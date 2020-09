Red Box lança a próxima geração de plataforma de captura de voz, um gateway para conversas corporativas em tempo real

LONDRES e NOVA IORQUE, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A especialista de voz, Red Box, anuncia hoje o lançamento da Conversa, a primeira plataforma de voz do mundo para empresas, verdadeiramente aberta, baseada em microsserviços abertos e independente de nuvem (cloud-agnostic), proporcionando às empresas o poder de ouvir, a liberdade de compartilhar, e insights para atuar sobre dados amplos de áudio e mídia.

Com uma arquitetura independente, orientada para eventos, revolucionária e única, com capacidade quase ilimitada para escala global, a Conversa captura mídia rica e áudio de alta qualidade de todas as conversas que acontecem na empresa, garantindo vários níveis de resiliência. A Conversa é um projeto totalmente novo para ser uma plataforma independente no local, com distribuição híbrida ou na nuvem, e um custo total de propriedade (total cost of ownership, TCO) líder no mercado.

Os APIs REST abertos e gratuitos asseguram acesso e controle em tempo real de conjuntos de dados extremamente ricos, mas confidenciais, com suporte para a distribuição de vídeo, áudio, metadados variados e transcrições "AI-Ready" para virtualmente qualquer aplicativo. Isso oferece às organizações o acesso a um extenso ecossistema das melhores ferramentas AI, Analytics, CRM, BI e conformidade para gerar resultados comerciais transformadores na experiência do cliente e do funcionário, desempenho de vendas e automação.

"Com a crescente pressão sobre as empresas para dar suporte a forças de trabalho distribuídas, além de conduzir a diferenciação por meio da transformação digital, torna-se ainda mais crítico reter a soberania de um de seus conjuntos de dados mais ricos e poderosos: a voz de seus clientes e funcionários", comenta Richard Stevenson, CEO da Red Box. "A Conversa capacita as empresas a obterem insights produtivos de áudio e mídia em toda a empresa, ao mesmo tempo, que se beneficiam dessa infraestrutura líder do mercado.

Inicialmente a plataforma será lançada na versão limitada e estará disponível juntamente com a plataforma Red Box atual, que continua a ser desenvolvida e suportada.

Sobre a Red Box

A Red Box é uma especialista de voz líder, com mais de 30 anos de experiência em capacitar as empresas na captura, segurança e desbloqueio da ampla voz empresarial. A Conversa da Red Box é primeira plataforma de voz para empresas, verdadeiramente aberta e baseada em microsserviços. Oferece uma arquitetura revolucionária orientada para eventos e globalmente extensível, um TCO da infraestrutura líder de mercado e escalabilidade horizontal infinita.

Oferecendo captura de missão crítica e resiliente de dados de voz e mídia abundantes e de alta qualidade de todas as conversas, em qualquer lugar, em qualquer plataforma e em tempo real, a Conversa oferece aos clientes soberania de dados de ponta a ponta e acesso aberto ao mais amplo ecossistema mundial das melhores tecnologias IA de voz.

A Red Box conquistou a confiança de empresas proeminentes nos setores de serviços financeiros, centros de informações, setores de segurança pública e governamental (incluindo seis dos principais bancos do mundo, 85% dos corretores intermediários globais, 1.700 centros de atendimento e mais de 80% das forças policiais do Reino Unido) além de capturar e proteger milhões de chamadas diariamente de mais de 3.500 clientes do mundo todo.

Para mais informações, acesse www.redboxvoice.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276240/Conversa_Logo.jpg

