RedHill Biopharma meldet operative Highlights und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021

RedHill beschleunigt die Entwicklung seiner beiden fortgeschrittenen klinischen COVID-19-Programme im Hinblick auf ihr Potenzial als Tablette gegen Omicron

Opaganib und RHB-107 wirken aufgrund ihrer einzigartigen, auf den Wirt ausgerichteten Wirkmechanismen, unabhängig von einer Mutation des Spike-Proteins und haben daher Potenzial gegenüber Omicron und anderen Virusvarianten

- Die Analyse der Ergebnisse einer Teilpopulation der Phase-2/3-Studie zeigte eine 62%ige Verringerung der Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Patienten mit mittelschwerem Krankheitsverlauf; Datenpakete wurden in den USA, der EU (die EMA hat einen beschleunigten Evaluierungsprozess vorgesehen), Großbritannien und anderen Gebieten noch vor der Beratung durch die Behörden eingereicht

- Topline-Daten aus Teil A der Phase-2/3-Studie mit RHB-107 (Upamostat) zur Behandlung von nicht hospitalisierten symptomatischen COVID-19-Patienten in den USA und Südafrika werden für Q1/2022 erwartet

- Zweites Quartal in Folge mit Rekord-Nettoeinnahmen in Höhe von $21,6 Mio. für Q3/2021 mit einer Steigerung der Bruttomarge und starker Reduzierung des Betriebs- und Nettoverlusts; Barguthaben[i] zum 30. September 2021 betrug $51,5 Mio.

- Im November gab es eine strategische Investition der südkoreanischen Kukbo Co. in Höhe von bis zu $10 Mio. in das Unternehmen und sowie ein gezeichnetes öffentliches Angebot in Höhe von $15,5 Mio.

- Ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen für Talicia® und einem Anstieg der Neuverschreibungen um 15%, was einem Wachstum von 117% gegenüber Q3/2020 entspricht; Movantik® wächst weiter mit einem Anstieg der vierteljährlichen Neuverschreibungen um 1,1%

- Kontinuierliches Wachstum des Verschreibungsvolumens sowohl für Talicia als auch für Movantik im vierten Quartal, wobei die Aufnahme in kommerzielle und staatliche Arzneibücher zunimmt

- Management veranstaltet heute um 14:30 Uhr MEZ einen Webcast

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 6. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse und operativen Highlights für das zum 30. September 2021 endende dritte Quartal bekannt.

Dror Ben-Asher, Chief Executive Officer von RedHill, sagte: "Unser kommerzielles US-Geschäft treibt das Wachstum weiter an und hat trotz des anhaltend schwierigen Pandemieumfelds zum zweiten Mal in Folge einen Rekord-Nettoumsatz in Höhe von $21,6 Millionen erzielt. Talicia zeigte ein weiteres Rekordquartal mit einem Wachstum bei Neuverschreibungen von 15%, während Movantik mit einem Anstieg von 1,1% bei Neuverschreibungen weiterhin erfolgreich ist. Beide Produkte machen gute Fortschritte bei der Aufnahme in kommerzielle und staatliche Arzneibücher. Darüber hinaus stieg die Bruttomarge von 51% im zweiten Quartal auf 57% im dritten Quartal. Das Unternehmen konnte erfolgreich eine strategische Investition des südkoreanischen Unternehmens Kukbo gewinnen und beweist, während wir uns bemühen, unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, auch weiterhin eine verantwortungsvolle finanzielle Disziplin über alle Abteilungen."

Ben-Asher fuhr fort:

„Angesichts des jüngsten Erscheinens der stark mutierten

Omikron

-Variante und der Wahrscheinlichkeit, dass langfristig auch andere Varianten auftauchen, wird die Bedeutung von Arzneimittelkandidaten, die unabhängig vom viralen Spike-Protein wirken, immer größer. Dies macht den auf den Wirt ausgerichteten Wirkmechanismus von Opaganib und RHB-107, der wahrscheinlich auch gegen neue Varianten effektiv sein wird, immer wichtiger im Kampf gegen COVID-19. In diesem Quartal lag das Hauptaugenmerk auf unserer Phase-2/3-COVID-19-Studie mit Opaganib. Die ersten Top-Line-Ergebnisse erforderten weitere Untersuchungen und unsere strenge Post-hoc-Analyse lieferte größere Klarheit über das Potenzial des neuartigen, oral verabreichten Opaganib in der unterversorgten Gruppe der hospitalisierten, mittelschwer erkrankten Patienten. Für diese Patientengruppe hatte kein neuartiges therapeutisches Mittel einen Nutzen gezeigt, bevor Opaganib eine 62%ige Verringerung der Sterblichkeit, eine verbesserte Rückkehr zu Raumluft und eine frühere Entlassung aus dem Krankenhaus bei mit Opaganib behandelten Patienten nachweisen konnte. Die Ergebnisse dieser Analyse in einer Gruppe von mehr als der Hälfte der gesamten Studienpopulation stimmten mit den Ergebnissen unserer Phase-2-Studie und den Erfahrungen aus dem Compassionate Use überein. Obwohl es sich um eine Post-hoc-Analyse handelt, gibt uns die Konsistenz über mehrere Endpunkte und Regionen hinweg viel Vertrauen in unsere Ergebnisse, die die Wirkung von Opaganib in dieser Patientenpopulation zeigen. Diese Analyse beleuchtet auch wichtige Aspekte zur Einstufung des Schweregrads der COVID-19-Erkrankten und deutet darauf hin, dass FiO2 eine verbesserte Methode zur Einstufung des Schweregrads der Krankheit und zur Vorhersage des Behandlungserfolgs sein könnte. Wir haben den Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern nun alle notwendigen Daten zur Verfügung gestellt, um die Diskussionen über die nächsten Schritte zu erleichtern, und wir stellen die Daten weiterhin den Regulierungsbehörden in zusätzlichen Ländern zur Verfügung."

„Parallel dazu setzen wir unsere Phase-2/3-Studie in den USA und Südafrika mit unserem anderen neuartigen, einmal täglich oral zu verabreichenden antiviralen COVID-19-Kandidaten RHB-107 fort: Die Rekrutierung für Teil A der Studie ist nun abgeschlossen und erste Ergebnisse werden im ersten Quartal 2022 erwartet. Für unsere Phase-3-Studie mit RHB-204 zur Behandlung von Lungenerkrankungen mit nicht-tuberkulösen Mykobakterien (NTM) werden in den USA weiterhin Patienten rekrutiert, und die Fortschritte bei der Phase-3-Studie mit RHB-104 zur Behandlung von Morbus Crohn dürften sich dank der jüngsten, mit Spannung erwarteten, potenziellen Fortschritte bei der Erforschung des Nachweises von Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)[2] beschleunigen."

„Die Quartals- und Nettoverluste sind stark zurückgegangen und das kommerzielle Geschäft verzeichnet anhaltendes Wachstum, so dass ein Break-even vor Ende des Jahres möglich ist. Dazu kommen fortgeschrittene, aufregende und zeitnahe Erfolge in unserer F&E-Pipeline. Ich glaube, RedHill ist gut positioniert für den kurz-, mittel- und langfristigen Erfolg."

Finanzkennzahlen für das am 30. September 2021 endende Quartal 3

Die Nettoeinnahmen beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 21,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 21,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Anstieg ist auf eine Umsatzsteigerung bei Talicia und Movantik zurückzuführen, die teilweise durch einen Anstieg der Brutto-Netto-Abzüge, hauptsächlich kommerzielle Rabatte und Medicare-Rabatte, ausgeglichen wurde.

Der Bruttogewinn belief sich im dritten Quartal 2021 auf 12,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021 - ein Anstieg von 14 %. Die Bruttomarge stieg von 51 % im zweiten Quartal 2021 auf 57 % im dritten Quartal 2021. Der Anstieg des Bruttogewinns war hauptsächlich auf eine Rückbuchung von Inventarabschreibungen zurückzuführen, die im dritten Quartal 2021 vorgenommen wurde, nachdem die FDA einer Verlängerung des Verfallsdatums der Talicia-Bestände genehmigt hatte.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 5,8 Mio. US-Dollar, ein Rückgang um 4,5 Mio. US-Dollar bzw. 44 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021, der hauptsächlich auf den Abschluss unserer globalen Phase-2/3-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib zurückzuführen ist.

Die Ausgaben für Vertrieb, Marketing und allgemeine Verwaltung beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 24 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 1,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum zweiten Quartal 2021. Der Rückgang war hauptsächlich auf Ausgaben im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen im vorherigen Quartal zurückzuführen.

Betriebsverlust und Nettoverlust beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 17,4 Millionen US-Dollar bzw. 21,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 24,9 Millionen US-Dollar bzw. 29,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus der Verlängerung des Verfallsdatums der Talicia-Bestände, dem Abschluss unserer Phase 2/3-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib und einem Rückgang der Aufwendungen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, wie oben erläutert.

Der Nettomittelabfluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich im dritten Quartal 2021 auf 19 Millionen US-Dollar, ähnlich wie im zweiten Quartal 2021.

Der Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich im dritten Quartal 2021 auf 1 Mio. USD und umfasste in erster Linie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme von Movantik, die teilweise durch Erlöse aus der Nutzung von ATMs und der Ausübung von Optionen ausgeglichen wurden.

Der Kassenbestand [1] zum 30. September 2021 betrug 51,5 Millionen US-Dollar.

Weitere finanzielle Highlights

Im November 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine strategische Vereinbarung mit Kukbo Co. Ltd., einem südkoreanischen Unternehmen, über den Verkauf der American Depositary Shares (ADSs) von RedHill in einer Privatplatzierung von bis zu 10 Millionen US-Dollar getroffen hat. Davon wurde die erste Tranche in Höhe von 5 Millionen Dollar bereits gezahlt. Als Teil der Vereinbarung gewährte das Unternehmen Kukbo ein sechsmonatiges Recht auf ein erstes Angebot für eine Lizenz für eines oder mehrere der Produkte Opaganib, RHB-107 (Upamostat) und Talicia® für Südkorea und andere asiatische Gebiete.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in diesem Monat unter der Leitung von Cantor Fitzgerald ein öffentliches Angebot von etwa 4,7 Millionen ADSs mit einem Bruttoerlös von etwa 15,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Kommerzielle Highlights

Movantik® (Naloxegol) [4]

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Steigerung der Leistung von Movantik und die Stärkung des Marktanteils. Auf Grund dessen stiegen auch in diesem Quartal die neuen Verschreibungen an - im Vergleich zum Vorquartal um 1,1 %.

Das Unternehmen hat bedeutende Erfolge beim Marktzugang zu den wichtigsten Kostenträgern in den USA erzielt und konnte die Zahl der Kostenträger weiter erhöhen.

Im Juli hat einer der größten amerikanischen Kostenträger, der viele Blue-Cross- und Blue-Shield-Pläne und mehr als 30 Millionen Mitglieder betreut, Movantik ab dem 1. Juli 2021 als bevorzugte Marke ohne Einschränkungen in seine kommerziellen NetResults „A"-Serien-Arzneimittellisten und als bevorzugte Marke in seine anderen kommerziellen Arzneimittellisten aufgenommen. Im April wurde Movantik außerdem ohne Einschränkungen in die Part-D-Arzneimittelliste eines anderen großen Kostenträgers aufgenommen. Nahezu 9 von 10 versicherte US-Amerikaner sind nun abgedeckt, und wir arbeiten weiter daran, dass es auch für die verbleibenden Patienten auf die Arzneimittelliste gesetzt wird.

Im September 2021 haben RedHill Biopharma Inc., AstraZeneca AB, AstraZeneca Pharmaceuticals LP und Nektar Therapeutics einen Vergleich und eine Lizenzvereinbarung mit Aurobindo Pharma USA zur Beilegung ihrer Patentstreitigkeiten in den USA geschlossen, die im Zusammenhang mit Aurobindos ANDA-Antrag (Abbreviated New Drug Application) auf Zulassung einer generischen Version von Movantik durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA standen. Dies folgt auf die bereits angekündigte Beilegung des Apotex-Rechtsstreits und bringt alle derzeit anhängigen Movantik-Patentrechtsstreitigkeiten zum Abschluss, die gemäß dem Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (dem Hatch-Waxman Act) angestrengt wurden. Das früheste lizenzierte Datum für den Markteintritt eines generischen Naloxegols in den USA ist der 1. Oktober 2030.

Talicia® (Omeprazole Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin)[5]

Talicia verzeichnete ein weiteres Rekordquartal mit einem Anstieg der Neuverschreibungen um 15 % im Vergleich zum Vorquartal, was einem Wachstum von 117 % im Vergleich zu Q3/2020 entspricht.

Im Oktober hatte Medi-Cal - das kalifornische Medicaid-Gesundheitsprogramm, das zwei Millionen Begünstigte abdeckt - Talicia in seine Vertragsarzneimittelliste (CDL) als ein Medikament für die Behandlung von H. pylori aufgenommen, das keine vorherige Genehmigung erfordert. Diese Abdeckung wird voraussichtlich bis zum 1. Januar 2022 auf 14 Millionen Begünstigte ausgeweitet. Im selben Monat wurde ein neues US-Patent für Talicia erteilt. Dieses Patent stärkt den Schutz von Talicia bis 2034, und das Unternehmen hat dieses Patent in das Orange Book der FDA (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations) eingebracht.

Im Juli erweiterte das Unternehmen die kommerzielle Abdeckung für Talicia erheblich, indem es ankündigte, dass OptumRx, Teil der UnitedHealth Group, einem führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung, das mit mehr als 1,3 Millionen medizinischen Fachkräften und 6.500 Krankenhäusern zusammenarbeitet, Talicia mit Wirkung vom 1. Juli 2021 als uneingeschränkte Marke für die Behandlung von H. pylori in seine kommerzielle Arzneimittelliste aufgenommen hat. Diese Vereinbarung erweiterte den Zugang zu Talicia auf 26 Millionen zusätzliche Amerikaner und erhöhte den Gesamtzugang der Patienten zu Talicia auf mehr als 8 von 10 versicherten US-Amerikanern.

Aemcolo® (Rifamycin) [6]

Das Unternehmen hat die Werbung für Aemcolo im dritten Quartal 2021 fortgesetzt, um der anfänglichen Dynamik, die Aemcolo vor den Reisebeschränkungen durch COVID-19 erzeugt hatte, neuen Impetus zu verleihen. RedHill und Cosmo Pharmaceuticals N.V. befinden sich derzeit in Gesprächen über die Änderung der Aemcolo-Lizenzvereinbarung.

Highlights aus Forschung und Entwicklung

COVID-19-Programm: Opaganib (ABC294640) [7]

Im September 2021 gab das Unternehmen die ersten Ergebnisse der globalen Phase-2/3-Studie mit 475 stationär behandelten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie ( NCT04467840 ) bekannt. Die Ergebnisse zeigten zwar konsistente Trends zugunsten der Opaganib-Gruppe, jedoch erreichten die Studienendpunkte keine statistische Signifikanz.

Eine Post-hoc-Analyse der Daten von 251 Studienteilnehmern, die bei Studienbeginn eine Fraktion des inspirierten Sauerstoffs (FiO2) von bis zu 60 % benötigten (54 % der Studienteilnehmer), wurde im Oktober 2021 veröffentlicht. Sie zeigte, dass die Behandlung mit oralem Opaganib in dieser großen Gruppe von hospitalisierten, mittelschwer an COVID-19 erkrankten Patienten zu einer Senkung der Sterblichkeitsrate um 62 % sowie zu einer Verbesserung der Ergebnisse in Bezug auf die Zeit zur Raumluft und die mediane Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus führte.

Die Ergebnisse liefern einen deutlichen Hinweis auf die potenzielle Wirksamkeit von Opaganib bei hospitalisierten Patienten, die eine Sauerstoffsupplementierung von bis zu 60 % FiO2 benötigen, was einem großen Anteil der hospitalisierten COVID-19-Patienten entspricht. Die Ergebnisse der Phase-2/3-Studie stimmen auch mit den früheren US-amerikanischen Phase-2-Studienergebnissen von Opaganib und der nachgewiesenen starken antiviralen Hemmung von SARS-CoV-2-Varianten in menschlichen bronchialen Epithelzellen überein, was weiter auf sein Potenzial in den früheren Krankheitsstadien hinweist, in denen die Viruslast höher ist.

Weitere neue präklinische Ergebnisse, die die Wirksamkeit von Opaganib bei der signifikanten Verringerung der Nierenfibrose in einem einseitigen, durch Harnleiterobstruktion induzierten Modus der interstitiellen Nierenfibrose belegen, wurden ebenfalls im September 2021 vom Unternehmen veröffentlicht.

Das Unternehmen hat Datenpakete für Opaganib bei den Zulassungsbehörden in den USA, der EU, dem Vereinigten Königreich und anderen Gebieten eingereicht, und zwar noch vor der geplanten Beratung durch die Behörden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat einen beschleunigten Zeitplan für den Bewertungsprozess vorgesehen. Wie bereits erwähnt, werden zur Unterstützung des Potenzials dieser Anträge und der Verwendung oder Vermarktung von Opaganib wahrscheinlich weitere Studien erforderlich sein. So hat die vormals FDA angedeutet, dass wir zusätzliche Studien durchführen müssen, um die Anträge in den USA zu unterstützen. Die Belastbarkeit der Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, die aus den Opaganib-Studien gewonnen werden, wird für die Zulassungsanträge entscheidend sein.

Das Unternehmen setzt darüber hinaus seine Gespräche mit US-amerikanischen und anderen Regierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen über eine mögliche Finanzierung zur Unterstützung der weiteren Entwicklung von Opaganib fort. Außerdem laufen Gespräche mit potenziellen Partnern, die an den Rechten für Opaganib in verschiedenen Regionen interessiert sind.

COVID-19-Programm: RHB-107 (Upamostat) [8]

RedHill setzt die Phase-2/3-Studie mit dem neuartigen, einmal täglich oral verabreichten antiviralen Wirkstoffkandidaten RHB-107 bei der Behandlung von nicht-hospitalisierten Patienten mit symptomatischem COVID-19 im Frühstadium fort, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen – die überwiegende Mehrheit der COVID-19-Patienten. In der Studie soll auf die Omikron-Variante getestet werden.

Nachdem das Unternehmen im September 2021 mitgeteilt hatte, dass Südafrika zusammen mit den USA die Phase-2/3-Studie genehmigt hat und zusätzliche Standorte in den USA hinzugekommen sind, gab es in diesem Monat bekannt, dass der letzte Patient in Teil A der Phase-2/3-Studie aufgenommen worden ist. Bei der Studie handelt es sich um eine zweiteilige Studie, die als primären Endpunkt die Zeit bis zur dauerhaften Genesung von der Krankheit sowie die Dosierung untersuchen soll. Insgesamt wurden 61 Patienten in Teil A aufgenommen und basierend auf den Ergebnissen von Teil A zur Sicherheit und Verträglichkeit wird eine Dosierung für Teil B bestimmt. Die ersten Ergebnisse aus Teil A der Studie werden im ersten Quartal 2022 erwartet. Teil B der Studie wird voraussichtlich im Anschluss an die Gespräche mit den Regulierungsbehörden folgen.

UHB-204 - Erkrankung an nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM) in der Lunge

In den USA läuft derzeit eine Phase-3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von RHB-204 bei Erwachsenen mit pulmonaler NTM-Erkrankung, die durch eine Infektion mit Mycobacterium avium Complex (MAC) verursacht wird. Das Unternehmen prüft auch eine mögliche Erweiterung der Phase-3-Studie von RHB-204 in weitere Gebiete.

Das Unternehmen hatte zuvor bekannt gegeben, dass die FDA RHB-204 den Fast-Track-Status zuerkannt hat, der eine frühzeitige und häufige Kommunikation sowie eine fortlaufende Prüfung jedes neuen Zulassungsantrags (NDA) ermöglicht. RHB-204 kommt auch für die NDA-Prioritätsprüfung und die beschleunigte Zulassung in Frage.

RHB-204 erhielt von der FDA den Orphan-Drug-Status und den Qualified Infectious Disease Product-Status, wodurch sich die Marktexklusivität in den USA bei einer möglichen FDA-Zulassung auf insgesamt 12 Jahre verlängert.

RHB-104 - Morbus Crohn

Auf der Grundlage jüngst veröffentlichter Forschungsergebnisse könnten potenzielle Fortschritte in der Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)-Diagnosetechnologie uns in die Lage versetzen, das Programm voranzutreiben und eine Bestätigungsstudie von etwa 150 MAP-positiven Patienten mit mittelschwerem Morbus Crohn durchzuführen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Unterstützung.

Opaganib - Prostatakrebs und Cholangiokarzinom

Im August 2021 gaben wir bekannt, dass die laufende Phase-2-Studie zur Behandlung von Prostatakrebs auf der Grundlage einer vorläufigen Überprüfung partieller und ungeprüfter Daten ihren primären Endpunkt erreicht hat, d. h., dass mindestens sechs unter mindestens 27 auswertbaren Probanden eine Kontrolle der Krankheit (definiert als stabiler Krankheitszustand oder besser nach 16 Wochen Behandlung) aufweisen. Nach weiterer Überprüfung und Analyse der ungeprüften Daten berichtete das Unternehmen, dass die Studie ihren primären Endpunkt im Studienarm, der Opaganib in Kombination mit Enzalutamid untersucht hat, nicht erreicht hat. Die Patientenrekrutierung für den anderen Studienarm, der eine Kombination aus Opaganib und Abirateron untersucht, wird fortgesetzt. Die Rekrutierung und die Dateneingabe sind noch nicht abgeschlossen, und die Ergebnisse der Studie werden noch weiter geprüft und analysiert.

Die Phase-2a-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von Opaganib bei fortgeschrittenem Cholangiokarzinom (Gallengangskrebs) wird derzeit an den Mayo-Kliniken in Arizona und Minnesota, der Emory University und dem Huntsman Cancer Institute an der University of Utah durchgeführt. Die Rekrutierung der ersten Kohorte von 39 Patienten, bei denen die Wirksamkeit von oral verabreichtem Opaganib als alleinige Behandlung untersucht wird, ist abgeschlossen. Vorläufige Daten aus dieser Kohorte deuten auf ein Aktivitätssignal bei einer Reihe von Patienten mit fortgeschrittenem Cholangiokarzinom hin. Die Rekrutierung für eine zweite Kohorte, die Opaganib in Kombination mit Hydroxychloroquin, einem Mittel gegen Autophagie, untersucht, läuft noch.

Informationen zu RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich vornehmlich auf gastrointestinale Erkrankungen spezialisiert hat. RedHill vermarktet die Magen-Darm-Präparate Movantik® gegen opioidbedingte Verstopfung bei Erwachsenen, Talicia® zur Behandlung von Helicobacter pylori-Infektionen bei Erwachsenen und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer laufenden Phase-3-Studie zur Erkrankung der pulmonalen nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (ABC294640), ein erstklassiger selektiver SK2-Inhibitor, der auf mehrere Indikationen mit positiven Covid-19-Daten der Phase 2 abzielt, und ein laufendes Phase-2/3-Programm für Covid-19- und Phase-2-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom; (iii) RHB-107 (Upamostat), ein Serin-Protease-Inhibitor in einer US-amerikanischen Phase-2/3-Studie als Behandlung gegen symptomatischer Covid-19, der auf mehrere andere Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104 mit positiven Ergebnissen einer ersten Phase-3-Studie zur Morbus Crohn; (v) RHB-102 (Bekinda®) mit positiven Ergebnissen einer Phase-3-Studie zur akuten Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen einer Phase-2-Studie zur IBS-D; und (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHill_DE.

HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases

REDHILL BIOPHARMA LTD. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ DES GESAMTVERLUSTES (ungeprüft)





















Drei Monate zum

Neun Monate zum



30. September

30. September



2021

2020

2021

2020



US-Dollar in Tausend NETTOEINNAHMEN

21.609

20.943

63.686

42.898 UMSATZKOSTEN

9.229

10.337

30.072

26.240 BRUTTOGEWINN

12.380

10.606

33.614

16.658 AUSGABEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

5.818

4.323

23.630

10.302 VERTRIEBS- UND MARKETINGKOSTEN

15.525

13.414

44.655

32.384 ALLGEMEINE UND ADMINISTRATIVE KOSTEN

8.435

7.329

25.765

17.948 BETRIEBSVERLUST

17.398

14.460

60.436

43.976 FINANZERTRÄGE

17

42

39

339 FINANZAUFWENDUNGEN

4.006

4.220

12.974

8.205 FINANZAUFWENDUNGEN, netto

3.989

4.178

12.935

7.866 VERLUST UND GESAMTVERLUST FÜR DEN ZEITRAUM

21.387

18.638

73.371

51.842

















VERLUST PRO STAMMAKTE, unverwässert und verwässert (U.S. Dollar):

0,05

0,05

0,16

0,14 GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER STAMMAKTIEN (in Tausend)

467.908

372.893

454.995

359.428

REDHILL BIOPHARMA LTD. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE VORLÄUFIGE BILANZ























30. September

31. Dezember



2021

2020



US-Dollar in Tausend UMLAUFVERMÖGEN:







Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

23.254

29.295 Bankguthaben

12.028

17 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

—

481 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

30.036

28.655 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände

4.682

5.521 Inventar

13.115

6.526



83.115

70.495 LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE:







Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung

16.163

16.164 Anlagevermögen

477

511 Nutzungsrecht an Vermögenswerten

4.193

5.192 Immaterielle Vermögenswerte

82.388

87.879



103.221

109.746 GESAMTVERMÖGEN

186.336

180.241



















KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:







Verbindlichkeiten

15.245

11.553 Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen

1.743

1.710 Freibetrag für Abzüge von den Einnahmen

28.356

18.343 Rechnungsabgrenzungskosten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

20.587

24.082 Zahlbar für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte

15.731

17.547



81.662

73.235









LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:







Anleihen

83.516

81.386 Zahlbar für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte

6.010

7.199 Verbindlichkeit aus Miet- oder Leasingverhältnissen

2.849

3.807 Verpflichtung aus Lizenzgebühren

750

750



93.125

93.142 VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT

174.787

166.377









EIGENKAPITAL:







Stammaktien

1.316

1.054 Zusätzlich eingezahltes Kapital

355.601

293.144 Kumuliertes Defizit

(345.368)

(280.334) GESAMTES EIGENKAPITAL

11.549

13.864 SUMME DER VERBINDLICHKEITEN UND DES EIGENKAPITALS

186.336

180.241

REDHILL BIOPHARMA LTD. VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ DES KAPITALFLUSSES (ungeprüft)





















Drei Monate zum

Neun Monate zum



30. September

30. September



2021

2020

2021

2020



US-Dollar in Tausend BETRIEBLICHE AKTIVITÄTEN:















Gesamter Verlust

(21.387)

(18.638)

(73.371)

(51.842) Anpassungen in Bezug auf Erträge und Aufwendungen, die nicht den Mittelfluss betreffen:















Aktienbasierte Vergütung für Mitarbeiter und Dienstleister

2.191

1.695

8.337

3.120 Wertberichtungen

507

470

1.465

1.237 Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte

1.834

2.109

5.491

4.958 Nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Tilgung immaterieller Vermögenswerte

869

2.039

4.725

3.656 Zeitwertverluste bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

—

31

6

68 Umrechnungsdifferenzen und Neubewertung von Bankeinlagen

17

5

80

(160)



5.418

6.349

20.104

12.879 Änderungen der Aktiva und Passiva:















(Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

62

6.146

(1.381)

(11.208) Abnahme (Zunahme) der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Forderungen

(390)

235

839

(2.391) Erhöhung der Lagerbestände

(4.352)

(350)

(6.589)

(3.218) Zunahme der Verbindlichkeiten

1.939

1.261

3.692

2.385 Zunahme (Abnahme) der Rechnungsabgrenzungskosten und sonstigen Verbindlichkeiten

(2.575)

(4.687)

(3.495)

17.437 Erhöhung des Freibetrags für Abzüge von den Einnahmen

2.260

513

10.013

84



(3.056)

3.118

3.079

3.089 Nettomittelabfluss aus betrieblichen Aktivitäten

(19.025)

(9.171)

(50.188)

(35.874) INVESTITIONSTÄTIGKEITEN:















Erwerb von Sachanlagen

(21)

(166)

(112)

(357) Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

—

(735)

—

(53.368) Veränderung der Investitionen in kurzfristige Bankeinlagen

(8.500)

—

(12.000)

4.200 Erlöse aus der Veräußerung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

—

2.075

475

6.025 Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit

(8.521)

1.174

(11.637)

(43.500) FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN:















Erlöse aus langfristigen Anleihen, abzüglich Transaktionskosten

—

(784)

—

78.061 Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien, abzüglich Emissionskosten

499

9.137

58.713

15.500 Ausübung von Optionen in Stammaktien

665

53

4.006

53 Rückzahlung der Verbindlichkeiten aus dem Erwerb immaterieller Vermögenswerte

(1.721)

—

(5.600)

— Erhöhung der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

—

—

—

(20.000) Verringerung der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

—

4.000

—

4.000 Tilgungszahlungen im Zusammenhang mit Leasingverbindlichkeiten

(442)

(450)

(1.229)

(1.186) Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit

(999)

11.956

55.890

76.428 ZUNAHME (ABNAHME) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

(28.545)

3.959

(5.936)

(2.946) UMRECHNUNGSDIFFERENZEN BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN

(17)

(33)

(105)

121 SALDO DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS

51.816

22.272

29.295

29.023 SALDO DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

23.254

26.198

23.254

26.198 ERGÄNZENDE ANGABEN ZU IN BAR ERHALTENEN ZINSEN

11

71

36

320 ERGÄNZENDE ANGABEN ZU IN BAR GEZAHLTEN ZINSEN

3.250

2.147

8.266

4.507 ERGÄNZENDE ANGABEN ZU NICHT BARGELDLOSEN INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN:















Erwerb von Nutzungsrechten an Vermögenswerten durch Leasingverbindlichkeiten

385

533

385

2.738 Erwerb immaterieller Vermögenswerte, die als Verbindlichkeiten verbucht werden

—

12.511

—

24.619 Erwerb eines immateriellen Vermögenswerts als Gegenleistung für die Ausgabe von Aktien

—

1.914

—

1.914

[1] Einschließlich Barmittel, Barmitteläquivalente, Bankguthaben und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung

[2] John M. Aitken, Khoi Phan, Samantha E. Bodman, Sowmya Sharma, Anthony Watt, Peter M. George, Gaurav Agrawal, Andrew B.M. Tie: A Mycobacterium species for Crohn's disease? (Eine Mycobacterium-Spezies für Morbus Crohn?) Pathology, 2021 Dec;53(7):818-823

[3] Alle finanziellen Highlights sind Näherungswerte und werden auf die nächsten Hunderttausend gerundet.

[4] Movantik® (Naloxegol) ist für opioidinduzierte Verstopfung (OIC) indiziert. Für vollständige Verschreibungsinformationen siehe: www.movantik.com .

[5] Talicia® (Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) ist für die Behandlung von H. pylori Infektionen bei Erwachsenen indiziert. Für vollständige Verschreibungsinformationen siehe: www.Talicia.com .

[6] Aemcolo® (Rifamycin) ist für die Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen indiziert, der durch nicht-invasive Stämme von Escherichia coli verursacht wird. Für vollständige Verschreibungsinformationen siehe: www.aemcolo.com

[7] Opaganib (ABC294640, Yeliva®) ist ein neues Prüfpräparat, das nicht für den kommerziellen Vertrieb zur Verfügung steht.

[8] RHB-107 (Upamostat) ist ein neues Prüfpräparat, das nicht für den kommerziellen Vertrieb zur Verfügung steht.

