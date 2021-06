Reducir el déficit de bienestar de Norte América es el énfasis de la Campaña "Get on Board" de la Semana Nacional de la Pesca y la Navegación

"Con gimnasios, ligas deportivas, campamentos de verano y otras instancias en pausa durante el año pasado, muchos de nosotros extrañamos las actividades de las que dependíamos para mantener nuestro bienestar, y como resultado, se incrementó el déficit de bienestar", señaló Stephanie Vatalaro, vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones de la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF, Fundación de Navegación y Pesca Recreativa) y su marca Take Me Fishing. "Para reducir nuestros déficits de bienestar, muchos hemos optado por las actividades recreativas en el exterior, como la pesca y la navegación, como una forma responsable de recrearnos durante la pandemia. Ahora, nuestro objetivo es ayudar a que todos experimenten el poder curativo de la naturaleza".

Según una nueva encuesta realizada en línea a más de 2,000 adultos norteamericanos a través de The Harris Poll, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que participar en actividades recreativas al aire libre es bueno tanto para la salud mental (89 %) como para el bienestar físico (89 %). Y aunque muchos (70 %) ven a personas como ellos en eventos recreativos al aire libre en redes sociales, publicidad, entre otros, superar el déficit de bienestar de los norteamericanos puede comenzar con una invitación a una población más diversa para que experimente las actividades en el exterior. Más de 4 personas por cada 10 (43 %) probablemente participarían en actividades en el exterior si vieran más ejemplos de personas como ellos en la industria recreativa al aire libre.

"Estar en el agua, cerca o en los alrededores, es una de las mejores formas de renovar y reiniciar nuestra mente, ofreciéndote la libertad de explorar y escapar del estrés en tierra", indicó Ellen Bradley, vicepresidente sénior de Marketing y Comunicaciones y directora ejecutiva de la marca de la National Marine Manufacturers Association y su iniciativa: Descubra la navegación. "El agua está teniendo un resurgimiento a medida que más norteamericanos están descubriendo la pesca y la navegación como forma de relajarse y de pasar tiempo de calidad con sus amigos y su familia. De hecho, la demanda por botes nuevos se ha disparado, alcanzando las ventas más altas en los últimos 13 años en 2020, y esto es solo el principio. Get On Board está diseñada para ser una bienvenida a la relajación, la exploración y el contacto con los seres queridos en una forma que solo puede experimentarse en el agua".

Para ayudar a crear consciencia sobre los beneficios del bienestar que todos podemos experimentar al aire libre y en el agua, la campaña sumará la ayuda de la aclamada experta en salud mental, la Dra. Jessica Clemons, conocida como @askdrjess en redes sociales. Proclamada como "la siquiatra favorita de la Internet", la Dra. Clemons utiliza su influencia social para alentar a todos a priorizar su bienestar y autocuidado.

"Sin un esfuerzo consciente, es fácil colocar la salud mental en piloto automático", dijo la Dra. Clemons. "Explorar nuevas actividades que apoyen el bienestar, como la pesca y la navegación, es una gran forma de superar el déficit de bienestar que pueda tener después de los cierres del último año. Esto es especialmente cierto para las personas que no tienen experiencia previa en las áreas de pesca y navegación. Aprender nuevas destrezas promueve un sentido de realización y salir de su rutina lo puede ayudar a entrar en contacto con sus amigos, su familia y consigo mismo".

Como se sugiere en el estudio, la probabilidad de que los individuos prueben nuevas actividades al aire libre, a menudo depende de ver primero a personas que ellos identifican vinculadas con esas actividades. Basados en ese hallazgo, Get On Board está desplegando un escuadrón de líderes de opinión de las redes sociales. Provenientes de una amplia gama de ambientes, ellos incentivarán a los norteamericanos de todos los estratos, mediante su influencia social, a reducir sus déficits de bienestar y a divertirse este verano al experimentar los beneficios de la naturaleza.

"Antes de poder ser tu mejor versión en el agua, necesitas verte como tu mejor versión en el agua", señaló la Jenny Anderson a través de su cuenta de Instagram @girlof10000lakes. "La comunidad que disfruta de las actividades en exterior está formada una cantidad inimaginable de personas, estamos compartiendo nuestras historias usando #TheWaterIsOpen. Unirse es tan simple como usar el hashtag tu mismo mientras disfrutas de la naturaleza. Queremos que todos vivan la experiencia de los beneficios del bienestar al aire libre y una forma fácil de empezar es mostrar la amplitud de la comunidad que disfruta el aire libre".

Get On Board está acompañada de una variedad de programas desarrollados en nombre de las industrias de la pesca y la navegación. Vamos A Pescar™ es una iniciativa de divulgación para hispanos de la RBFF, que ofrece información en español de cómo y dónde realizar actividades de pesca y navegación, además de financiamiento fundamental para programas comunitarios para toda la nación mediante el George H. W. Bush Vamos A Pescar™ Education Fund. Women Making Waves (Mujeres haciendo olas) es un movimiento de la RBFF en redes sociales para aumentar la visibilidad femenina en la pesca. Otras iniciativas de la RBFF incluyen las campañas Stories of Mentors (Historias de mentores) y I Am an Angler (Soy un pescador de caña). Mediante la atención a experiencias de participantes inesperados en pesca y navegación, la RBFF y la NMMA están comprometidas en el apoyo a la próxima generación en estas áreas.

Todos pueden celebrar la NFBW y vivir los beneficios del bienestar al aire libre, comenzando con actividades de pesca y navegación. Una forma fácil de que los principiantes prueben el agua en sus estados son los Free Fishing Days (Días libres de pesca) cuando no se aplican los requisitos estándar de licencia para pesca. Los interesados en explorar la navegación pueden aventurarse a través de arriendo de botes, botes compartidos y clubes de botes.

Visite TakeMeFishing.org para obtener recomendaciones para principiantes, mapas interactivos de acceso al agua, y mucho más. Vaya a DiscoverBoating.com para descubrir cómo iniciarse en la navegación, conocer los beneficios de la navegación para combatir el estrés y mucho más. Los visitantes también pueden usar los sitios web para adquirir una licencia para pescar o registrar un bote, lo que ayudará a proporcionar financiamiento fundamental para los programas de conservación que preservan nuestras vías fluviales para que las disfruten las futuras generaciones.

Sobre la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF)

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca con caña y la navegación recreativas, protegiendo y restaurando así los recursos acuáticos naturales del país. La iniciativa 60 en 60 pretende atraer a 60 millones de pescadores con caña al deporte para fines de 2021. Para ayudar a inscribir, retener y reactivar a los participantes, la RBFF desarrolló las galardonadas campañas Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™ para crear consciencia de la navegación, la pesca, así como la conservación y la educación de las personas respecto de los beneficios de la participación ene estas actividades. Los sitios web de la campaña incluyen videos explicativos y mapas por estado que permiten a los visitantes encontrar lugares para pesca y navegación en sus zonas, que ayudan a los navegantes y pescadores de todas las edades y todos los niveles a aprender, planificar y equiparse para un día sin contratiempos en el agua.

Acerca de Discover Boating

Discover Boating es un programa nacional gestionado por los dos grupos comerciales líderes en la industria de la navegación recreativa, la National Marine Manufacturers Association y la Marine Retailers Association of the Americas para ayudar a las personas a entrar al agua y experimentar la diversión de navegar. Para quienes desean explorar el estilo de vida de la navegación, DiscoverBoating.com es un recurso para iniciarse en el tema. Ofrece herramientas para encontrar maneras accesibles para salir a navegar, como arriendos y charters, además de una herramienta de selección de embarcaciones y una calculadora de préstamos para adquirir un bote y así encontrar la embarcación correcta para su presupuesto y estilo de vida. Siga las redes sociales de Discover Boating en Facebook, Twitter e Instagram.

Método de encuesta

Esta encuesta fue realizada en línea en los Estados Unidos por The Harris Poll en nombre de Take Me Fishing entre el 14 y el 16 de abril con un universo de 2,050 adultos de 18 años o más. Esta encuesta en línea no está basada en una muestra de probabilidad y, por lo tanto, no se puede calcular una estimación del error de muestreo teórico. Para conocer la metodología completa de la encuesta, incluida las variables de ponderación y los tamaños de muestra de los subgrupos, contacte a Bruna Carincotte al correo electrónico [email protected].

