Regresa promoción Boorito de Chipotle con desafío de transformación en TikTok

NEWPORT BEACH, California, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) anunció hoy el regreso de Boorito, la celebración anual de Halloween de la marca. El jueves 31 de octubre, desde las 3 p.m. hasta el cierre, los clientes que estén disfrazados en cualquier local de Chipotle en EE. UU. podrán recibir un burrito, tazón, ensalada o taco por solo US$4 y acceder a los canjes de Chipotle (Chipotle Rewards).

Chipotle anunció hoy el regreso de Boorito, la celebración anual de Halloween de la marca. El jueves 31 de octubre, desde las 3 p.m. hasta el cierre, los clientes que estén disfrazados en cualquier local de Chipotle en EE. UU. podrán recibir un burrito, tazón, ensalada o taco por solo US$4 y acceder a los canjes de Chipotle. Este año, para que la temporada sea realmente escalofriante, Chipotle lanza un concurso de transformación TikTok, #Boorito. Los usuarios de TikTok pueden participar publicando un video en TikTok con sus preparativos festivos de antes y después de las transformaciones de Halloween.

Este año, para que la temporada sea realmente escalofriante, Chipotle lanza un concurso de transformación TikTok, #Boorito. Los usuarios de TikTok pueden participar publicando un video TikTok con sus preparativos festivos de antes y después de las transformaciones de Halloween. Las cinco propuestas con hashtag #Boorito que reciban más "me gusta" ganarán burritos gratis durante un año. Entre los creadores participantes más populares están Zach King y Brittany Broski.

"Desde hace años, nuestros clientes vienen disfrazados para celebrar con nosotros", dijo Chris Brandt, director general de Marketing de Chipotle. "Sabemos que los usuarios de TikTok tienen mucha inspiración y creatividad, por lo que nos emociona ver que las transformaciones de Halloween cobran vida digitalmente".

Para un regalo adicional, los clientes que se inscriban en los canjes de Chipotle recibirán tortilla chips y guacamole gratis luego de su primera compra. Se requiere una compra mínima de US$5.00 y la presentación de una cuenta válida de canjes de Chipotle. El canje de tortilla chips y guacamole gratis está sujeto a disponibilidad, no se puede combinar con otros cupones, promociones ni ofertas especiales, ni es válido en pedidos de catering y no tiene validez en los lugares en que está prohibido.

La promoción de Boorito es solo para pedidos en restaurantes. No incluye pedidos hechos en línea, mediante celular, catering o delivery. El límite es de un Boorito por persona; para calificar se debe estar disfrazado. La decisión de si un "disfraz" califica para la oferta queda a discreción exclusiva del personal del restaurante Chipotle. A los US$4 en EE. UU. y al precio de compra de US$6 en Canadá, se aplicarán los correspondientes impuestos. Válido en todos los restaurantes de EE. UU. y Canadá. El canje está sujeto a disponibilidad. Podrán aplicarse restricciones adicionales. No tendrá validez en los lugares en que esté prohibido.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar el Concurso de Transformación de #Boorito de TikTok. Comienza a la 1:00 AM (horario de verano del este) el 26 de octubre de 2019 y termina a la 1:00 AM (horario de verano del este) el 1 de noviembre de 2019. Disponible para residentes legales de los 48 Estados Unidos continentales (excluye a Alaska y Hawái), el Distrito de Columbia y Canadá (excluye a la provincia de Quebec), mayores de 18 años, o personas de 13 años o mayores con permiso de padre/tutor legal. Los premios no se pueden canjear en Canadá. Cada participación debe incluir los hashtags #Boorito y #Contest. El límite es de una participación por persona. No será válido donde esté prohibido. Lea las Reglas Oficiales en chipotle.com/Halloween.

