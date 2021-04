Rede de franquias PowerLook decola em plena crise

Notoriamente, alguns mercados sentiram mais do que outros, mas poucos - bem poucos, passaram ilesos por esse momento. Contudo, apesar do cenário difícil economicamente, o isolamento social, para evitar a disseminação do coronavírus, teve impacto direto no meio ambiente. A redução da atividade humana e econômica provocou mudanças nas paisagens e no comportamento de animais ao redor no mundo e foi um grande alerta para a população se a ter sobre a forma de consumo.

A indústria da moda, como a segunda mais poluente do mundo já entendeu que precisa acompanhar não só as mudanças de comportamento dos consumidores, mas todo o movimento pela preservação do meio ambiente.

E quem já estava preparado e alinhado com a nova forma de consumo, alinhando sustentabilidade e economia compartilhada acabou saindo na frente. A empresa carioca PowerLook, fundada pela Flavia Sampaio, antenada 360º no universo da moda consciente identificou um modelo de negócio totalmente desruptivo e futurista, foi assim que há quase 6 anos ela inaugurou a rede de lojas com o propósito de levar uma moda mais consciente, em prol de um mundo melhor e mais limpo. A PowerLook foi criado para mulheres que gostam de moda, pensam consciente e entendem que não precisam gastar caro nem gerar impacto ao meio ambiente para ter um closet dos sonhos, afinal, quando você aluga, o vestido é seu pelo o tempo que você precisa. E foi assim que a marca conseguiu adentrar no novo mercado, onde as pessoas não mais se importam em ter e sim em compartilhar, pela agilidade, sustentabilidade e claro pela economia gerada.

Além da locação individual a rede lançou durante a pandemia o Clube de Assinatura, onde as clientes podem à partir de R$ 99,00 ter um vestido ou demais itens do vestuário para inovar por mês. Isso sim é um novo moderno.

O que mais chamou atenção nesse crescimento da rede foi que mesmo em plena pandemia a rede de franquias cresceu. Além das lojas no Rio de Janeiro a marca está inaugurando lojas em Manaus e Minas Gerais, em junho e outubro desse ano.

Procurada a empresa informou que está em franca expansão, afinal essa fase irá passar e várias regiões já sinalizam isso. Perguntado sobre a formula do sucesso para esse crescimento, Willian Magalhães, Diretor de Expansão da marca disse "Estamos olhando no futuro e nesse futuro vemos que as pessoas querem estar conectadas e compartilhar bens duráveis e de luxo, com uma pegada sustentável. Entregamos uma experiência para nossas clientes e esse modelo de negócio é inovador e altamente rentável. Em breve estaremos nas melhores cidades do Brasil e sabemos que as pessoas que se posicionarem agora sairão muito na frente.

A marca não revela, mas deixa escapar que já tem várias outras cidades que terão a franquia PowerLook em breve.

Que essa abundância se estenda para outras redes de franquias e demais empresas, e que o Brasil possa decolar após essa crise.

