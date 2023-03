„Red Schiphol Campaign" zum Schutz der niederländischen Wirtschaft, der Arbeitsplätze und der Ferien gestartet

AMSTERDAM, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Red Schiphol Campaign (www.redschiphol.nl) wurde als Reaktion auf die Entscheidung der Regierung Rutte ins Leben gerufen, die Zahl der Starts und Landungen auf dem Schiphol Airport auf 440.000 pro Jahr zu begrenzen (die „Decision 440").

Die Kampagne vereint Unternehmen, Bürgerinitiativen und Berufsverbände, die sich gegen die Entscheidung zur Begrenzung der Zahl der Flugbewegungen in Schiphol aussprechen und diese Entscheidung rückgängig machen wollen.

„Schiphol Airport ist ein nationaler Trumpf, der dazu beiträgt, dass die Niederlande im Hinblick auf die globale Geschäftsanbindung eine überragende Rolle spielen. Der Flughafen beschäftigt direkt über 2.000 Menschen und unterstützt viele weitere Arbeitsplätze in der gesamten Wirtschaft. Im Jahr 2019 prognostizierte die IATA, dass bei einer Schwächung des niederländischen Luftverkehrs in Zukunft 84.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten[1] ", so George Chichester, Red Schiphol Campaign Manager.

Er fügte hinzu: „Der Klimawandel ist die wichtigste Herausforderung dieses Jahrzehnts, mit potenziell schwerwiegenden Folgen für heutige und künftige Generationen. Eine Begrenzung der Zahl der Flüge in Schiphol führt jedoch lediglich dazu, dass dieselben Flugzeuge auf anderen Drehkreuzflughäfen wie Heathrow und Charles De Gaulle umgeleitet werden, was nichts zur Verringerung der globalen Emissionen des Luftverkehrs beiträgt."

Die Verringerung der Zahl der Flüge in Schiphol wird auch den Wettbewerb um die verbleibenden Slots verschärfen und zu einem Anstieg der Ticketpreise führen. Diese Kosten werden gewöhnliche niederländische Familien unverhältnismäßig stark treffen, die ohnehin schon mit den hohen Energiepreisen und Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Reiche Reisende werden diese Kosten schultern können, aber gewöhnliche Familien werden ihre Reisen einschränken müssen.

Die Rolle Schiphols als globaler Verkehrsknotenpunkt trägt dazu bei, Tausende von Arbeitsplätzen und Unternehmen in den Niederlanden zu unterstützen. Vor der Pandemie trug die Luftfahrtindustrie 22 Milliarden Euro zum BIP des Landes bei, und 2019 war Amsterdam die Stadt mit der drittbesten internationalen Anbindung in Europa.

Red Schiphol ermutigt alle niederländischen Unternehmen oder Bürger, die von der „Decision 440" betroffen sind, sich an der Kampagne zu beteiligen und unsere Petition zu unterzeichnen, in der die Regierung aufgefordert wird, ihre Position zu ändern: https://petities.nl/petitions/red-schiphol-verwerp-de-440-beslissing?locale=nl

Wir freuen uns auch über alle Bürger, Unternehmen oder Gemeindegruppen, die sich an der Kampagne beteiligen möchten, indem Sie über [email protected] Kontakt aufnehmen.

Hinweis an die Redakteure:

Die Red Schiphol Campaign wird von der SABI Strategy Group koordiniert.

