Rede Lanchão: Restaurantes da região de Campinas criam pratos para atender a crescente demanda dos vegetarianos e veganos

Mercado brasileiro já conta com mais de 30 milhões de consumidores

CAMPINAS, Brasil, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Atentos ao comportamento dos clientes, restaurantes da região de Campinas estão incrementando seus cardápios com pratos à base de vegetais para atender os consumidores que se declaram vegetarianos e veganos. Nos próximos anos, esse setor, também conhecido como "plant-based", deverá movimentar US$ 162 bilhões no mundo. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas se declaram vegetarianas e veganas, segundo a última pesquisa Ibope, um crescimento de 75% em oito anos.

Na América Latina, o Brasil é o país com maior número de consumidores adeptos das comidas vegetarianas, com cerca de 20% da população. Para 36% das pessoas, a opção por este tipo de alimentação decorre por motivos relacionados à saúde e por uma busca por hábitos mais saudáveis, com o objetivo de controlar o colesterol alto, melhorar a digestão e sobrepeso, além de melhorar a vida.

O Bellini Ristorante, em Campinas, criou dois pratos, disponíveis no cardápio executivo, para atender este segmento de consumidores. Rodrigo Porto, Diretor de Alimento & Bebidas da Rede Vitória Hotéis, do qual o restaurante faz parte, conta que a inclusão de comidas veganas é hoje uma questão de necessidade para atender a demanda do mercado.

"Hoje, os clientes encontram como opções uma Moqueca de Banana da Terra, com arroz integral e farofinha de mandioca, se glútem, e o Escondidinho de Cogumelos", conta. "Mas estamos sempre atentos a demanda do nosso público para ampliar nosso cardápio para este segmento, de acordo com o aumento da demanda", explica Porto.

Ele conta que o Kindai, de comida japonesa, também está criando um combinado vegetariano para atender a demanda dos clientes. Outra operação do Grupo, o Casa Bellini, voltado para eventos, já conta com opções veganas e vegetarianas, desde coffe breaks até festas de casamento.

Quem também oferece pratos veganos e vegetarianos em seu cardápio de almoço e jantar é o Banana Café Campinas. "Temos uma grande variedade de opções, sendo 11 vegetarianos e dois veganos", conta Camila Coratti, gerente da casa. Entre as opções vegetarianas, ela destaca o prato "Quem dera ser um peixe", porção de peixinho da horta (planta alimentícia não convencional) crocante com molho tártaro e batatas fritas e o Strogonoff de banana da terra com cogumelos, arroz e chips (prato com derivados de origem animal).

Para os veganos, são duas opções: o Yes, Nós temos Bananas (Curry feito de casca de banana, pimentões e especiarias. Acompanha arroz de coco e molho de laranja e a Moqueca (feita com banana da terra, trio de cogumelos, arroz e farofa da casa, um prato totalmente livre de derivados de origem animal).

Com uma pegada mais esportiva, as unidades da Padoca do Vila em Joaquim Egídio e na Lagoa do Taquaral também contam com opções voltadas para os veganos e vegetarianos. Uma delas e a sobremesa RAW CAKE de mirtilo que tem como base tâmaras e granola da Padoca, creme de leite de amêndoas, creme de mirtilo, mirtilos frescos e manjericão. "Estamos sempre criando opções para esse público, pois a demanda é alta", conta p Chef Ricardo Barreira, responsável por desenvolver as receitas.

De olho neste mercado em crescimento, a Rede Lanchão Brasil fechou recentemente parceria para distribuir a marca SEO Brócolis, que é produzida pela Origem Vegana, de Valinhos (SP). Além da inclusão da linha no cardápio da rede, com mais de 100 unidades espalhas pelo Brasil, as embalagens congeladas também serão distribuídas em pontos de vendas e supermercados.

A linha é composta de hambúrgueres de Quinoa, Grão de Bico, Lentilha Vermelha, Soja Defumada e Brócolis, além de coxinhas e quibes a base de proteínas vegetais. A escolha pela linha vegana, explica Roger Antônio Domingues, diretor Comercial e fundador da Rede, vai ao encontro da tendência de consumo no Brasil e no mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2060282/1.jpg

FONTE Rede Lanchão

SOURCE Rede Lanchão