REIK ANUNCIA SU GIRA "EN CAMBIO USA TOUR"

"Para Loud And Live es un verdadero orgullo presentar este trío de talentosos músicos que ya han dejado una honda huella en la historia de la música latina", dijo Nelson Albareda, productor ganador de dos Latin GRAMMY ® y de un premio GRAMMY ® , así como fundador y CEO de la compañía productora de la gira, Loud And Live.

El grupo, fundado en 2005 en Mexicali, Baja California, está formado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín. Su mezcla de música pop con baladas románticas los ha llevado a las primeras listas de ventas y le ha ganado diversos premios como el Latin GRAMMY y el premio Billboard®. Han colaborado con grandes artistas como Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Christian Nodal, Sebastián Yatra y Ozuna, entre otros, con el mayor de los éxitos. El repertorio de la gira consistirá en sus más recientes éxitos como "Los Tragos" con María Becerra y "Loquita" con Rauw Alejandro, así como los clásicos de su repertorio: "Me Niego", "Amigos con Derechos", "Noviembre Sin Ti", "Voy a Olvidarte", "Un Año" y "Perfecta".

Los boletos para EN CAMBIO USA TOUR saldrán a PRE-VENTA el lunes, 24 de enero a las 10 AM (Hora Local) a través de American Express y de TICKETMASTER (código EC22), y a la venta general, el miércoles, 26 de enero a partir de las 10 AM (Hora Local) en las taquillas de los venues y a través de REIK2022.com.

Acerca de Loud And Live:

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729658/Reik_2426x1365_15.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729659/Reik_AdMat_1080x1080_Venta_35.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632544/Loud_and_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud and Live, Inc.

SOURCE Loud and Live, Inc.