergency Department – Norwalk, Connecticut
- Saint Mary's Hospital Emergency Department – Waterbury, Connecticut
- MedStar Washington Hospital Center Trauma and Burn Emergency Resuscitation Department – Washington, D.C.
- ChristianaCare Wilmington Hospital Emergency Department – Wilmington, Delaware
- AdventHealth Dade City Emergency Department – Dade City, Florida
- AdventHealth Lake Mary Emergency Department – Lake Mary, Florida
- AdventHealth Winter Park Emergency Department – Winter Park, Florida
- Adventist Health Ukiah Valley Emergency Department – Ukiah, Florida
- Baptist Hospital of Miami Emergency Department – Miami, Florida
- Bascom Palmer Eye Institute Emergency Department – Miami, Florida
- Cape Coral Hospital Emergency Department – Cape Coral, Florida
- Cleveland Clinic Weston Hospital Emergency Department – Weston, Florida
- Muma Children's Hospital at TGH Pediatric Emergency Department – Tampa, Florida
- Naples Comprehensive Health Baker Emergency Department – Naples, Florida
- Naples Comprehensive Health Bonita Springs Freestanding Emergency Department – Bonita Springs, Florida
- Nicklaus Children's Hospital Emergency Department – Miami, Florida
- Arthur M. Blank Emergency Department – Atlanta, Georgia
- Emory Johns Creek Hospital Emergency Department – Johns Creek, Georgia
- Northeast Georgia Medical Center - Barrow Emergency Department – Winder, Georgia
- Northeast Georgia Medical Center - Gainesville Emergency Department – Gainesville, Georgia
- Piedmont Athens Regional Emergency Department – Athens, Georgia
- Wellstar West Georgia Medical Center Emergency Department – LaGrange, Georgia
- The Queen's Medical Center Emergency Department – Honolulu, Hawaii
- Advocate Condell Medical Center Emergency Department – Libertyville, Illinois
- Advocate Good Shepherd Hospital Emergency Department – Barrington, Illinois
- Advocate Sherman Hospital Emergency Department – Elgin, Illinois
- Ascension Saint Alexius Medical Center Emergency Department – Hoffman Estates, Illinois
- Northwestern Medicine Central DuPage Hospital Emergency Department – Winfield, Illinois
- Northwestern Medicine Grayslake Freestanding Emergency Department – Grayslake, Illinois
- Northwestern Medicine Huntley Hospital Emergency Department – Huntley, Illinois
- Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital Emergency Department – DeKalb, Illinois
- Indiana University Health Methodist Hospital - Emergency Medicine & Trauma Center – Indianapolis, Indiana
- Centerpoint Health - Georgetown Emergency Department – Georgetown, Kentucky
- St. Elizabeth Healthcare Fort Thomas Emergency Department – Fort Thomas, Kentucky
- St. Elizabeth Healthcare Grant County Emergency Department – Williamstown, Kentucky
- Emerson Health Emergency Department – Concord, Massachusetts
- Regions Hospital Emergency Department – St. Paul, Minnesota
- CHI Health Good Samaritan Emergency Department – Kearney, Nebraska
- Children's Nebraska Emergency Department – Omaha, Nebraska
- Dartmouth Hitchcock Medical Center Emergency Department – Lebanon, New Hampshire
- Atlantic Health CentraState Medical Center Emergency Department – Freehold, New Jersey
- Atlantic Health Overlook Medical Center Emergency Services Union Campus – Union, New Jersey
- Clara Maass Medical Center Emergency Department, RWJBarnabas Health – Belleville, New Jersey
- Cooper University Health Care Camden Campus Emergency Department – Camden, New Jersey
- Hackensack Meridian Health Old Bridge Medical Center Emergency Department – Old Bridge, New Jersey
- Hackensack Meridian Health Raritan Bay Medical Center Emergency Department – Perth Amboy, New Jersey
- Hackensack Meridian Southern Ocean Medical Center Emergency Department – Manahawkin, New Jersey
- HMH Bayshore Medical Center, Dr. Robert H. Harris Emergency Care Center – Holmdel, New Jersey
- HMH Palisades Medical Center Emergency Department – North Bergen, New Jersey
- Inspira Medical Center Elmer Emergency Department – Elmer, New Jersey
- Jersey Shore University Medical Center Main Emergency Department – Neptune, New Jersey
- Jersey Shore University Medical Center Pediatric Emergency Department –Neptune, New Jersey
- Morristown Medical Center, Sameth Emergency Department – Morristown, New Jersey
- Ocean University Medical Center Emergency Department – Brick, New Jersey
- St. Joseph's Health University Medical Center Emergency Department – Paterson, New Jersey
- St. Joseph's Health Wayne Medical Center Emergency Department – Wayne, New Jersey
- The Valley Hospital Bolger Emergency Department – Paramus, New Jersey
- Glen Cove Hospital Emergency Department – Glen Cove, New York
- Long Island Jewish Valley Stream Emergency Department, Northwell – Valley Stream, New York
- New York Presbyterian Westchester Hospital Emergency Department – Bronxville, New York
- Northwell Health Mather Hospital Emergency Department – Port Jefferson, New York
- Syosset Hospital Emergency Department – Syosset, New York
- The Mount Sinai Hospital - Saul Family Emergency Department – New York, New York
- White Plains Hospital Emergency Department – White Plains, New York
- Atrium Health Carolinas Medical Center Adult Emergency Department – Charlotte, North Carolina
- Onslow Memorial Hospital Emergency Department – Jacksonville, North Carolina
- UNC Health Pardee Emergency Department – Hendersonville, North Carolina
- Bethesda Arrow Springs Emergency Department - TriHealth – Lebanon, Ohio
- Cleveland Clinic Main Campus Emergency Department – Cleveland, Ohio
- Cleveland Clinic Marymount Hospital Emergency Department – Garfield Heights, Ohio
- Cleveland Clinic Medina Hospital Emergency Department – Medina, Ohio
- Good Samaritan Hospital, Western Ridge Emergency Department - TriHealth – Cincinnati, Ohio
- McCullough-Hyde Memorial Hospital Emergency Department - TriHealth – Oxford, Ohio
- Mercy Health - Fairfield Hospital Emergency Department – Fairfield, Ohio
- MetroHealth Medical Center Brecksville Emergency Department – Brecksville, Ohio
- MetroHealth Medical Center Cleveland Heights Emergency Department – Cleveland Heights, Ohio
- MetroHealth Medical Center Main Campus Emergency Department – Cleveland, Ohio
- MetroHealth Medical Center Parma Emergency Department – Parma, Ohio
- The Christ Hospital - Liberty Township Emergency Department – Liberty Township, Ohio
- The Christ Hospital Emergency Department – Cincinnati, Ohio
- Jefferson Abington Hospital Emergency Trauma Center – Abington, Pennsylvania
- Jefferson Torresdale Hospital Emergency Department – Philadelphia, Pennsylvania
- Mount Nittany Medical Center Emergency Department – State College, Pennsylvania
- Penn Medicine Lancaster General Hospital Emergency Department – Lancaster, Pennsylvania
- The Hospital of the University of Pennsylvania Emergency Department – Philadelphia, Pennsylvania
- UPMC Hamot Emergency Department – Erie, Pennsylvania
- The Miriam Hospital Emergency Department – Providence, Rhode Island
- Yale New Haven Westerly Hospital Emergency Department – Westerly, Rhode Island
- Lexington Medical Center Emergency Department – West Columbia, South Carolina
- MUSC Ashley River Tower Emergency Department – Charleston, South Carolina
- Prisma Health Greenville Memorial Hospital Emergency Department – Greenville, South Carolina
- Audie L. Murphy Memorial Veterans' Hospital Emergency Department – San Antonio, Texas
- Children's Medical Center Plano Emergency Department – Plano, Texas
- CHRISTUS Children's Emergency Department – San Antonio, Texas
- Memorial Hermann the Woodlands Medical Center Emergency Department – The Woodlands, Texas
- Methodist Hospital Texsan Emergency Department – San Antonio, Texas
- Methodist Midlothian Medical Center Emergency Department – Midlothian, Texas
- UT Southwestern Medical Center - William P. Clements Jr. University Hospital Emergency Department – Dallas, Texas
- Children's Hospital of Richmond at VCU Emergency Department – Richmond, Virginia
- Inova Fair Oaks Hospital Emergency Department – Fairfax, Virginia
- Reston Hospital Center Emergency Department – Reston, Virginia
- Froedtert Hospital Emergency Department – Milwaukee, Wisconsin
- Mayo Clinic Health System - Eau Claire Emergency Department – Eau Claire, Wisconsin
- Cheyenne Regional Medical Center Emergency Department – Cheyenne, Wyoming
- Cleveland Clinic Abu Dhabi, Emergency Department – Abu Dhabi, United Arab Emirates
About the Emergency Nurses Association
The Emergency Nurses Association is the premier professional nursing association dedicated to defining the future of emergency nursing through advocacy, education, research, innovation, and leadership. Founded in 1970, ENA has proven to be an indispensable resource to the global emergency nursing community. With 40,000 members worldwide, ENA advocates for patient safety, develops industry-leading practice standards and guidelines, and guides emergency health care public policy. ENA members have expertise in triage, patient care, disaster preparedness, and all aspects of emergency care. Additional information is available at www.ena.org
ENA Media Contact:
Mike Tish
Communications Specialist
847.460.4102
[email protected]
SOURCE Emergency Nurses Association
Share this article