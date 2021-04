Referência em baterias, Heliar completa 90 anos mirando no futuro

SÃO PAULO, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Completando nove décadas de existência em 2021, a Heliar segue ditando as tendências do setor e liderando a preferência entre as montadoras. Os produtos inovadores da marca garantem energia a veículos, para manter toda a mobilidade urbana, e também a serviços que se tornaram ainda mais essenciais nos últimos tempos, como hospitais e centrais de telefonia e informática, por exemplo.

A Heliar pertence a Clarios, líder mundial em soluções de armazenamento de energia e maior fabricante de baterias no Brasil. A empresa produz mais de 10 milhões de baterias ao ano no País. Hoje, de cada 10 motos produzidas em território brasileiro, 9 saem de fábrica com baterias Heliar. A cada 10 carros, 5 usam a marca e 8 em cada 10 caminhões também são equipados pela Heliar.

Desde 1931, a Heliar esteve em grande parte da frota de veículos que circula em nosso país. "Nessa trajetória, a marca tornou-se sinônimo de inovação, tecnologia de ponta, qualidade, durabilidade e sustentabilidade, estando sempre à frente. Não é por acaso que a maioria absoluta das montadoras escolhem a Heliar, porque confiam", comenta Alex Pacheco, vice-presidente e diretor geral da marca no Brasil.

Pioneirismo

Desde o início, Heliar é sinônimo de inovação. Foi a primeira a lançar uma bateria em caixa plástica, produzir baterias livres de manutenção, utilizar tecnologia EFB e também a AGM. Recentemente, a Heliar anunciou o lançamento da primeira bateria EFB para veículos pesados produzida no Brasil.

Ao longo das últimas décadas a marca ganhou a confiança de montadoras brasileiras e virou item original de fábrica de quase todas as marcas que produzem veículos no Brasil, para automóveis, motos e veículos pesados.

E o pioneirismo que caracteriza a marca vai bem além da fabricação: em 2010, a Heliar foi a primeira a oferecer garantia de 24 meses.

Em 2011, apresentou uma forma inédita de prestação de socorro, o Heliar 24 Horas Mais, serviço de assistência criado para carros que apresentem pane elétrica ou mecânica, mesmo que o problema não seja na bateria.

Essa excelência na fabricação e capilaridade na distribuição também garantem à Heliar uma operação totalmente sustentável. A marca recicla 100% de suas baterias.

Rumo ao centenário

De olho no futuro, Alex Pacheco afirma que a Clarios está bem posicionada para capitalizar as tendências do mercado, incluindo os veículos mais eletrificados e autônomos que estão elevando o papel crítico da bateria e acelerando a necessidade de baterias mais avançadas.

"Em nove décadas, a Heliar seguiu fazendo o futuro acontecer no presente, ditando tendências com as mais avançadas tecnologias da categoria. Seguimos rumo ao centenário com a certeza que continuaremos inovando e criando as soluções de armazenamento de energia mais inteligentes do mundo que beneficiam pessoas, negócios e o planeta", diz.

https://mma.prnewswire.com/media/1498916/Bateria_Free.jpg

