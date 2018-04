Reisende achten bei der Buchung von Urlaubsunterkünften verstärkt auf Umweltfreundlichkeit

Leicht abweichende Ergebnisse zwischen deutschen und internationalen Reisenden

87 Prozent der weltweit befragten Teilnehmer der Umfrage gaben an, dass sie dieses Jahr nachhaltiger reisen möchten. Von den deutschen Reisenden führten im Vergleich 83 Prozent an, in 2018 auf die Umwelt achten zu wollen. Beinahe jeder vierte von zehn (39 Prozent) setzt dieses Vorhaben in die Tat um und bezieht den Aspekt Nachhaltigkeit bei der Buchung mit ein. Unter den deutschen Reisenden sind es 31 Prozent.

Allerdings gibt es Potential nach oben: International legen 48 Prozent der Umfrageteilnehmer bei der Wahl des Transportmittels keinen Wert auf den ökologischen Fußabdruck. Verglichen reisen 53 Prozent der deutschen Befragten nie bis selten bewusst nachhaltig.

Deutsche Reisende achten mehr auf Umweltfreundlichkeit bei der Buchung einer Unterkunft

Nachhaltiges Reisen beginnt für beinahe die Hälfte der deutschen Reisenden (46 Prozent) mit der Wahl der Unterkunft. So wird unter "nachhaltigem Reisen" am häufigsten die Übernachtung in einer umweltfreundlichen Unterkunft verstanden. Etwas weniger als zwei Drittel (60 Prozent) der Reisenden gab an in Zukunft die Buchung von umweltfreundlichen Unterkünften zu planen. Im vergangenen Jahr hatten dies im Vergleich nur 57 Prozent der Deutschen angegeben. Parallel dazu nimmt der Anteil Reisender, die noch keine nachhaltigen Übernachtungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen ab (2018: 31 Prozent, 2017: 45 Prozent, 2016: 46 Prozent).

