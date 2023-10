Rede Vitória Hotéis, em parceria com a Zissou, investe no Turismo do Sono

Uma suíte da unidade Concept Campinas foi destinada para experiências ligadas ao repouso e ao dormir; mercado já movimenta US$ 208 bilhões

SAO PAULO, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Viajar para descansar e dormir tem se tornado uma nova tendência entre os turistas no mundo todo. No exterior, o "turismo do sono" já conquistou vários adeptos: são pessoas que buscam, além de diversão e entretenimento, uma noite de sono relaxante. Por isso, a hotelaria internacional já vem investindo em quartos com comodidades e conforto capazes de oferecer ao hóspede essa experiência. No ano passado, esse mercado movimentou US$ 208 bilhões, com crescimento de 28%, segundo dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP), com tendência de expansão

Suíte recebeu produtos especiais para experiência dos hóspedes

A novidade também começa a se espalhar pelo Brasil. A Rede Vitória Hotéis, que opera cinco hotéis no interior de São Paulo – Campinas, Indaiatuba e Paulínia – inaugurou nesta primeira semana de outubro uma suíte com este propósito. A iniciativa se deu a partir da parceria com a Zissou, conceituada marca brasileira de produtos premium para o sono, que inaugurou recentemente uma loja na cidade, e que está trazendo os itens para incrementar essa acomodação.

Batizada de "Suíte Zissou Destinations", o quarto que fica no Vitória Hotel Concept Campinas foi totalmente equipado com uma linha de produtos avaliada em R$ 50 mil. O destaque é colchão top linha - o Zissou Blue - desenvolvido com materiais tecnológicos, com design arrojado e molas com distribuição ergonômica para melhorar o alinhamento da coluna. Ainda, é revestido com tecido plush & cool, que potencializa a condutividade térmica, criando o microclima ideal para o sono de qualidade, e trazendo sensação única de frescor ao dormir.

A acomodação tem uma linha de roupas de cama de polpa de bambu da Zissou e travesseiros modulares com 3 camadas de enchimento, que permite ao usuário regular a altura de acordo com a sua preferência. E também a possibilidade de o hóspede fazer tratamentos no Spa do hotel, o Serena, onde ele tem um vasto menu ao seu dispor, como massagem relaxante, duchas e sauna.

A parceria com a Zissou também contempla um totem do Vitória Hotéis na nova loja da marca em Campinas, onde os clientes podem fazer a reserva da suíte e testar os produtos antes de comprar.

