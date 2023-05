Rede Mater Dei, referência em excelência hospitalar, oferece palestras gratuitas sobre o tema

Em evento inédito, os principais médicos dos hospitais da Rede Mater Dei se reúnem para discutir os protocolos que levam à excelência assistencial nas principais frentes de um hospital. O ciclo de palestras é gratuito, online e aberto para todos os interessados

SÃO PAULO, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Há 43 anos, a Rede Mater Dei de Saúde diferencia-se pelo atendimento humanizado e pela excelência assistencial, representada pelos elevados padrões de qualidade em diagnósticos, tratamentos, segurança do paciente e prevenção em saúde. Após 4 décadas aprimorando protocolos, procedimentos e metodologias hospitalares, chegou o momento da Rede Mater Dei organizar compartilhar esse conhecimento com a população.

Mater Dei se consagra como uma rede de excelência

No dia 19 de maio, especialistas do hospital Mater Dei discutirão temas de interesse público. Trata-se do 1° Seminário de Excelência Clínica da Rede Mater Dei, que tem como objetivo apresentar à sociedade, em linguagem clara e com transparência, como a excelência na governança clínica impacta diretamente na saúde e na entrega de valor. É um momento para ampliar o diálogo sobre a importância do atendimento de excelência, mas também sobre a sustentabilidade em saúde que deve considerar todos os atores envolvidos no cenário hospitalar para trazer os melhores resultados para todos: pacientes, médicos, sociedade e operadoras. O evento acontecerá das 9h00 às 16h30, no formato online, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link

https://hba.com.br/streaming/seminariomaterdei2023/index.html

Ao longo do dia, além da abertura e de uma sessão especial, serão organizados seis ciclos de palestras científicas com os principais especialistas na área, com quadro multidisciplinares de profissionais que contarão com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e operadoras.

Veja os temas das Mesas:

Excelência Clínica em Maternidade

Excelência Clínica em Terapia Intensiva

Entrega de Valor com o Cuidado Apropriado

Excelência Clínica na Jornada Cirúrgica

Excelência Clínica na Jornada do Paciente

Excelência Clínica nos Protocolos Gerenciados

