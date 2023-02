Recursos de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) da Straive apresentados no relatório ISG Provider Lens™ Soluções e Serviços de Automação Inteligente 2022

SINGAPURA, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Straive (anteriormente, a SPi Global), líder reconhecida no fornecimento de soluções orientadas por tecnologia para conteúdo, EdTech e dados, foi nomeada uma Desafiadora de Produtos em Processamento Inteligente de Documentos (IDP) pelo líder global em pesquisa e consultoria de tecnologia do Grupo de Serviços de Informação (ISG) em seu relatório do Reino Unido Provider Lens™ Soluções e Serviços de Automação Inteligente 2022 e um Concorrente de alta classificação em seu relatório dos EUA.

O ISG Provider Lens™ é uma comparação de prestadores de serviços liderada por profissionais. Seus relatórios de pesquisa oferecem avaliações de fornecedores independentes e segmentação de comportamento de compra corporativa.

Os recursos IDP da Straive estão centrados em sua plataforma proprietária de gerenciamento de dados, a Straive Data Platform (SDP). A SDP oferece módulos personalizáveis de extração, enriquecimento, transformação e entrega de dados para todos os tipos de dados (estruturados, semiestruturados e não estruturados). As soluções da Straive empregam tecnologias cognitivas para automatizar o processamento de dados e fornecer insights acionáveis a partir de conteúdos pesados de informações em qualquer formato, como PDFs, e-mails, arquivos Word, relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade, PDFs escaneados, imagens, diagramas e muito mais.

A Straive oferece um ciclo de vida completo de soluções da AI-led, incluindo engenharia de dados, operações, análises e insights, em torno de um núcleo de profunda experiência em engenharia da informação para atender aos clientes em uma ampla gama de setores, incluindo serviços de informação, BFSI, ciências da vida, varejo, logística, jurídico e muito mais. A empresa criou uma unidade dedicada de P&D, a Straive Innovation Labs, para integrar continuamente soluções de última geração em suas ofertas de IDP e cocriar soluções com seus clientes.

Sobre o recurso, Ratan Datta, presidente e CEO da Straive, disse: "com a evolução dos comportamentos de geração e consumo de dados, a maior parte do conteúdo resultante continua a permanecer semiestruturado ou não estruturado. O processamento desse conteúdo exigirá muito mais investimento em processamento automatizado de dados com ênfase em expertise, precisão e eficiência. O recurso da Straive no relatório ISG Provider Lens™ é uma prova de nossos recursos de IDP e soluções de dados nas quais estamos focados. Continuaremos a inovar, destacar-nos e a oferecer as melhores soluções do setor".

A Straive diferencia-se concentrando-se na resolução de casos de uso complexos e frequentemente de alto valor que exigem expertise em domínios especializados. Uma equipe de SMEs, bem versada em BFSI, mercados de capitais, ciências da vida, química, biomédica, sustentabilidade, domínios legais e muito mais, apoia esses esforços. Sua experiência plurianual permite que a Straive alcance um nível significativamente mais alto de automação e eficiência e aproveite a SDP como um capacitador para impulsionar os resultados dos negócios.

Para ler o relatório completo, clique aqui.

Sobre a Straive (anteriormente SPi Global)

A Straive é uma empresa líder de mercado em tecnologia de conteúdo que oferece serviços de dados, experiência no assunto (PMEs) e soluções de tecnologia para vários domínios, como conteúdo de pesquisa, e-learning/EdTech e provedores de dados/informações. Com uma base de clientes que abrange 30 países em todo o mundo, o pool de recursos multigeográficos da Straive está estrategicamente localizado em sete países: Singapura (sede), Índia, Filipinas, EUA, Nicarágua, Vietnã e Reino Unido.

