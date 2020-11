Red Box offre une solution d'enregistrement vocal configurable dans le Cloud pour alimenter l'IA sur Microsoft Azure

LONDRES et NEW YORK, 21 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Red Box, une plateforme de communications vocales de premier plan, a annoncé aujourd'hui une extension de sa relation avec Microsoft qui s'inscrit dans le lancement de Conversa, sa plateforme vocale pour les entreprises.

Red Box est déjà un partenaire privilégié en téléphonie pour ce qui est de l'intelligence conversationnelle, intégré aux solutions Dynamics 365 Sales et Customer Service. Ce dernier développement relationnel offre un niveau d'enregistrement vocal unique pour les entreprises. Il combine la puissance du traitement audio de Conversa dans Microsoft Azure et l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft, et prend harmonieusement en charge la téléphonie cloud et sur site ainsi que les implémentations sans contact fluides.

Le fait que Conversa puisse s'installer elle-même sur site et qu'elle soit alimentée par Azure Cloud simplifiera les services d'enregistrement vocal en temps réel optimisés pour l'intelligence artificielle pour les organisations qui ont du mal à obtenir des données audio.

« Conversa saisit des données vocales riches et de grande qualité qui proviennent de toutes les conversations et de l'ensemble de l'entreprise, a déclaré Richard Stevenson, PDG de Red Box. Grâce à une architecture conteneurisée indifférente au support qui domine le marché et à des API gratuites et ouvertes, Conversa fournit aux entreprises un collecteur de données qui se configure et se télécharge facilement et qui permet d'accéder aux données vocales en temps réel, et de les contrôler, avec encore plus de facilité pour tirer parti de l'intelligence conversationnelle. »

Red Box a également annoncé récemment la disponibilité générale de sa solution d'enregistrement de conformité pour Microsoft Teams.

« En lançant Conversa comme une plateforme vocale autoconfigurable pour les entreprises, nous voulions créer une expérience client fluide, a commenté Ray Smith, directeur général de Microsoft pour Dynamics 365 Sales. La combinaison de l'intelligence conversationnelle de Conversa et de Dynamics 365 Sales de Microsoft permettra aux entreprises d'accéder rapidement à leurs données téléphoniques existantes et de les intégrer à leurs applications professionnelles ou à leur flux de travail. Ce qui fournira des informations exploitables en temps réel pour l'engagement client intelligent. »

À propos de Red Box

Fort de plus de 30 ans d'expérience en ce qui a trait à donner aux organisations les moyens de capturer, de sécuriser et de valoriser la voix à l'échelle de l'entreprise, Red Box est le plus grand spécialiste dédié des communications vocales. Conversa de Red Box est la première plateforme vocale pour les entreprises de prochaine génération véritablement ouverte fondée sur les microservices au monde. Elle offre une architecture pilotée par événements révolutionnaire et extensible à l'échelle mondiale, un TCO d'infrastructure numéro un sur le marché et une évolutivité horizontale infinie.

En permettant la capture résiliente et indispensable de données et de multimédias vocaux précieux et de haute qualité à chaque conversation, n'importe où, sur n'importe quelle plateforme et en temps réel, Conversa offre aux clients la souveraineté des données de bout en bout et ouvre l'accès au plus vaste écosystème de technologies vocales fondées sur l'intelligence artificielle de pointe.

Red Box détient la confiance des plus importantes organisations relatives aux secteurs des services financiers, des centres de contact, des gouvernements et de la sécurité publique (y compris six des banques les plus importantes au monde, 85 % des courtiers intermédiaires mondiaux, 1 700 centres d'appels et plus de 80 % des forces de police du Royaume-Uni). En outre, l'entreprise enregistre et sécurise des millions d'appels par jour pour plus de 3500 clients dans le monde entier.

