REISENDE FORDERN VERÄNDERUNGEN, WÄHREND SICH DER TOURISMUS VON DER PANDEMIE ERHOLT UND MIT UNSICHERHEIT KONFRONTIERT IST: FUTURE TOURISM SURVEY

· 44% der Befragten forderten eine stärkere Harmonisierung von Gesundheitsprotokollen und den Einsatz von Technologie, um nahtloses Reisen zu ermöglichen.

· 34% wünschten sich, dass mehr Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Tourismus gestellt wird.

· 29% wollen, dass Gesundheit und Nachhaltigkeit in der Reisebranche Vorrang vor Profit haben.

· 33% forderten einen größeren finanziellen Schutz für Reisende - wahrscheinlich als Reaktion auf die Erfahrungen mit der Pandemie.

Menschen aus China, Indien und Südkorea sprachen sich am stärksten für eine stärkere Harmonisierung von Sicherheitsprotokollen und den Einsatz von Technologie aus, um das Reisen zu vereinfachen.

Im Auftrag des saudi-arabischen Tourismusministeriums befragte YouGov fast 14.000 Personen in China, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Indien, Japan, Saudi-Arabien, Mexiko, Südkorea, Spanien und Schweden.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus von Saudi-Arabien, sagte: "Die Pandemie hat einen tiefgreifenden Einfluss auf den globalen Tourismussektor. Sie hat uns allen - Reisenden, Touristen, Unternehmen und Regierungen - gezeigt, dass wir Dinge anders machen können.

"Die Umfrage zur Zukunft des Tourismus zeigt, dass die Öffentlichkeit will, dass wir die Lehren aus der Pandemie ziehen und Veränderungen vornehmen, die Gesundheit, Nachhaltigkeit und den besseren Einsatz von Technologie in den Mittelpunkt des zukünftigen Tourismus stellen."

Die Umfrage ergab, dass sich die Einstellung der Reisenden nach zwei Jahren Pandemie und Abriegelungen, die das Reisen einschränkten, geändert hat. 55% der Befragten sind nun eher bereit, im Inland zu reisen. Und 32% der Befragten sind eher bereit, eine internationale Reise zu unternehmen, als dies vor COVID der Fall war.

Die wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Preise haben die Reiselust für die nächsten 6 Monate gedämpft. Weltweit ist es für 42% der Menschen wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass sie eine internationale Urlaubsreise unternehmen werden, während 39% dies nicht oder nur sehr selten tun werden.

Die größte Auswirkung hat dies jedoch auf die Geschäftsreisen. Nur 18% der Befragten halten es für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass sie geschäftlich ins Ausland reisen werden.

Chinesen, Japaner und Amerikaner waren am wenigsten optimistisch, was die Aussicht auf internationale Reisen anging. Briten, Inder und Saudis hingegen hielten es für sehr wahrscheinlich, dass sie in den nächsten 6 Monaten ins Ausland reisen würden.

Die Umfrage zur Zukunft des Tourismus wurde im Vorfeld der 116. Sitzung des Exekutivrats der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) veröffentlicht, die nächste Woche in Dschidda, Saudi-Arabien, stattfinden wird und vom saudischen Tourismusministerium ausgerichtet wird.

Die Stärkung des Tourismussektors und die Anpassung an künftige Anforderungen an mehr Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit stehen ganz oben auf der Tagesordnung.

Vor der Pandemie machte der Reise- und Tourismussektor (einschließlich seiner direkten, indirekten und induzierten Auswirkungen) 1 von 4 aller weltweit neu geschaffenen Arbeitsplätze, 10,3 % aller Arbeitsplätze (333 Millionen) und 10,3 % des globalen BIP (9,6 Billionen US-Dollar) aus.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus von Saudi-Arabien, sagte: "Saudi-Arabien ist ein brandneues Reiseziel. Wir haben unsere Türen für den internationalen Tourismus kurz vor der Pandemie geöffnet und sind daher bereit und in der Lage, auf neue und andere Weise zu denken und zu handeln.

"Durch die Abstimmung von Visionen, Führung und Ressourcen konnten wir ein neues Modell für den Tourismus schaffen, das von vornherein widerstandsfähiger und nachhaltiger ist. Wir freuen uns darauf, unsere Erkenntnisse zu teilen und mit unseren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine bessere Zukunft für den Tourismus zu schaffen."

Letzte Woche veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum seinen Travel and Tourism Development Index. Saudi-Arabien verbesserte sich um 10 Plätze auf 33rd in der Weltrangliste. Der unabhängige Index bewertet 117 Länder anhand von 17 Pfeilern, die für die Entwicklung und Widerstandsfähigkeit ihrer Reise- und Tourismusindustrie entscheidend sind.

Saudi-Arabien ist von 43rd im Jahr 2019 auf 33rd im Jahr 2021 aufgestiegen. Dies ist der zweitgrößte Anstieg in der Rangliste und das Ergebnis von Verbesserungen bei fast allen Indikatoren. Dies war der erste Bericht, der seit der Öffnung Saudi-Arabiens für den internationalen Tourismus im September 2019 erstellt wurde.

Der UNWTO-Exekutivrat wird am 7. und 8. Juni in Jeddah, Saudi-Arabien, tagen.

Über das Ministerium für Tourismus von Saudi-Arabien

Das saudi-arabische Tourismusministerium leitet das saudi-arabische Tourismus-Ökosystem und wird dabei von der saudi-arabischen Tourismusbehörde und dem Tourismusentwicklungsfonds unterstützt. Das Ministerium legt die Strategie für den Tourismussektor des Königreichs fest und ist verantwortlich für die Entwicklung von Strategien und Vorschriften, die Entwicklung des Humankapitals, die Erhebung von Statistiken und die Anziehung von Investitionen. Es arbeitet mit der saudischen Tourismusbehörde zusammen, die Saudi-Arabien als globales Tourismusziel fördert, und mit dem Tourismusentwicklungsfonds, der die Investitionsstrategie des Ministeriums umsetzt, indem er Mittel für die Entwicklung des Sektors bereitstellt.

Das von Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb geleitete Ministerium wurde im Februar 2020 gegründet, nachdem Saudi-Arabien 2019 zum ersten Mal in seiner Geschichte für internationale Freizeittouristen geöffnet wurde. Saudi-Arabien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 100 Millionen Touristen zu begrüßen und den Beitrag des Sektors zum BIP von 3 % auf 10 % zu erhöhen. Digitale Initiativen, Bereitstellung technischer Lösungen für die Tourismusförderung, Forschung und Entwicklung zur Verbesserung des Tourismussektors, Innovation für neue Technologien.

Über die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen

Die Welttourismusorganisation (UNWTO) ist die Organisation der Vereinten Nationen, die für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus zuständig ist.

Als führende internationale Organisation auf dem Gebiet des Tourismus fördert die UNWTO den Tourismus als Motor für wirtschaftliches Wachstum, integrative Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit und bietet dem Sektor Führung und Unterstützung bei der Förderung von Wissen und Tourismuspolitik weltweit.

YouGov-Umfrage: Methodik:

· Online-Interviews über das YouGov-eigene Panel + Partnerpanels

Sample Size:

Country Sample Representation US 1000 Nat rep UK 2000 Nat rep Spain 1000 Nat rep India 1000 Urban rep China 1000 Online rep KSA 1000 Urban rep Mexico 1000 Urban rep Germany 2000 Nat rep Japan 1000 Nat rep South Korea 1000 Nat rep Sweden 1000 Nat rep TOTAL 13,000



