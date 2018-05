Recrutement de conseillers : Ziyad Tamz et Leonard Tan apportent leurs connaissances à CGCX

Tamz et Tan jouissent d'une multitude de compétences qui contribueront au développement de CGCX. Tamz est un universitaire qui a à la fois développé des technologies avancées, et aidé d'autres personnes à les comprendre. Dans le même temps, Tan est un ingénieur en logiciels qui est spécialisé dans la conception de quelques-unes des fonctionnalités spécifiques dont CGCX a le plus besoin. Les deux professionnels apportent également une perspective internationale à leur poste - ce qui a toute son importance pour une plateforme désireuse d'attirer des investisseurs et de s'engager en faveur d'opportunités d'investissement à travers le monde.

CGCX bénéficiera grandement des compétences de Tan et de Tamz, dans le cadre de ses efforts consistant à rendre les négociations de cryptomonnaies hybrides aussi pratiques et sécurisées que possible. Forte de leur expertise, la plateforme peut élever les normes de sécurité et de flexibilité, tout en attirant un large éventail d'investisseurs potentiels. Ceci fournira une solide base en faveur de la croissance et de la réussite à long terme.

Aperçu de CGCX

CGCX est la première plateforme de cryptomonnaie hybride assurée, composée de quatre plateformes essentielles, chacune spécialisée dans un service technique distinct. En proposant ces quatre plateformes -- plateforme d'enregistrement d'ICO, bourse de cryptomonnaies, plateforme de contrats intelligents, et services marchands -- CGCX entend accroître l'adoption et l'utilisation quotidienne des cryptomonnaies.

Tamz et Tan

Tamz apporte à la plateforme une combinaison de compétences dans les domaines de la recherche, du développement et de l'éducation. En tant qu'universitaire, il a passé plus de 25 ans à conseiller d'innombrables initiatives technologiques, notamment en matière de robotique, d'Internet des objets, et de blockchain. Il a également travaillé en tant qu'éducateur, s'efforçant d'améliorer la compréhension des jeunes autour de ces technologies et d'autres technologies avancées. Par conséquent, il devrait être en mesure à la fois de promouvoir le développement des fonctionnalités de CGCX, et d'aider les investisseurs potentiels à comprendre la pleine valeur de ces fonctionnalités.

En tant que développeur de logiciels, Tan a travaillé aux côtés de sociétés de traitement de paiements, et a fourni des conseils techniques dans le cadre de plusieurs ICO. Il est principalement reconnu pour avoir conçu le portefeuille numérique sécurisé de CoinHako. Il sera en mesure de contribuer au portefeuille multiple de CGCX, ainsi qu'à d'autres fonctionnalités de sécurité.

Tamz et Tan offrent tous deux une perspective internationale à CGCX. Tamz a travaillé dans tous les pays du Conseil de coopération du Golfe ainsi qu'en Inde, tandis que Tan est intervenu lors de conférences sur la blockchain partout dans le monde, de Singapour au Ghana, en passant par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Ceci leur confère des connaissances pour la promotion de CGCX à travers le monde, afin que la plateforme attire des investisseurs et leur permette d'investir où qu'ils soient.

SOURCE CGCX