Região da América Latina e Caribe obtém terceira pontuação média mais baixa no Índice Global de Resiliência no Trabalho de 2022

O GLRI 2022, desenvolvido pela Whiteshield Partners, avaliou quais países estão mais preparados para o futuro do emprego. Juntamente com vulnerabilidades estruturais, o relatório classificou os países por sua capacidade de mitigar crises, recuperar-se, criar empregos e se alinhar com tendências futuras.

Para a América Latina e o Caribe, o relatório revelou que a região tem a terceira pontuação média mais baixa no GLRI. A empresa também recomendou que a desigualdade na região seja considerada para aumentar sua resiliência. De acordo com o relatório, em média, os países da região deixaram de melhorar suas pontuações de resiliência no mercado de trabalho nos últimos cinco anos. Como resultado, a região teve queda na classificação à medida que outras regiões melhoraram em um ritmo mais rápido.

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Sir Christopher Pissarides, conselheiro especial e diretor da Whiteshield Partners, disse: "O GLRI avalia a resiliência dos mercados de trabalho e destaca as áreas prioritárias para fortalecer a resiliência. Uma urgência notável é a necessidade de que os setores público e privado trabalhem juntos no desenvolvimento e implementação de reformas políticas estratégicas para enfrentar os impactos de longo prazo de qualquer ruptura nos mercados de trabalho."

Fadi Farra, fundador e sócio da Whiteshield Partners, enfatizou: "Crises como a pandemia da Covid-19 impulsionaram ações decisivas para reduzir lacunas nos mercados de trabalho. Os formuladores de políticas precisam transformar correções temporárias ou de curto prazo em mudanças estruturais à medida que avançamos para a fase de recuperação."

Ronaldo Souza, diretor da Whiteshield Partners, observou: "O relatório revela quais países são mais vulneráveis a choques no mercado de trabalho e rupturas de longo prazo e aqueles que são mais resilientes. Na América Latina e no Caribe, a pontuação média da região reflete a necessidade de uma mudança estrutural de longo prazo para que ela possa superar qualquer tipo de ruptura e aumentar sua prontidão e adaptabilidade em meio ao mundo em constante mudança."

O relatório completo e as estatísticas do país estão disponíveis em www.whiteshieldpartners.com.

