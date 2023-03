Reforçando compromisso com a diversidade, Lojas Renner adere ao Movimento Mulher 360

Assinada no Mês da Mulher, adesão fortalece agenda de ações da varejista pela equidade de gênero. Mais de 60% do quadro de colaboradores e de lideranças da companhia já é feminino.

PORTO ALEGRE, Brasil, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A., maior varejista de moda omni do Brasil, acaba de se unir ao Movimento Mulher 360 – associação independente sem fins lucrativos formada por organizações que trabalham ativamente para impulsionar a liderança feminina no segmento corporativo, influenciando positivamente toda a sociedade. Ao lado de mais de 100 empresas associadas, a companhia vai intensificar ações para seguir evoluindo em sua trajetória de equidade de gênero e empoderamento de mulheres em todos os seus papéis.

"As mulheres devem ter acesso amplo às oportunidades, serem ouvidas, apoiadas e respeitadas, para que possam ocupar os espaços que desejam como protagonistas de suas próprias vidas", diz a diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner, Regina Durante. Esta percepção se reflete nos números expressivos da companhia. São 26,2 mil pessoas no quadro de colaboradores, sendo que as mulheres representam 64% desse total e 61% dos cargos de lideranças. Também detêm 49% das posições de alta liderança e correspondem a 25% dos postos no Conselho de Administração (2 de 8 integrantes).

A Lojas Renner S.A. tem as pessoas no centro de sua estratégia, é movida pela filosofia do encantamento e sempre atuou a favor da diversidade. Nos últimos anos, aumentou os esforços nesse sentido, através da criação de um programa corporativo, chamado Plural, com treinamentos, iniciativas de sensibilização e fortalecimento da cultura inclusiva. Além disso, como parte do seu novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade, criou metas específicas voltadas para a diversidade. Uma delas é alcançar um mínimo 55% da alta liderança formada por mulheres até 2030, 6 pontos percentuais a mais que o cenário atual.

"A adesão ao movimento Mulher 360 contribui para esta jornada de evolução. Queremos seguir solidificando a cultura da equidade de gênero no mundo corporativo e sabemos que de forma colaborativa, trocando experiências e somando esforços com outras organizações, teremos resultados ainda mais representativos", destaca Regina Durante. Internamente, a Lojas Renner vem desenvolvendo projetos que apoiam o bem-estar das colaboradoras e a aceleração de suas carreiras, como grupos de afinidade de gênero e programas exclusivos de mentoring e coaching individualizados para a evolução de profissionais de alto potencial.

Paralelamente, a varejista transferiu, em 2020, o seu canal de denúncias para uma plataforma independente, para colocar em prática a política de tolerância zero à discriminação e assédio. Também nos últimos dois anos foi consolidado o canal Em Frente, que se dedica a acolher e oferecer apoio psicossocial a colaboradoras da Lojas Renner S.A., de todos os níveis hierárquicos, em situação de situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual dentro do âmbito intrafamiliar.

Ainda com foco no bem-estar, a companhia conta com um serviço de apoio à maternidade durante a gestação e nos seis primeiros meses de vida dos bebês, com suporte de enfermeira, educador físico, psicólogo e, quando necessário, médico por telefone e WhatsApp, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Instituto Lojas Renner - Da porta para fora, a empresa desenvolve iniciativas importantes por meio do Instituto Lojas Renner, fundado em 2008 com a missão de alavancar o empoderamento econômico e social de mulheres na cadeia de moda no Brasil.

Desde a criação do Instituto, já foram investidos aproximadamente R$ 82 milhões em projetos que beneficiaram mais de 240 mil pessoas. Um deles é o Empoderando Refugiadas, iniciado em 2016, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Pacto Global e a ONU Mulheres. A iniciativa tem como objetivo preparar refugiadas para o mercado de trabalho brasileiro e sensibilizar empresas para a importância de compor equipes diversas e inclusivas.

Em 2022, por exemplo, o programa apoiou a capacitação de 102 mulheres em situação de refúgio nas cidades de Boa Vista (RR) e Curitiba (PR). Foram 80 horas de cursos com ênfase em logística, vendas e atendimento no varejo. Depois, 12 foram contratadas para atuar na companhia, no Centro de Distribuição de Cabreúva, em São Paulo.

Desde o início do projeto Empoderando Refugiadas, em 2016, já foram capacitadas cerca de 400 mulheres e mais de 100 foram contratadas pelas marcas da Lojas Renner S.A.

