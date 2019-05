Reevoo e J.D. Power unem forças para serem líderes na área de insights de consumidores de automóveis nos EUA

As avaliações dos consumidores sobre marcas, veículos e concessionárias serão colhidas através de plataformas digitais, fornecendo conteúdos para publicação online por fabricantes de automóveis.

"Estamos extremamente entusiasmados com a ideia de trabalhar de forma tão estreita com a J.D. Power no mercado dos EUA, considerando-se que tem sido a voz dos consumidores há 51 anos", disse Lisa Ashworth, CEO da Reevoo. "Juntos, poderemos oferecer às empresas automotivas uma fonte incomparável de dados e recursos para ajudá-las a crescer e desenvolver seu negócio. Ao mesmo tempo, os compradores de carros americanos terão uma maneira comprovada e confiável para obter insights de consumidores e para compartilhar suas opiniões."

A Reevoo é líder no fornecimento de serviços que permitem compartilhar resenhas de consumidores sobre marcas, produtos e serviços. A J.D. Power Verified Reviews fornecerá insights sobre como os consumidores dos EUA estão falando sobre marcas e suas experiências com veículos, vendas e serviços. Com esses insights, os fabricantes poderão descobrir áreas que podem ser aprimoradas, identificar maneiras de atrair e reter compradores de automóveis e fornecer aos consumidores uma fonte confiável para suas decisões de compras.

"Existe uma sinergia natural entre a J.D. Power e a Reevoo, considerando-se a nossa filosofia comum de que o cliente é o ponto central de todas as empresas", disse Chris Sutton, vice-presidente da divisão de varejo automotivo nos EUA da J.D. Power. "Nossa paixão e nossa busca de feedback dos consumidores são fortalecidas com essa aliança que fornece às marcas mais um canal para ouvir o que os seus clientes estão dizendo."

A Reevoo é uma solução de martech líder que fornece resenhas validadas sobre produtos e serviços a uma grande variedade de empresas de todo o mundo. Com uma base sólida construída por meio da coleta e publicação de resenhas apenas de compradores verificados, a Reevoo estende sua confiança e integridade a empresas em mais de 60 países em 30 idiomas. Para obter mais detalhes, visite www.reevoo.com.

A J.D. Power é líder mundial em insights de consumidores, serviços de consultoria e dados e análise. Essas capacidades permitem que a J.D. Power ajude seus clientes a promover a satisfação do cliente, o crescimento e a rentabilidade. Fundada em 1968, a J.D. Power tem escritórios para atendimento na América do Norte, América do Sul, região Ásia-Pacífico e Europa.

Contatos para relacionamento com a mídia:

Garth Garland; Reevoo; Londres, Reino Unido; +44-20-3195-7669; garth.garland@reevoo.com

Geno Effler, J.D. Power; Costa Mesa, Califórnia, EUA; +1-714-621-6224; media.relations@jdpa.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887879/Reevoo_staff_at_J_D_Power.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/887880/Reevoo_Logo.jpg

FONTE Reevoo

SOURCE Reevoo