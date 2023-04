Redbelt Security anuncia parceria com a Guardsquare

Com o acordo, a Redbelt reforça seu portfólio de soluções avançadas de proteção em aplicativos móveis

SÃO PAULO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Redbelt Security, consultoria especializada em Segurança da Informação, consolida acordo comercial com a Guardsquare, empresa que, desde 2014, se destaca na entrega de soluções para proteção de aplicativos móveis, garantindo a segurança de mais de 900 clientes espalhados em cerca de 85 países.

De acordo com Matheus Borges, CCO da Redbelt Security, a chegada da Guardsquare se apresentou como uma oportunidade para continuar apoiando os clientes com soluções de ponta no mercado de segurança. "Em um cenário cada vez mais orientado a dados, é natural que as pessoas utilizem smartphones e outros dispositivos para acessar e armazenar informações importantes e confidenciais relacionadas ao trabalho ou lazer. Com a Guardsquare, não só temos a oportunidade de oferecer um portfólio mais completo aos nossos clientes, mas também de inseri-los nas novas tecnologias e inovações para mitigar novos vetores de ataques cibernéticos e manter os aplicativos móveis protegidos contra ameaças".

FONTE Redbelt Security

