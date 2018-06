RegHunter, une appli d'optimisation de PC, remporte une certification d'AppEsteem

Pour Ryan Gerding, le porte-parole d'ESG, s'exprimant sur la certification : « La certification d'AppEsteem correspond aux éloges que nous recevons des clients partout dans le monde depuis des années. En outre, RegHunter a été certifié comme Trusted Download Program par TRUSTe, une société indépendante de certification de logiciels. »

AppEsteem est une organisation d'analyse de logiciels dont la mission est d'examiner et d'analyser des programmes logiciels pour offrir aux consommateurs et aux utilisateurs des informations techniques et des analyses d'experts sur la sécurité et la fiabilité d'applis. RegHunter (https://www.enigmasoftware.com/products/reghunter/) est une appli très performante conçue et élaborée par ESG, qui est utilisée par des consommateurs à travers le monde pour la maintenance et l'amélioration des performances des PC, et qui compte toute une série de fonctionnalités, comme un broyeur de fichiers pour la suppression sûre et permanente de fichiers, la détection et l'identification d'entrées de registre inutilisées plus anciennes ou défaillantes, un outil de défragmentation de disque dur et un analyseur sophistiqué pour localiser des doublons de fichiers inutiles et permettre aux utilisateurs de libérer de l'espace disque.

À propos d'Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC est un intégrateur système international privé et un éditeur de logiciels de sécurité pour PC, avec des bureaux aux États-Unis et dans l'Union européenne. La société se spécialise dans la mise au point de logiciels de sécurité pour PC, l'analyse de la sécurité en ligne, l'évaluation des menaces adaptatives et la détection des menaces de sécurité sur PC, ainsi que dans l'élimination sur mesure des logiciels malveillants pour ses millions d'abonnés dans le monde. ESG est mieux connue pour SpyHunter 4, son produit et service contre les logiciels malveillants, et RegHunter, un programme conçu pour l'optimisation des PC. SpyHunter 4 a plusieurs fois obtenu les meilleurs scores lors de tests comparatifs menés par des laboratoires tiers indépendants comme AV-Comparatives et AV-TEST. SpyHunter 4 a également été certifié par OPSWAT et TRUSTe.

