Recuperação do setor de construção corre riscos em virtude dos danos causados pelas perdas de tempo e dinheiro

FILADÉLFIA, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A incrível ampliação da perda de tempo e dinheiro em projetos de construção e engenharia em todo o mundo é divulgada em uma nova análise de reivindicações e disputas da HKA, uma consultoria líder global em mitigação de riscos e resolução de disputas com mais de 1.000 especialistas, consultores e consultores em 40 escritórios em 15 países.

A CRUX Insight 2021 depura inteligência do mundo real em mais de 1.400 projetos em 94 países para identificar as principais causas de excesso de custos que envolvem a metade do valor de capital dos projetos e três quartos de seus programas agendados.

O quarto relatório anual da CRUX combina uma análise regional deste banco de conhecimento único com insights acionáveis de consultores líderes do setor.

Fatos e descobertas da CRUX 2021

As estatísticas principais incluem:

1.401 projetos analisados

US$ 2 trilhões – despesas combinadas de capital

46,3% – valor das reivindicações como proporção do custo planejado

17 meses – extensão de tempo médio alegada

71,4% – prolongação típica de programas

750 anos – excesso de custos cumulativos enfrentados por todos os projetos

Os impulsionadores dominantes das reivindicações e das disputas são: mudanças no escopo, interpretação conflitante dos contratos, falhas de projeto e má gestão dos subcontratados.

A COVID-19 causou perturbações adicionais, restringindo o acesso a locais e mão de obra, reduzindo o fluxo de caixa e expondo as limitações das disposições contratuais sobre força maior e mudanças na lei.

Além da Covid, a CRUX Insight relata que a escassez de habilidades, a interrupção da cadeia de suprimentos, a inflação de custos, o aumento da volatilidade do mercado e a crise climática estão aumentando o potencial de conflito em projetos:

Habilidades: mais de um terço dos projetos (35,6%) foram prejudicados por lacunas de habilidades e experiência e deficiências de mão de obra associadas

mais de um terço dos projetos (35,6%) foram prejudicados por lacunas de habilidades e experiência e deficiências de mão de obra associadas Suprimentos : o atraso na entrega de materiais e equipamentos impactou um em cada nove projetos (11,3%) (mesmo antes do fechamento do relatório em agosto de 2021 e da escassez global de materiais em curso)

: o atraso na entrega de materiais e equipamentos impactou um em cada nove projetos (11,3%) (mesmo antes do fechamento do relatório em agosto de 2021 e da escassez global de materiais em curso) Clima: um décimo dos projetos (10,3%) foi afetado por condições climáticas excepcionalmente adversas. Assim como outras incertezas globais, a emergência climática requer recalibração dos riscos de entrega de projetos de capital.

"Os projetos de capital estão causando uma sangria de bilhões de dólares a cada ano em reivindicações e disputas recorrentes, previsíveis e muitas vezes evitáveis", disse Renny Borhan, CEO da HKA."O CRUX Insight 2021 não apenas diagnostica essas falhas e quantifica os impactos, mas também identifica as ações corretivas para conter essas perdas. As partes interessadas do projeto e o setor podem aprender lições com a CRUX para operar de forma mais eficaz em meio a essa incerteza elevada."

