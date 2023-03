Rede de lavanderias que conquistou o Brasil lança marca de lavagem de estofados e pretende dominar o setor de limpeza no país

Fernando Vigato, idealizador da rede eLav Lavanderias, inicia expansão da eLimp estofados com o objetivo de dominar o setor de limpeza no país

Nova franquia do ramo de limpeza chega ao mercado com diferencial em relação à concorrência e promete acabar com até 99,9% dos ácaros dos estofados

VARGINHA, Brasil , 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Foi o olhar atento para as necessidades atuais das pessoas que levou o sul-mineiro, de Varginha, Fernando Vigato a idealizar, construir e expandir uma rede de franquia de lavanderias, a eLav Lavanderia, cujo modelo foi todo pensado na economia de recursos. Criada em 2014, a empresa surgiu a partir da observação do empresário de que cada vez mais as pessoas têm menos tempo para as tarefas domésticas e ainda que o serviço de lavanderia poderia ser algo acessível a todas as classes sociais.

E é com essa mesma visão aguçada para os negócios, que a rede está expandindo os negócios nesse ramo de alto potencial de crescimento, o de limpeza. Com a expertise necessária a esse tipo de negócio, que o idealizador da marca apresenta agora ao mercado a eLimp, uma franquia especializada na limpeza e impermeabilização de estofados e de couro.

A eLimp já nasce amparada pela experiência e o know-how de quase uma década do Grupo Elav, marca já estabelecida e conceituada no mercado de franquias, com mais de cem unidades espalhadas por 24 estados brasileiros. A empresa surge com o propósito de oferecer um serviço de limpeza bastante específico para as pessoas que não estão aptas, não têm tempo ou não dispõe dos equipamentos necessários para fazerem por conta própria.

Todo mundo sabe que o sofá, as poltronas, bancos de veículos e os colchões são ambientes propícios para a proliferação de ácaros e outros micro-organismos, que se alimentam de células mortas de pele humana e animal e que são responsáveis por desencadear ou piorar quadros de saúde como rinite, sinusite, asma e dermatites. Pessoas que espirram demais, têm secreções nasais de forma frequente, tosse e congestão nasal podem estar vivendo em um ambiente repleto de ácaros. A forma mais eficaz de combater estes seres minúsculos é a higienização feita de forma adequada, não só da casa ou do ambiente de trabalho, mas também dos itens que são grandes acumuladores de poeira e sujeira.

E é de olho nessa demanda que a eLimp se apresenta ao mercado brasileiro de franquias, como um modelo de negócio enxuto e eficiente e com alto potencial de lucratividade. Um diferencial da marca é o desenvolvimento de um método exclusivo, o eProtect, que elimina até 99,9% de bactérias, vírus e ácaros que se alojam no estofado. Segundo o idealizador, o método inovador de higienização deixa o ambiente mais saudável e seguro e garante uma maior durabilidade do colchão e dos móveis.

A higienização é feita com maquinários altamente tecnológicos e de última geração, desenvolvidos para que o serviço seja feito de forma eficiente e duradoura, uma vez que age de forma profunda no tecido. Logo após a limpeza, o estofado pode ser impermeabilizado, evitando assim que a sujeira volte a se acumular. O processo de blindagem de estofados não altera a cor original do estofado nem danifica o tecido, o que também é recomendado para aumentar a durabilidade de estofados novos.

Para quem está interessado em entrar no ramo da limpeza, o investimento é baixo e a aposta é certeira, garante Vigato. Segundo ele, com cerca de R$ 25 mil reais é possível fazer parte da franquia. No valor já estão inclusos a taxa de franquia, maquinário, equipamentos, produtos e marketing inicial. Ainda de acordo com o idealizador da marca eLimp, a margem de lucro é alta, sendo que, em determinados casos, o franqueado consegue recuperar o investimento inicial já a partir do sexto mês de operação. Outro ponto que merece destaque é que a eLimp trabalha com o modelo home based, onde o franqueador não precisa de um ponto comercial para começar a operar e não há necessidade de contratação de funcionários caso o franqueado opte por ele mesmo executar o trabalho.

Assim como já acontece com a eLav Lavanderia, a eLimp também foi formatada para dar todo o suporte necessário aos franqueados, desde o começo. A franqueadora oferece treinamento especializado e atualizações periódicas, para que o franqueado esteja sempre apto a oferecer os melhores serviços.

Para conhecer mais sobre a eLimp, acesse: www.elimpestofados.com.br

