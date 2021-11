Red Carpet Green Dress™ En Colaboración Con TENCEL™ Y Clo Anuncian A Los Ganadores De Su Concurso Global Más Importante, Innovador Y Sostenible Para Diseñadores Jóvenes Y Consolidados Que Experimenten Con Tecnologías De Diseño Virtual

LENZING, Austria, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Red Carpet Green Dress™ (RCGD), en colaboración con TENCEL™ y CLO, han nombrado a los ganadores del concurso de diseño global de este año.

Los participantes de este año, que está abierto a diseñadores emergentes y consolidados mayores de 21 años, presentaron un boceto digital de sus diseños sostenibles para la alfombra roja antes del cierre del concurso internacional, el 23 de agosto de 2021. El jurado, integrado por Suzy Amis Cameron (fundadora de RCGD), Harold Weghorst (vicepresidente de Global Marketing & Branding de Lenzing AG), Micaela Erlanger (estilista de moda celebrities) y Abrima Erwiah (cofundadora de Studio 189), seleccionó el diseño de un vestido y un traje.

A Red Carpet Green Dress, TENCEL™, CLO y el jurado les complace anunciar a la pareja ganadora de este año: Yuriko Fukuda y Zhi Hong Benjamin Koh.

Yuriko Fukuda, nacida en Japón y residente en el Reino Unido, es la ganadora en moda femenina de este año. Actualmente es estudiante de la Regent's University de Londres y cree firmemente en la moda sostenible. Yuriko Fukuda afirma: "Expresarme a través del diseño es para mí como la meditación. Nuestra mente y nuestro arte están interconectados y tienen un efecto recíproco en la salud mental. Creo que la moda es un arte con el poder de controlar nuestra mente y nuestro cuerpo. La moda sostenible gira en torno a cortes atemporales, durabilidad, recursos naturales y la percepción de beneficios para la salud; se trata de un medio único para presentar el lujo. La sostenibilidad es una forma nueva y emocionante de crear un futuro mejor para todos. En este sentido, RCGD x TENCEL™ x CLO Virtual Fashion pueden impulsar la concienciación sobre la sostenibilidad, y me siento muy honrada de formar parte de este increíble viaje".

Zhi Hong Benjamin Koh, diseñador de moda, textiles y productos de Singapur, es el ganador en moda masculina de este año. Comenzó su trayectoria en el diseño durante sus estudios en el Singapore Polytechnic. Zhi Hong Benjamin Koh afirma: "En 2016, fundé The Material Atelier by 本 (BEN), un estudio creativo multidisciplinar dedicado a la búsqueda de moda sostenible, que presenta colaboraciones con artistas locales para crear arte sostenible y que pueda llevarse. Uno de nuestros objetivos es informar al público a través de vídeos divulgativos acerca del material y el diseño de sus prendas. Desde su lanzamiento, el atelier ha creado bastantes productos, uno de los cuales ganó un premio al mérito en el concurso Singapore Creator Award Competition de 2019. Me uní a RCGD con la esperanza de compartir nuestra visión sostenible de la moda".

Los dos diseños elegidos por los ganadores se lanzarán a producción a principios de 2022 con tejidos sostenibles de alta costura ecológica en colaboración con TENCEL™ y patrocinados por CLO. Los looks se exhibirán en una exposición y se mostrarán a los principales promotores de la sostenibilidad en Los Ángeles. Todos los ganadores se presentarán a un público integrado por representantes del entretenimiento y la moda sostenible de todo el mundo, junto con un premio económico. Los ganadores también recibirán una mentoría empresarial con Samata Pattinson, directora ejecutiva de RCGD, acceso a la extensa red de RCGD y apoyo creativo para sus incipientes carreras.

Samata, directora ejecutiva de Red Carpet Green Dress, dice:

"Estamos encantados de que los ganadores de este año se embarquen en un viaje maravilloso al mundo de la moda sostenible con nosotros. El concurso de diseño global es una magnífica oportunidad para aquellos que desean sumergirse en este mundo y aprender más. Yo misma fui ganadora y conozco de primera mano las increíbles oportunidades que se presentan a los ganadores y estoy emocionada por ver a Yuriko Fukuda y Zhi Hong Benjamin Koh crecer y encontrar su lugar en el mundo sostenible".

Harold Weghorst, vicepresidente de Global Marketing & Branding de Lenzing AG, comenta:

"Yuriko y Benjamin presentan una sólida declaración de sostenibilidad con diseños hermosos y elegantes que tienen como objetivo mejorar la vida de otras personas mediante la reducción de la huella de carbono. Nos complace anunciar que son nuestros merecidos ganadores. Estoy seguro de que Yuriko y Benjamin, junto con los ganadores del año pasado, se convertirán en la inspiración de los jóvenes diseñadores de moda al adoptar la sostenibilidad y la creatividad en su trabajo. Ambos diseñadores tienen un prometedor futuro por delante, y espero poder ver crecer sus carreras en la industria de la moda".

Simon Kim, director ejecutivo de CLO Virtual, afirma:

"Yuriko y Benjamin idearon unos diseños increíblemente innovadores y visionarios, características ambas que defendemos aquí en CLO Virtual Fashion. Estamos deseosos de ver cómo progresan sus carreras en el diseño y esperamos que animen a la próxima generación de diseñadores a apostar por hacer de la industria de la moda un lugar más sostenible, prenda a prenda".

El premio:

Los diseños de los ganadores del concurso se confeccionarán y se llevarán en la gala previa a los Oscar de Red Carpet Green Dress en 2022.

La oportunidad de presentar su trabajo a un público de líderes e innovadores en materia de sostenibilidad en la noche de la Innovación Sostenible de RCGD.

Un premio económico

Sesión individual con Suzy Amis Cameron , fundadora de la campaña de RCGD

, fundadora de la campaña de RCGD Mentoría empresarial con Samata Pattinson , directora ejecutiva de RCGD

, directora ejecutiva de RCGD Oportunidades para establecer redes de contactos a través de la extensa red global de RCGD

