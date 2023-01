Rede Lanchão Brasil inclui linha vegana em seu portfólio

Grupo passa a comercializar em suas unidades, pontos de vendas e mercados a marca SEO Brócolis, produzida pela Origem Vegana

CAMPINAS, Brasil, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A comida vegana vem se expandindo no Brasil ao longo dos últimos anos e já está presente no cardápio de pelo menos 14% dos consumidores, que pelo menos uma vez por semana substitui proteínas animais pelas de vegetais. De olho neste mercado em crescimento, a Rede Lanchão Brasil – detentora das Lanchão, XPicanha, Old Dog, Word Potato, Word Esfiha, World Milk Shake, Word Tacos e Burritos e Chicken Palace (frango frito) – fechou parceria para distribuir a marca SEO Brócolis, que é produzida pela Origem Vegana, de Valinhos (SP). Além da inclusão da linha no cardápio da rede, com mais de 100 unidades espalhas pelo Brasil, as embalagens congeladas também serão distribuídas em pontos de vendas e supermercados.

A família vegana SEO Brócolis é produzida pela empresa Origem Vegana, com fábrica localizada em Valinhos. Ela é composta atualmente por oito produtos, como explica o empresário, e um dos fundadores, Marco Aurélio Dioto. A linha é composta de hambúrgueres de Quinoa, Grão de Bico, Lentilha Vermelha, Soja Defumada e Brócolis, além de coxinhas e quibes a base de proteínas vegetais.

"Os produtos são preparados e passam imediatamente por um processo de ultracongelamento, para então serem embalados e distribuídos em forma de congelados, para preparo rápido em casa", explica Dioto.

Roger Antonio Domingues, fundador e diretor comercial da Rede Lanchão Brasil, conta que seu grupo é mais conhecido no Brasil pelos lanches de proteína animal, com mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil. "Há algum tempo iniciamos um processo de diversificação, incluindo outras opções de comidas em nosso portfólio, como cachorro quente, burritos, frango frito, dentre outras, oferecendo opções diferentes para os clientes que frequentam nossas lojas".

Além de incluir o SEO Brócolis, especialmente a linha de hamburgueres nas unidades, a nova marca também já está sendo comercializada em outros pontos, como padarias, lojas especializadas em comidas veganas e supermercados da região de Campinas, em embalagens congeladas, para ser levado e preparado em casa ou no trabalho.

A escolha pela linha vegana, explica Domingues, vai ao encontro da tendência de consumo no Brasil e no mundo. De acordo com o executivo da Rede Lanchão Brasil, a estratégia é ampliar os pontos de distribuição ao longo desse ano, levando o SEO Brócolis para outras cidades do Estado de São Paulo. "Estamos estruturando uma rede de vendas para prospectar novos canais de distribuição e grandes rede de supermercados", acrescenta ele.

