Rejoignez Alessandro Del Piero et Emaar pour célébrer la fièvre du football et gagner une résidence de rêve #EmaarGoldenHome à Dubaï

Ouvert à tout le monde, le concours #EmaarGoldenHome démarre le 25 juin avec une vidéo de l'Italien Alessandro Del Piero (@delpieroale), membre de l'équipe championne du monde en 2006, expliquant comment participer.

Pour participer, c'est simple. Twittez une photo ou une vidéo originale de vous, de votre famille ou de vos amis en train de jouer au football ou de regarder un match chez vous, et taguez @emaardubai à l'aide du hashtag #EmaarGoldenHome.

Ahmad Al Matrooshi, directeur général d'Emaar Properties, déclare : « Nous nous joignons au monde entier pour célébrer la folie du football avec cette opportunité inédite de posséder une résidence de rêve dans l'une de nos destinations art de vivre dubaïotes élégamment équipées. »

Benjamin Ampen, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord chez Twitter, déclare : « Des recherches récentes révèlent que les amateurs de sports sur Twitter sont passionnés de football. #EmaarGoldenHome illustre parfaitement comment Emaar utilise le potentiel de la vidéo pour impliquer un tel public mondialement, et sur Twitter exclusivement. »

Alessandro Del Piero ajoute : « Le football est une passion pour des millions de gens à travers le monde et elle atteint son paroxysme au cours de cette saison. Je suis ravi de m'associer à Emaar et à Twitter pour cette fantastique campagne. »

La date limite de participation est le 11 juillet. Accédez à @emaardubai sur Twitter et que l'action commence !

Un sondage Twitter a déjà été lancé sur @emaardubai. Les participants votent pour leur destination de prédilection afin de gagner une résidence #EmaarGoldenHome dans un des quartiers suivants : Downtown Dubai, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate et Emaar South. Ces quatre méga-propriétés Emaar, société présente dans plus de 16 pays, offrent des styles de vie variés.

Downtown Dubai est la destination art de vivre la plus visitée au monde. On y trouve Burj Khalifa, le Dubai Mall, la fontaine de Dubaï et l'Opéra de Dubaï. À Dubai Creek Harbour, on trouvera la tour de Dubai Creek et des boutiques de classe mondiale, en plus des résidences situées sur les rives du Khor Dubaï.

Le quartier Dubai Hills Estate comporte un parcours de golf, le Dubai Hills Park et le Dubai Hills Mall. Emaar South célèbre la joie de vivre dans un quartier vert et luxuriant avec un parcours de golf de championnat, à côté du site de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï.

