Recorde de inscrições: Cerca de 15 mil atletas participam da 1ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 1ª etapa do Campeonato Regional CBC 2023, maior torneio de tiro esportivo no país, organizado pela Liga Nacional dos Atiradores Desportivos (LINADE) com o patrocínio exclusivo da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), foi realizada de 5 a 7 de maio de 2023 e contou com número recorde de inscrições. Ao todo, participaram das disputas cerca de 15 mil atletas.

A competição aconteceu simultaneamente em mais de 450 clubes de tiro de todo o Brasil, com disputas em 15 modalidades.

A 2ª etapa do Campeonato Regional CBC 2023 está marcada para acontecer de 2 a 4 de junho deste ano.

Os competidores que obtiverem as melhores classificações nas seis etapas e mais o play-off serão os vencedores. No decorrer do campeonato, os participantes concorrem à expressiva premiação e sorteios de diversos produtos CBC.

Grande apoiadora do tiro desportivo, a companhia aportará com premiação no total de cerca de R$ 1 milhão. Na lista de prêmios estão: mais de 100 mil munições em diversos calibres, 30 armas longas especialmente projetadas para atender às mais rigorosas demandas do tiro esportivo, dentre elas espingardas CBC Khan Double Trap, rifles CBC Delta .22LR e rifles Bolt Action 8122 .22LR, assim como troféus, medalhas, vouchers e dinheiro.

O objetivo do Campeonato Regional CBC é fomentar o esporte no Brasil, direcionar os participantes para campeonatos nacionais e olímpicos, além de ser uma oportunidade para treinamento dos atiradores esportivos.

Para mais informações, acesse o site https://regionalcbc.com.br ou o perfil do Instagram @RegionalCBC.

