Recrutamento e seleção: tendências que impactam o mercado

SÃO PAULO, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- À medida que a busca por talentos se torna ainda mais rígida, as empresas, cada vez mais, fazem mais buscam consultoria especializada de importantes empresas de recrutamento especializado. Assim, conseguem cumprir suas necessidades de contratação.

Encontrar os líderes certos para uma organização, por exemplo, pode ser um desafio muito grande – desde a busca por habilidades específicas até à avaliação de atitudes comportamentais.

Muitas vezes as empresas optam por terceirizar a recrutamento e seleção de seus colaboradores, com o objetivo de aumentar a precisão desta atividade. Isso porque estas empresas são especializadas nesse tipo de trabalho e podem assim contribuir na agilidade e assertividade do processo de procura de candidatos ideais para as atividades de seus clientes.

O mapeamento de mercado para cada setor tem sido cada vez mais utilizado por essas empresas de seleção, ajudando empresas a obterem maior êxito no encontro do candidato ideal, com maior agilidade e assertividade.

Mesmo com a tecnologia, o aumento da automação e a mudança nos locais de trabalho, os seres humanos e seu potencial são essenciais para o sucesso de qualquer organização. Isso é ainda mais verdadeiro quando se fala em níveis de liderança.

Empresas paulistas, como a Go RH, entre as mais qualificadas consultorias de recrutamento e seleção da capital paulista, se utilizam desse mapeio para oferecer às empresas parceiras insights como canais utilizados, maneira de atrair colaboradores e clientes. E isso é importantíssimo não só para fornecer aos gestores informações necessárias para reduzir estrategicamente os custos, mas também contribui na melhora da operação e mostra caminhos que podem ajudar a ajustar planos de crescimento.

A alta eficiência e a grande flexibilidade tem levado cada vez mais o mercado a firmar parcerias com empresas de consultoria em recrutamento e seleção, como a Go RH, para o desenvolvimento dessas atividades.

O relatório "Global Recruiting Trends" já identificou fortes tendências de que, cada vez mais, a terceirização do RH será comum entre as empresas brasileiras, e acompanhar as tendências desse mercado é um dos desafios dessas grandes empresas de recrutamento e seleção.

FONTE Go RH

