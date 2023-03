Lancement de la campagne « Red Schiphol » pour protéger l'économie, l'emploi et les vacances néerlandaises

AMSTERDAM, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- La campagne Red Schiphol (www.redschiphol.nl) a été lancée en réponse à la décision du gouvernement Rutte de limiter le nombre de vols décollant et atterrissant à l'aéroport de Schiphol à 440 000 par an (la décision 440).

La campagne réunira des entreprises, des militants communautaires et des organismes commerciaux qui s'opposent à la décision de limiter le nombre de mouvements de vols à Schiphol et souhaitent voir la décision annulée.

« L'aéroport de Schiphol est un atout national qui aide les Pays-Bas à se démarquer en matière de connectivité commerciale mondiale. L'aéroport emploie directement plus de 2 000 personnes et soutient un nombre d'emplois bien plus important dans l'ensemble de l'économie. En 2019, l'IATA a prédit que si le transport aérien néerlandais était affaibli, 84 000 emplois pourraient être perdus à l'avenir[1] », a déclaré George Chichester, directeur de campagne de Red Schiphol.

Il a ajouté : « Le changement climatique est le défi le plus important de cette décennie, avec des conséquences potentiellement graves pour les générations actuelles et futures. Cependant, le fait de limiter le nombre de vols à Schiphol ne fera que détourner ces mêmes avions vers d'autres aéroports centraux, tels que Heathrow et Charles De Gaulle, et ne permet pas de réduire les émissions mondiales imputables à l'activité de l'aviation. »

La réduction du nombre de vols à Schiphol augmentera également la concurrence pour les créneaux de vol restants, ce qui entraînera une augmentation du prix des billets. Ces coûts affecteront de façon disproportionnée les familles néerlandaises ordinaires, qui sont déjà en difficulté en raison des prix élevés de l'énergie et du coût de la vie. Les voyageurs fortunés pourront assumer ces coûts, mais les familles ordinaires devront réduire leurs déplacements.

En tant que centre mondial de transport, Schiphol contribue à soutenir des milliers d'emplois et d'entreprises aux Pays-Bas. Avant la pandémie, l'industrie de l'aviation contribuait à hauteur de 22 milliards d'euros au PIB du pays et, en 2019, Amsterdam était la troisième ville d'Europe ayant les meilleures connexions internationales.

Red Schiphol encourage les entreprises et les citoyens néerlandais concernés par la « décision des 440 000 » à se joindre à la campagne et à signer notre pétition demandant au gouvernement de changer sa position : https://petities.nl/petitions/red-schiphol-verwerp-de-440-beslissing?locale=nl .

Nous invitons également les citoyens, les entreprises ou les groupes communautaires qui souhaitent participer à la campagne à utiliser l'adresse suivante : [email protected] .

Note aux rédacteurs :

La campagne de Red Schiphol est coordonnée par le groupe de stratégie SABI.

[1] https://www.iata.org/en/pressroom/pressroom-archive/2019-press-releases/2019-11-20-01/

SOURCE Red Schiphol