Região bem próxima da Faria Lima oferece opções únicas de lajes corporativas

SÃO PAULO, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Localizada em um dos mais valorizados eixos empresariais da cidade de São Paulo, a região conta com fácil acesso às avenidas Bandeirantes, Faria Lima, Roberto Marinho e Marginal Pinheiros, Brooklin. A localização, sem dúvida, é um aspecto importante no momento da decisão de uma locação de laje corporativa. Por isso, a Barzel aposta no potencial desta área da cidade.

Todo o entorno de ambos os edifícios ainda traz opções de alimentação e conveniência para quem trabalha na região. Outro ponto bastante favorável é infraestrutura modal, com corredor de ônibus e acesso à estação Berrini da CPTM. Ainda pela mesma linha metroferroviária é possível fazer baldeação com a Linha 8 – Diamante (CPTM), além do metrô pelas Linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás.

"As empresas já retornaram ou estão em processo de retomada das suas atividades presenciais, algumas ainda em modelos híbridos. Esse processo tem exigido que as áreas responsáveis pelos escritórios busquem pontos bem localizados e com fácil acesso para garantir a manutenção da qualidade de vida dos seus colaboradores", diz Bruno Turaça, diretor de Portfólio da Barzel Properties. O diretor ainda aponta que as empresas têm buscado lajes com custo-benefício, e nem sempre estão dispostas a terem um valor de locação mais alto para estarem na Faria Lima, por exemplo.

As empresas que procuram por alternativas podem encontrar opções únicas na região. Entre os empreendimentos destacam-se o Thera Corporate e o Bi 500 como excelentes espaços corporativos. Os edifícios aliam arquitetura contemporânea, qualidade construtiva, acabamentos nobres e serviços diferenciados, sendo bastante procurados por locatários que desejam lajes amplas com padrão e recursos equivalentes aos prédios comerciais mais sofisticados do mundo.

O Thera Corporate é composto por 15 pavimentos de escritórios, com lajes de pouco mais de 2.000 m² cada, e espaço gastronômico no térreo. Os locais de alimentação e convivência se integram ao projeto paisagístico, contemplando praça central e mesas ao ar livre. Considerado um dos edifícios com as lajes mais eficientes da cidade de São Paulo, os pavimentos livres de pilares, com piso, forro e luminárias já instaladas proporcionam flexibilidade de layout e garantem uma ótima ocupação, além da possibilidade de locação de andares já mobiliados.

O empreendimento ainda é classificado como AAA (triple A), entrando para o seleto grupo dos melhores edifícios da cidade, sendo referência no padrão de especificações técnicas e imagem corporativa. O Thera Corporate possui certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold, conferida pelo U.S. Green Buiding Concil (USGBC), atestando que o edifício cumpre os requisitos exigidos para construções sustentáveis (Green Buildings).

Projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, o edifício B500 é outro empreendimento que chama atenção de quem circula na região. O prédio tem 17 andares de escritórios, com áreas privativas em torno de 700m², que podem abrigar um ou dois conjuntos independentes. Conhecido por ser um empreendimento icônico, possui lajes livres de pilares oferecendo aos ocupantes uma maior flexibilidade de layout.

Depois do retrofit, realizado pela Barzel Properties, o edifício passou a contar com instalações de última geração, lobby modernizado, elevadores de baldeação exclusivos para as garagens, auditório, amplo bicicletário e vestiários, e recebeu certificação LEED Gold na operação do condomínio.

"A região nasceu para atender a expansão do mercado imobiliário corporativo e, ao longo de décadas, tem se mostrado uma região adaptável e pronta para receber mais investimentos e novas empresas. Há diversas iniciativas que também visam fomentar o bairro aos finais de semana e atrair um número maior de pessoas para morar, trabalhar e ter entretenimento", afirma o diretor de portfólio, Bruno Turaça.

