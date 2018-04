Rede de restaurantes Siri aposta em reaquecimento da gastronomia carioca em 2018

No Restaurante Siri, o cliente encontra o mais especializado e variado cardápio em frutos do mar. Os pratos prezam pela fartura e as porções podem ser divididas por duas, três, quatro ou até cinco pessoas. A quantidade generosa é excelente para almoços em família, destaque, o carro chefe da casa, o risoto de camarão que serve para cinco pessoas.

Outra novidade tem obtido forte aceitação do público é o almoço executivo, servido de segunda a sexta, das 11 até 17h, exceto feriados, nos restaurantes Siri da Freguesia e Niterói. No cardápio, são várias as opções de pratos, entre eles, tilápia grelhada na chapa com brócolis, tomate e azeitona preta ou tilápia ao molho branco, camarões, ovo cozido acompanha purê de batata, espaguete ao molho de camarão, peixe pirarucu com refogado de pimentões e camarões acompanha purê de batata, peixe tambaqui frito com arroz de brócolis e batatas coradas e ainda tilápia grelhada com arroz de açafrão e frutos do mar (lula, polvo e camarão).

Na sexta e sábado, a dica vai para a feijoada de frutos do mar acompanhada de arroz branco. O prato é preparado com feijão branco e leva peixe, lula, camarão e polvo e serve até 3 pessoas.

As casas trabalham numa constante busca de novas ideias, sabores e texturas para oferecer inovações com qualidade e preço atraente. Rapidez, qualidade e fartura são as tradições e marcas do Restaurante Siri.

Restaurante Siri – Freguesia - Estrada de Jacarepaguá, 7020 -Tel. 2447 - 9598

Restaurante Siri – Barra - Praça Euvaldo Lodi, 65 - Tel. 2494 0816

Restaurante Siri – Niterói - Av. Silvio Picanço, 653 Charitas - Tel. 2610 6652

Abertos diariamente a partir das 11h. às 00h.

