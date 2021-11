RedHill Biopharma e Kukbo Co. da Coreia do Sul anunciam investimento estratégico de até dez milhões de dólares na RedHill

A RedHill recebeu a primeira parcela de cinco milhões de dólares em uma colocação privada de ações restritas a 6,04 de dólares por ADS, representando um prêmio de 20% com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) de 30 dias de negociação, que termina na data de vigência

A RedHill concedeu à Kukbo o direito de primeira oferta para o opaganibe, RHB-107 (upamostat) e Talicia® para a Coreia do Sul e outros territórios asiáticos

O processo de envio dos pacotes de dados sobre a COVID-19 do opaganibe está avançando em vários territórios, incluindo EUA, UE, América Latina e outros, antes da assessoria regulatória planejada

TEL AVIV, Israel, e RALEIGH, Carolina do Norte, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ --A empresa biofarmacêutica especializada RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" ou a "Empresa") anunciou hoje que firmou um acordo estratégico com a empresa sul-coreana Kukbo Co. Ltd. (Kospi: 001140) ("Kukbo") para a venda de ações depositárias americanas (ADS, na sigla em inglês) da RedHill em uma colocação privada de até dez milhões de dólares a um prêmio 20% superior ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de 30 dias de negociação anterior.

O investimento estratégico da Kukbo na RedHill será feito em duas parcelas, com a primeira no valor de cinco milhões de dólares já paga, e a segunda, também no valor de cinco milhões de dólares, a ser paga no prazo de seis meses, de acordo com determinadas condições. Como parte da primeira parcela, a RedHill deverá emitir 827.586 ADSs a um preço de compra de 6,04 dólares, representando um prêmio de 20% com base no VWAP das ADSs da RedHill na NASDAQ durante os 30 dias de negociação, que terminam na data de vigência. Todas as ADSs deverão ser emitidas com uma restrição de transferência de 180 dias.

Além disso, segundo os termos do acordo, a RedHill concordou em conceder à Kukbo o direito de primeira oferta, por um período de seis meses, por uma licença com relação a um ou mais ativos clínicos em estágio final da RedHill, opaganibe, RHB-107 (upamostat)[1] e Talicia®, para um ou mais territórios da Coreia do Sul, Japão, Indonésia, Vietnã, Tailândia e Malásia. A Kukbo tem o direito de optar por não comprar as ADSs na segunda parcela se nenhum contrato de licença for executado no prazo de seis meses após o fechamento da primeira parcela.

Dror Ben-Asher, CEO da RedHill, disse: "Estamos avançando rapidamente com o envio do pacote de dados sobre a COVID-19 do opaganibe aos órgãos reguladores em vários territórios, incluindo EUA, UE e outros, antes da assessoria regulatória planejada. Estamos satisfeitos com a adição da Kukbo como uma investidora estratégica comprometida e esperamos avaliar as oportunidades do opaganibe, RHB-107 e Talicia na Coreia do Sul e em outros territórios na Ásia, onde existem grandes necessidades médicas não atendidas."

"À medida que a Kukbo avança em sua expansão estratégica planejada na área da saúde, acreditamos que o opaganibe, o RHB-107 e o Talicia da RedHill, se aprovados, são muito promissores na Coreia do Sul e em outros países asiáticos, e estamos ansiosos para utilizar nossa experiência e rede locais nesses territórios", disse Hyun Ha, CEO da Kukbo.

A Nexpedia Holdings Co., Ltd. e a Network 1 Financial Securities, Inc. facilitaram a apresentação entre as partes.

Os títulos a serem vendidos na colocação privada não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alteração (a "Lei de Valores Mobiliários"), ou de acordo com qualquer lei de valores mobiliários aplicável de qualquer país ou outra jurisdição, e os títulos não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e leis de valores mobiliários aplicáveis de qualquer país ou outra jurisdição.

Esse comunicado de imprensa não constituirá uma proposta de venda ou solicitação de proposta para compra desses títulos, nem haverá qualquer proposta, solicitação ou venda desses títulos em qualquer jurisdição em que tal proposta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a RedHill Biopharma

A RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) é uma empresa biofarmacêutica especializa dedicada principalmente a doenças gastrointestinais e infecciosas. A RedHill promove os medicamentos gastrointestinais Movantik® para constipação induzida por opioides em adultos[2], Talicia® para o tratamento de infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) em adultos[3] e Aemcolo® para o tratamento de diarreia de viajantes em adultos[4]. Os principais programas de desenvolvimento clínico de estágio final da RedHill incluem: (i) RHB-204, com um estudo de Fase 3 em andamento para a doença pulmonar por micobactérias não tuberculosas (NTM); (ii) opaganibe (ABC294640), um inibidor seletivo administrado por via oral de primeira classe da SK2 inédito com várias indicações com um programa de Fase 2/3 para COVID-19 e um programa de Fase 2 para câncer de próstata e colangiocarcinoma em andamento; (iii) RHB-107 (upamostat), um inibidor da protease serina em um estudo de Fase 2/3 dos EUA como tratamento para a COVID-19 sintomática e várias outras doenças gastrointestinais inflamatórias e câncer; (iv) RHB-104, com resultados positivos de um primeiro estudo de Fase 3 para a doença de Crohn; (v) RHB-102 , com resultados positivos de um estudo de Fase 3 para gastroenterite aguda e gastrite e resultados positivos de um estudo de Fase 2 para a IBS-D; e (vi) RHB-106, um preparo intestinal encapsulado. Mais informações sobre a

Empresa estão disponíveis em https://www.redhillbio.com https://twitter.com/RedHillBio.

Sobre a Kukbo Co. Ltd.

A Kukbo Co., Ltd. é uma empresa com 68 anos de história listada na KOSPI na Coreia do Sul. A Kukbo Co., Ltd. oferece serviços logísticos abrangentes e conta com um sistema de gerenciamento de distribuição para executar um centro logístico integrado de última geração, bem como infraestrutura para transporte, armazenamento e estocagem. Além disso, a Kukbo Co., Ltd. está desenvolvendo um sistema voltado para localizar rotas ideais por meio de informações de tráfego em tempo real e rastreamento de localização de veículos, com o objetivo de fortalecer seus recursos logísticos comerciais por meio do desenvolvimento de um sistema de ponta. À medida que a Kukbo Co., Ltd. expande para novas áreas de negócios, está a caminho de se tornar uma empresa global, ao mesmo tempo que busca uma variedade de áreas de negócios, como vestuário para golfe, máscaras e produtos farmacêuticos. Acesse o site da Kukbo em http://www.kukbo.com.

NOTA: Esse comunicado de imprensa, fornecido para fins de conveniência, é uma versão traduzida do comunicado de imprensa oficial publicado pela Empresa no idioma inglês. Para obter o comunicado de imprensa completo em inglês, incluindo a isenção de responsabilidade das declarações prospectivas, acesse: https://www.redhillbio.com/news/default.aspx

Contato da Empresa: Adi Frish Diretor corporativo e de desenvolvimento de negócios RedHill Biopharma +972-54-6543-112 [email protected] Contatos para a imprensa: EUA: Bryan Gibbs, Finn Partners +1 212 529 2236 [email protected] Reino Unido: Amber Fennell, Consilium +44 (0) 7739 658 783 [email protected]

[1] O opaganibe e o RHB-107 (upamostat) são novos medicamentos experimentais, não disponíveis para distribuição comercial.

[2] As informações de prescrição completas do Movantik® (naloxegol) estão disponíveis em: www.Movantik.com.

[3] As informações de prescrição completas do Talicia® (omeprazol magnésio, amoxicilina e rifabutina) estão disponíveis em: www.Talicia.com.

[4] As informações de prescrição completas do Aemcolo® (rifamicina) estão disponíveis em: www.Aemcolo.com.

