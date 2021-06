Recul de la paix dans le monde avec l'augmentation des troubles civils et de l'instabilité politique dus à la pandémie de COVID-19, selon l'IEP

LONDRES, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Ce jour marque le lancement de la 15e édition de l'Indice mondial de la paix par le groupe de réflexion international Institute for Economics & Peace (IEP).

Résultats clés

Les troubles civils ont augmenté de 10 % au niveau mondial, le Belarus enregistrant la plus grave détérioration. En 2020, 14 871 manifestations violentes, protestations et émeutes ont été enregistrées dans le monde.

Plus de 60 % des personnes dans le monde s'inquiètent de subir un préjudice grave dû à un crime violent.

L'Islande reste le pays le plus pacifique au monde, et l' Afghanistan le moins pacifique.

Bien que la militarisation se soit améliorée depuis 2008, certains signes indiquent que cette tendance s'est inversée.

L'impact économique de la violence a augmenté en 2020 pour atteindre 14 960 milliards de dollars - soit 11,6 % du PIB mondial ou 1 942 dollars par personne - en raison de l'augmentation des dépenses militaires.

Le nombre de décès dus au terrorisme a diminué pour la sixième année consécutive.

Faits marquants de la pandémie de COVID-19

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact notable sur la violence, avec des améliorations pour certains indicateurs comme les conflits violents, tandis que d'autres indicateurs se sont considérablement détériorés, notamment les manifestations violentes. La situation s'est détériorée dans trois fois plus de pays qu'elle ne s'est améliorée.

L'instabilité politique a également augmenté, deux fois plus de pays ayant connu une détérioration plutôt qu'une amélioration de leur situation.

Il y a eu de nombreuses manifestations contre les mesures liées à la pandémie avec plus de 5 000 événements enregistrés dans le monde.

Des pays comme l'Inde, le Chili, l'Italie, la France , l'Allemagne et l'Afrique du Sud ont été particulièrement touchés par les manifestations.

La République tchèque, l'Estonie, l'Allemagne, l'Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, Singapour, la Slovénie et la Suisse sont les mieux placés pour une reprise post-COVID-19.

La 15e édition du rapport annuel sur l'Indice mondial de la paix (IMP), la principale mesure de la paix à l'échelle de la planète, révèle qu'en 2020, le niveau moyen de la paix mondiale s'est détérioré pour la neuvième fois en douze ans. Au total, 87 pays ont amélioré leur situation de paix, tandis qu'elle s'est détériorée pour 73 pays. Il s'agit de la deuxième plus faible amélioration dans l'histoire de l'indice, mais le rapport révèle également que les améliorations de la paix sont plus progressives que les détériorations. Alors qu'une grande partie du monde se tourne vers une reprise COVID-19, il sera important de maîtriser l'augmentation des troubles civils et de l'instabilité politique.

L'Islande reste le pays le plus pacifique du monde, position qu'elle occupe depuis 2008. Elle est rejointe en tête de l'indice par la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Portugal et la Slovénie. L'Afghanistan reste le pays le moins pacifique du monde pour la quatrième année consécutive, suivi par le Yémen, la Syrie, le Sud-Soudan et l'Irak. Huit des dix pays figurant en tête de l'IMP sont situés en Europe. C'est le plus grand nombre de pays européens à être classés dans la liste des dix premiers dans l'histoire de l'indice.

L'amélioration la plus importante de la paix s'est produite dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), qui a enregistré des réductions significatives des conflits ; cependant, elle reste la région la moins pacifique du monde. L'Irak a enregistré la deuxième plus forte amélioration au niveau mondial après l'Ukraine. Le Burkina Faso a connu la détérioration la plus importante de tous les pays du monde, avec une chute de 13 places.

Les indicateurs qui ont connu les détériorations les plus importantes dans l'IMP 2021 sont : les dépenses militaires (105 pays), les importations d'armes (90 pays), l'instabilité politique (46 pays) et les manifestations violentes (25 pays). Les indicateurs suivants ont connu les améliorations les plus importantes : terrorisme (115 pays), conflits internes combattus (21 pays) et décès dus à des conflits internes (33 pays).

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a accéléré l'évolution de la paix dans le monde. Bien que le niveau de conflit et de terrorisme ait diminué en 2020, l'instabilité politique et les manifestations violentes ont augmenté. Les conséquences économiques de la pandémie créeront de nouvelles incertitudes, en particulier pour les pays qui étaient en difficulté avant la pandémie. »

Troubles civils et COVID-19

Sous l'effet de la pandémie, la principale tendance négative cette année est l'augmentation des troubles civils dans le monde.

La plus forte détérioration régionale de la paix s'est produite en Amérique du Nord, en raison de l'augmentation des niveaux d'instabilité politique, des homicides et des manifestations violentes. Des événements tels que la prise d'assaut du Capitole et les manifestations généralisées à travers les États-Unis en faveur du mouvement Black Lives Matter ont accru les troubles civils, l'instabilité politique et l'intensité des conflits internes en 2020.

Alors qu'une grande partie du monde s'est enfermée, le niveau total de troubles politiques et civils a augmenté. Entre janvier 2020 et avril 2021, plus de 5 000 événements violents liés à la pandémie ont été enregistrés, et l'indicateur manifestations violentes s'est détérioré pour 25 pays - contre une amélioration dans 8 pays seulement. Le score de l'indicateur manifestations violentes est désormais le plus élevé depuis la création de l'indice, les détériorations les plus importantes ayant été enregistrées au Belarus, au Myanmar, en Russie, aux États-Unis et en République kirghize.

Pendant la pandémie, les pays ayant un niveau de paix plus élevé ont eu des économies plus résilientes. Les pays « High Peace »* ont enregistré des réductions de moins de 7 % du nombre total d'heures travaillées, tandis que les pays « Low Peace » ont enregistré jusqu'à 23 % de ce nombre, selon le rapport Business & Peace 2021 de l'IEP .

La reprise complète post-pandémie ne sera ni rapide ni facile. Elle risque également d'être inégale, et les pays dont la situation budgétaire est fragile éprouveront plus de difficultés que les autres. La Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Laos font partie des pays considérés comme présentant le plus grand risque de détérioration importante de la paix.

Bien que l'Europe ait connu un certain nombre d'événements de protestation l'année dernière, la région reste la plus pacifique du monde ; toutefois, l'instabilité politique a augmenté sur le continent, de même que les indicateurs clés de Militarisation, notamment les dépenses militaires, les importations d'armes, et les capacités en matière d'armes nucléaires et lourdes.

Militarisation et terrorisme

La militarisation mondiale s'est accrue au cours des deux dernières années, de plus en plus de pays augmentant leurs dépenses militaires et les effectifs de leurs forces armées. Il s'agit d'un renversement de la tendance de la décennie précédente, où 105 pays avaient connu une amélioration, alors que la situation s'était détériorée dans 57 pays. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et la Corée du Sud ont affiché les plus fortes augmentations des dépenses militaires au cours des deux dernières années.

Le nombre de décès dus au terrorisme continue également de diminuer, le nombre total de décès attribuables au terrorisme étant tombé pour la sixième année consécutive. Les données préliminaires pour 2020 suggèrent que moins de 10 000 décès ont été causés par le terrorisme.

Malgré la baisse du nombre total de décès liés aux conflits depuis 2014, le nombre de conflits dans le monde a augmenté de 88 % depuis 2010. Cependant, de nouveaux conflits apparaissent au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne représentant plus de 65 % du nombre total de conflits violents dans l'IMP 2021. Les données préliminaires suggèrent que cette tendance devrait se poursuivre.

Globalement, l'impact économique de la violence en 2020 a légèrement augmenté pour atteindre 14 960 milliards de dollars - soit 11,6 % du PIB mondial - en raison d'une augmentation des dépenses militaires mondiales, qui ont progressé de 3,7 %. Cela équivaut à 1 942 dollars pour chaque personne sur la planète.

Thomas Morgan, directeur adjoint de la recherche, affirme : « La violence est une menace très réelle et sérieuse pour de nombreuses personnes dans le monde. Plus de 60 % des personnes dans le monde craignent d'être victimes d'un crime violent. Toutefois, malgré la forte crainte de la violence, la plupart des gens estiment que le monde devient plus sûr. Près de 75 % des personnes dans le monde estiment que le monde est aussi sûr ou plus sûr qu'il y a 5 ans. »

Violence et sécurité

La violence reste un problème urgent pour de nombreuses personnes dans le monde et est citée comme le plus grand risque pour la sécurité au quotidien dans près d'un tiers des pays. Plus de la moitié de la population en Afghanistan, au Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique et en République dominicaine a déclaré que la violence était le plus grand risque pour sa sécurité dans son quotidien.

Néanmoins, certains indicateurs de la violence ont enregistré des améliorations significatives depuis le lancement de l'indice, notamment la perception de la criminalité qui s'est améliorée dans 86 pays. 123 pays ont vu leur taux d'homicide baisser depuis 2008 et les habitants de 84 pays ont déclaré se sentir plus en sécurité lorsqu'ils marchent seuls. Malgré ces améliorations, les données révèlent que la crainte de la violence est de 5 % supérieure chez les femmes que chez les hommes**, alors que certains pays présentent des différences extrêmes. Au Portugal, 23 % des femmes craignent davantage la violence que les hommes.

Aperçu régional :

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont restés la région la moins pacifique du monde, mais on enregistré l'amélioration la plus importante.

En Afrique subsaharienne, la moitié de la population a connu une expérience de violence récente. C'est la Namibie qui affiche l'expérience de violence la plus élevée au monde (63 %).

Plus de 50 % des habitants de la région Asie-Pacifique se sentent plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a cinq ans. En Chine, 63 % des personnes ont déclaré se sentir plus en sécurité, ce qui constitue le meilleur résultat de la région.

L'Europe a enregistré une amélioration de la paix dans l'IMP 2021, en raison de la poursuite de l'amélioration de l'indicateur de l'impact du terrorisme.

L'Amérique du Nord a connu la plus forte détérioration de l'indice, en raison de l'instabilité politique aux États-Unis.

Pour la première fois en cinq ans, la paix s'est détériorée en Russie et en Eurasie en raison d'une augmentation des manifestations violentes.

L'Amérique du Sud a connu la deuxième plus forte détérioration régionale, en raison de l'augmentation des crimes violents et des troubles civils.

Grâce à des améliorations dans les domaines de la Militarisation, de la Sûreté et de la Sécurité, l'Asie du Sud est l'une des trois seules régions à enregistrer une amélioration de la paix au cours de l'année écoulée.

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, neuf pays ont détérioré leur niveau de paix, seuls le Nicaragua, Haïti et le Guatemala l'ont amélioré.

Pour plus d'informations et pour télécharger le rapport Global Peace Index 2021 ainsi que le rapport Business & Peace 2021, veuillez consulter les sites visionofhumanity.org et economicsandpeace.org

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

*High Peace désigne les attitudes, les institutions et les structures qui créent et maintiennent des sociétés pacifiques, aussi connues sous le nom Positive Peace.

** Données du sondage World Risk Poll de Lloyds Register/IEP

À propos de l'Indice mondial de la paix (IMP

Produit par l' Institut pour l'économie et la paix (IEP), un groupe de réflexion international, le rapport de l'IMP présente, en s'appuyant sur des données, l'analyse la plus complète à ce jour effectuée sur la paix, sa valeur économique, les tendances et la manière de développer des sociétés pacifiques. Le rapport couvre 99,7 % de la population mondiale et utilise 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs provenant de sources très respectées pour établir l'indice. Ces indicateurs sont regroupés en trois domaines clés : Conflits en cours, Sûreté et sécurité, et Militarisation.

