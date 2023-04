Rede Lanchão tem expansão de 10% em número de unidades com modelo virtual

Dez unidades de lojas dark kitchens são vendidas em sete meses

CAMPINAS, Brasil, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Impulsionado pelo isolamento sociai e o baixo valor de investimento para implantação, o modelo de loja virtual e entrega pelo delivery vem se expandindo de forma acelerada desde 2020 no mercado brasileiro de food servisse, que já representa 48,77% na América Latina. De acordo com a Statista, empresa especializada em dados mercadológicos e de consumo, as vendas das Dark Kitchens, como elas também são conhecidas, deverão chegar a US$ 71 bilhões em 2027.

Com mais de 100 unidades físicas e virtuais no Brasil, a Rede Lanchão vem sentindo essa alta demanda, principalmente, por parte dos empreendedores interessados em abrir o próprio negócio. Em apenas sete meses, a marca comercializou dez unidades do modelo Boulvard Food – criada há pouco mais de dois anos especialmente para operações virtuais. Com o início das operações, estas novas unidades representam uma expansão de 10% no total de lojas da Rede.

Roger Antonio Domingues, um dos fundadores e diretor Comercial da Rede, conta que a demanda pelas lojas virtuais registrou uma parada no primeiro semestre de 2022, por conta das incertezas políticas e econômicas. "A partir de setembro do ano passado o interesse por parte dos empreendedores voltou e fechamos quatro licenciamento de uso da marca em Eunápolis (BA), São Bernardo do Campo (SP), São Borja (RS) e Chapecó (SC)", pontua.

Neste início de 2023 a comercialização aumentou, com seis novas unidades do modelo virtual: Colatina, Vitória e Serra – todas no Espírito Santo -, Teresina (PI) e duas no Estado de São Paulo (Hortolândia e São Bernardo do Campo). (Nossa projeção é de 50 unidades comercializadas até o final deste ano", explica o diretor Comercial.

Roger Domingues conta que o modelo virtual hoje responde por 100% das novas unidades licenciadas pela rede, que conta com sete marcas – o próprio Lanchão, Old Dog, X-Picanha, Word Pizza, World Potato e Seo Brócolis (vegano e vegetariano) e mais uma em fase de implantação. "As Dark Kitchens exigem investimentos de até R$ 50 mil reais, um quarto do modelo físico, e servem como negócio para a família toda", afirma ele.

De olho na expansão do mercado e na praticidade do modelo de loja virtual, a empresária Sandra Verdan, de Vitória (ES), acaba de investir seu primeiro empreendimento no segmento. Ela inaugurou uma unidade da marca Lanchão Brasil. "Decidi empreender em minha primeira franquia por conta da praticidade do negócio e exclusividade de produtos e sabores que a Rede oferece", explica. "E acabei optando pela Lanchão, uma rede com mais de 100 unidades no Brasil, pela segurança e seriedade do Grupo", afirma Maria Roseli.

A Rede Lanchão Brasil foi fundada há 30 anos na cidade de Campinas (SP) e mais que dobrou de tamanho durante os dois anos de pandemia. Em janeiro de 2020, a rede operava com 40 unidades em vários estados do Brasil e fechou o ano de 2022 com um total de 102 lojas físicas e digitais.

