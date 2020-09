Red Box lance la plateforme de capture vocale de nouvelle génération, ouvrant la voie à la liberté vocale en temps réel pour les entreprises

LONDRES et NEW YORK, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le spécialiste dédié des communications vocales, Red Box, annonce aujourd'hui le lancement de Conversa, la première plateforme vocale pour les entreprises véritablement ouverte fondée sur les microservices et le Cloud agnostique au monde, qui donne aux organisations le pouvoir d'écouter et la liberté de partager les données audio et multimédias d'entreprises ainsi que les renseignements nécessaires pour y réagir.

Dotée d'une architecture apatride unique et révolutionnaire pilotée par événements et de capacités presque illimitées à l'échelle mondiale, Conversa permet l'enregistrement audio de haute qualité et de contenu multimédia précieux de chaque conversation qui se déroule dans l'entreprise, tout en assurant de multiples niveaux de résilience. Conversa est conçue à partir de zéro de façon à être une plateforme agnostique pour les prestations hybrides, Cloud et sur place, dont le coût total de possession (TCO) est numéro un sur le marché.

Les API REST gratuites et ouvertes assurent en temps réel l'accès à ces ensembles de données extrêmement précieux, mais sensibles, et leur contrôle, ainsi que la distribution de métadonnées et de transcriptions audio et vidéo optimisées pour l'intelligence artificielle à presque toutes les applications. Les organisations ont ainsi accès à un vaste écosystème des meilleurs outils en matière d'intelligence artificielle, d'analyse, de gestion des relations avec les clients, de renseignements organisationnels et de conformité dans le but de favoriser des résultats commerciaux transformateurs pour l'ensemble de l'expérience des clients et des employés, ainsi que les performances des ventes et l'automatisation.

« Alors que les organisations subissent de plus en plus de pression pour soutenir la décentralisation de la main-d'œuvre et favoriser la différenciation au moyen de la transformation numérique, il importe encore plus qu'elles conservent la souveraineté de l'un de leurs ensembles de données les plus précieux et les plus puissants : la voix de leurs clients et de leurs employés, a commenté Richard Stevenson, PDG de Red Box. Conversa leur permet de tirer profit des renseignements précieux puisés dans les enregistrements audio et multimédias des entreprises tout en bénéficiant de l'infrastructure numéro un sur le marché. »

La plateforme sera d'abord lancée sur Limited Release et sera disponible aux côtés de la plateforme Red Box actuelle qui continue d'être développée et prise en charge.

À propos de Red Box

Fort de plus de 30 ans d'expérience en ce qui a trait à donner aux organisations les moyens de capturer, de sécuriser et de valoriser la voix à l'échelle de l'entreprise, Red Box est le plus grand spécialiste dédié des communications vocales. Conversa de Red Box est la première plateforme vocale pour les entreprises de prochaine génération véritablement ouverte fondée sur les microservices au monde. Elle offre une architecture pilotée par événements révolutionnaire et extensible à l'échelle mondiale, un TCO d'infrastructure numéro un sur le marché et une évolutivité horizontale infinie.

En permettant la capture résiliente et indispensable de données et de multimédias vocaux précieux et de haute qualité à chaque conversation, n'importe où, sur n'importe quelle plateforme et en temps réel, Conversa offre aux clients la souveraineté des données de bout en bout et ouvre l'accès au plus vaste écosystème de technologies vocales fondées sur l'intelligence artificielle de pointe.

Red Box détient la confiance des plus importantes organisations relatives aux secteurs des services financiers, des centres de contact, des gouvernements et de la sécurité publique (y compris six des banques les plus importantes au monde, 85 % des courtiers intermédiaires mondiaux, 1 700 centres d'appels et plus de 80 % des forces de police du Royaume-Uni). En outre, l'entreprise enregistre et sécurise des millions d'appels par jour pour plus de 3500 clients dans le monde entier.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.redboxvoice.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1276240/Conversa_Logo.jpg

