Reduzca el estrés para tener un corazón más sano

Aunque no siempre es posible limitar la cantidad de estrés en su vida, puede modificar su respuesta ante él. Al igual que la respuesta automática de "luchar o huir" que se gatilla cuando siente miedo y sus músculos se tensan, su frecuencia cardiaca aumenta y el cerebro está más alerta, su cuerpo también tiene incorporada una respuesta saludable de relajación. Cuando se gatilla, sucede lo opuesto: su ritmo respiratorio y frecuencia cardiaca disminuyen y su presión arterial baja.

Afortunadamente, con la práctica, puede aprender a activar esa respuesta. Pruebe las siguientes técnicas por su cuenta o busque un instructor o una clase que le ayuden a comenzar. No se desanime si no agarra el ritmo rápidamente. Además, si un método no da resultado, pruebe con otro nuevo. Puede aprender a reducir el estrés de muchas otras maneras.

Meditación. Uno de los enfoques más estudiados para manejar el estrés, implica desarrollar la capacidad de mantenerse concentrado en el presente y no preocuparse por el pasado o el futuro. Busque un lugar tranquilo donde haya la menor cantidad posible de distracciones. Póngase cómodo, ya sea sentado, recostado o caminando. Centre su atención en una palabra específica o un grupo de palabras, un objeto o su respiración. Deje que las distracciones, incluidos los pensamientos, vengan y se vayan sin juzgarlos.

Relajación muscular progresiva. Para sentir este efecto, primero, tense los músculos por unos segundos y luego relájelos. Comience tensando y relajando los dedos del pie, después las pantorrillas y siga subiendo hasta la cara. Trabaje un grupo muscular a la vez.

Respiración profunda. Inhale de manera lenta y profunda, dejando expandir el estómago o el pecho y, luego, exhale lentamente. Repita un par de veces. Muchas personas no respiran profundamente, pero es algo relajante que puede hacer en cualquier momento y lugar.

Imágenes guiadas. Esto implica una serie de pasos que incluyen relajarse y visualizar los detalles de un lugar tranquilo y apacible como, por ejemplo, un jardín.

Practicar la autocompasión. Comprenda que los desafíos de la vida son inevitables. Dedíquese el cuidado y la atención que necesita cuando esté atravesando dificultades.

No obstante, llevar su cuerpo y su mente a un lugar de tranquilidad no siempre significa estar quieto. Otras maneras saludables de manejar el estrés son las clases de yoga o taichí, conversar con un consejero profesional, participar en un programa para el control del estrés o una clase de arte, o reunirse con amigos para dar una caminata rápida. Para algunas personas, estar en medio de la naturaleza es muy tranquilizante.

Combinar estos factores desestresantes con otros hábitos saludables puede ser muy beneficioso para fortalecer su corazón. Coma más verduras, frutas y granos enteros y consuma menos sodio, azúcar y grasas saturadas, por ejemplo. Muévase más, por ejemplo, a través del baile o juntándose con otras personas a caminar. Busque ejercicios que realmente le gusten y practíquelos periódicamente. Procure tener un sueño de calidad y suficiente, y desarrolle un sistema sólido de apoyo social. Después, reconsidere algunas de las maneras habituales que tiene para lidiar con el estrés, como beber alcohol a menudo, consumir drogas u otras sustancias, fumar o comer en exceso. Estas cosas, de hecho, pueden empeorar su estrés y su salud.

Cuidar de su salud cardiaca es un proceso de toda la vida, pero en tiempos en los que el riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19 sigue siendo más alto para las personas con problemas de salud cardiovascular, aprender nuevas maneras de fortalecer el corazón es aún más importante.

Puede obtener más información sobre la salud cardiaca en el sitio web del National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre), en www.nhlbi.nih.gov. Si necesita asistencia para encontrar más recursos que le ayuden a lidiar con el estrés, consulte a un profesional de la salud. Busque atención de urgencia si no puede afrontarlo o si tiene pensamientos suicidas. También encontrará recursos en www.nimh.nih.gov/health/find-help/ayuda-para-la-salud-mental.

FUENTE National Institutes of Health (NIH)

