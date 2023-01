Redemption Reapers, le RPG tactique de dark fantasy, sort le 22 février

La dernière épopée de Binary Haze présente de nouveaux acteurs, personnages et systèmes de combat

TOKYO, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Redemption Reapers , le RPG tactique de dark fantasy développé par Adglobe et publié par Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights ), se prépare à tendre une embuscade aux forces du mal avec une date et une heure de lancement fixée au mercredi 22 février 2023 à 7 heures (heure du Pacifique) sur Steam pour Windows PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Grâce à un formidable bataillon de vétérans de l'industrie AAA, Redemption Reapers est une histoire originale créée par le réalisateur Hiroyuki Kobayashi (producteur de ENDER LILIES: Quietus of the Knights), avec l'équilibre de jeu offert par le vétéran des RPG tactiques Masayuki Horikawa (directeur de la série Fire Emblem et concepteur de Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (responsable de scénario de Metal Gear Solid, Freedom Wars) et Rei Kondoh (responsable de la musique des séries Bayonetta et Fire Emblem).

Un casting vocal de premier ordre donne vie à ce monde, dont Alejandra Reynoso (Castlevania, DOTA 2), Jason Spisak (Arcane, Teen Titans Go!), Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) et Caleb Yen (Squid Game, Triangle Strategy, Attack on Titan).

Une infime lueur d'espoir subsiste alors que la menaçante armée de Mort massacre tout sur son passage et qu'un groupe de mercenaires autrefois méprisé devient la seule défense contre l'anéantissement total. Dirigez la brigade Ashen Hawk, le dernier rempart de l'humanité contre le mal, et luttez pour la rédemption contre des ennemis brutaux en utilisant des tactiques d'équipe stratégiques, des attaques surprises et des synergies d'armes.

Planifiez avec précision chaque mouvement de la brigade à travers les villages déchirés par la guerre, les châteaux et les champs enneigés pour encercler l'impitoyable Mort avec un positionnement parfait. Déployez chaque guerrier en fonction de ses forces et de ses capacités, en maîtrisant les tactiques à distance, de mêlée et de furtivité. Déclenchez des capacités spéciales pour donner à la brigade Ashen Hawk un avantage pendant la bataille. Privilégiez les dégâts maximums pour la mobilité avec des compétences spéciales telles que la « piqûre papillon » et déstabilisez vos ennemis avec des attaques lancées en « position renversante ».

Améliorez et équipez la brigade avec des armes et des objets gagnés lors des victoires et forgez des relations entre les membres de l'équipe à travers le lien de la bataille. Découvrez l'histoire personnelle de chaque membre d'Ashen Hawk et faites des choix de dialogue dans le jeu qui auront un impact sur les relations entre les guerriers.

« Les mécanismes de combat astucieux de Redemption Reapers complètent un récit captivant de lutte en temps de guerre », a déclaré Hiroyuki Kobayashi, PDG de Binary Haze Interactive. « Nous sommes impatients de voir nos joueurs explorer cette saga et expérimenter des tactiques créatives pour obtenir la victoire le 22 février ».

Redemption Reapers sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam pour Windows PC le 22 février 2023 au prix de 49,99 € en Europe (prix équivalent dans chaque région). Il est disponible en japonais, en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en russe, en chinois (simplifié et traditionnel) et en coréen, avec des options de voix off en anglais et en japonais.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Redemption Reapers , suivre Binary Haze Interactive sur Twitter , et inclure le jeu dans votre wishlist Steam .

Actifs

Bande-annonce

À propos de Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive, fondée en 2020 par Hiroyuki Kobayashi, est une société de production et d'édition située à Tokyo, au Japon, et une société sœur d'Adglobe, une société japonaise de technologie de l'information, de jeux vidéo et de production 3D d'envergure internationale, qui possède un bureau à Montréal. En commençant par ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Binary Haze publiera les jeux de ses sociétés sœurs en mettant l'accent sur les environnements atmosphériques pour les principales consoles et les PC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987910/ET_KeyVisual_En.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987911/BHI_logo_Black_Logo.jpg

SOURCE BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.