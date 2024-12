LOS ANGELES, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Préparez-vous à un tout nouveau genre de défi sur Force Delta. L'opération Serpentine vous plonge, vous et votre escouade, derrière les lignes ennemies et dans un dangereux raid PvE, disponible à partir du 1er janvier 2025. Choisissez votre équipement, affrontez une série de niveaux variés jusqu'à ce que vous et votre escouade parveniez à accomplir votre mission.

Regardez la bande-annonce officielle du raid PvE « Serpentine » de Delta Force

Watch the the Official Delta Force "Serpentine" PvE Raid Trailer now

À propos de Delta Force

Développé par Team Jade, Delta Force est le prochain jeu de tir tactique free-to-play de la série Delta Force, qui proposera des modes multijoueurs à grande échelle, ainsi qu'une campagne solo/coop pleine d'action, un arsenal d'armes à personnaliser, et bien plus encore. La bêta ouverte de Delta Force sur PC débute le 5 décembre et les joueurs pourront rejoindre les troupes en obtenant le jeu gratuitement via son site web, Steam et Epic Games Store. Les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire sur l'App Store, le Google Play Store et Google Play Games (PC) pour le lancement du 20 janvier 2025.

À propos de Team Jade

Team Jade est une branche du groupe TiMi Studio, connu pour Call of Duty: Mobile et Assault Fire, ce dernier étant le jeu de tir chinois le plus populaire sur PC au cours de la dernière décennie. Composée de centaines de vétérans de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont les prix BAFTA et TGA.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=I0kyaf8Cjwk