Região Metropolitana atrai novos investimentos e franquias como a AD Clinic Campo Largo

Além da geração de empregos e atração de investimentos nos setores da construção civil, o comércio também está de olho na Região Metropolitana de Curitiba. O City Center, projeto do grupo Tacla inédito no Brasil, une um outlet a um shopping de porte médio. Com uma área de aproximadamente 58 mil metros quadrados e 164 lojas – sendo nove lojas âncoras, de grandes marcas – e quatro salas de cinema, o City Center ficará localizado em Campo Largo.

De olho nessas oportunidades, o médico Gustavo Tibola e a biomédica Luana Romano decidiram investir na região. Eles abriram uma franquia da AD Clinic, centro estético de última geração. "A consolidação da rede AD Clinic em Curitiba, e as demandas pelo mercado de estética em Campo Largo, nos fizeram perceber que esse é o momento oportuno para investir no segmento. Agora as pessoas não precisam mais se deslocar para encontrar as novidades e qualidade dos procedimentos que valorizam a beleza e trazem bem-estar", explica Gustavo.

Com números impressionantes, o mercado voltado para a estética e autocuidado possui uma perspectiva de crescimento acumulado no período de 2015 a 2020 para segmento estético no Brasil de 14,3% – algo em torno de 2,7% ao ano. Já o faturamento deste setor para 2020, pode ultrapassar a marca de R$ 115 bi, segundo dados da Euromonitor. Para o Sebrae, esse é um dos segmentos mais vantajosos no Brasil. E ainda existe a previsão de um crescimento de mais de 14% até o ano de 2020. "Escolhemos a estética porque já atuamos na área de saúde. Eu sou médico e a Luana, especialista em biomedicina estética. Apesar do setor ter crescido muito, sabemos que há uma área grande para explorar. Nossa expectativa é crescer e, em breve, abrir novas unidades", conta Gustavo.

Sobre a AD Clinic Campo Largo

A AD Clinic se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, produtos exclusivos e qualificação profissional. Hoje, o centro estético oferece mais de 90 protocolos de estética facial e corporal, além de equipamentos de última geração e equipe altamente capacitada para avaliar, diagnosticar e realizar um plano de tratamento específico conforme a necessidade do cliente.

Uma das novidades oferecida pela AD Clinic é a Harmonização Facial, conjunto de procedimentos estéticos que busca harmonizar, integrar esteticamente e funcionalmente os dentes, a gengiva, os lábios, as expressões faciais e as funções musculares e as marcas de expressão. Considerada uma grande evolução estética, a harmonização oferece um planejamento personalizado, feito de acordo com o perfil e necessidades de cada paciente. Outra novidade é o Soprano Ice Platinum, aparelho de depilação a laser de última geração. Com inteligência israelense, ele utiliza três diferentes tecnologias em uma ponteira, o que permite eliminar os pelos claros, ruivos e escuros com o menor desconforto possível. A AD Clinic Campo Largo também é a única a oferecer o equipamento Herus Hifu, o revolucionário Lifting Não Cirúrgico.

Informações: AD Clinic Campo Largo

Rua Romualdo Portugal, 1908

Vila Operária – Campo Largo

campolargo@adclinic.com.br

(41) 3032-6025 | (41) 9 8738-3058

https://campolargo.adclinic.com.br/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1012123/AD_Clinic.jpg

FONTE AD Clinic

SOURCE AD Clinic