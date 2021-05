Rejoignez la CIIE pour saisir les opportunités du marché chinois

Qu'est-ce que la CIIE? La CIIE est la plus grande exposition d'importation au monde et l'un des dix plus grands salons professionnels au monde. Il est en train de devenir un événement incontournable pour les multinationales chaque année en novembre à Shanghai.

Pourquoi y assister ? Tout d'abord, pour son échelle et l'étendue de ses industries. L'année dernière, la CIIE couvrait 360 000 mètres carrés, soit environ la taille de 70 terrains de football. Deuxièmement, elle accueille des participants et des expositions de grande qualité. 10 000 exposants ont participé aux trois premières éditions, dont de nombreuses entreprises du classement Fortune Global 500 et des leaders du secteur. Plus de 1 300 produits et services ont fait leurs débuts dans le monde ou en Chine au cours des trois dernières expositions. Troisièmement, elle offre des possibilités de rencontrer des acheteurs, de décrocher de nouveaux projets et de pénétrer le marché chinois. Quelque 1,3 million d'acheteurs chinois ont participé aux trois premières éditions. Au cours des trois dernières expositions, des contrats ont été signés pour une valeur de plus de 200 milliards de dollars. Suite à ces accords, un total de 319 projets des deux premières expositions, soutenus par des investissements étrangers d'une valeur de 15 milliards de dollars, ont été initiés et lancés avec succès en Chine. Quatrièmement, elle garantit une exposition médiatique gratuite. À la CIIE, les participants peuvent promouvoir leurs marques et bénéficier d'une exposition médiatique. Chaque année, des médias du monde entier sont présents pour rendre compte des dernières tendances, produits et innovations présentés à la foire. Lors des trois premières éditions, plus de 10 000 journalistes ont couvert l'exposition.

« Zone d'exposition de l'industrie intelligente et des technologies de l'information » au cœur du salon. Parmi les différents segments de la CIIE, la zone d'exposition de l'industrie intelligente et des technologies de l'information est l'une des étapes les plus importantes pour les entreprises manufacturières qui souhaitent présenter leurs derniers produits et technologies. Les entreprises manufacturières qui se demandent encore si elles doivent participer à la CIIE peuvent venir voir les entreprises qui se sont déjà inscrites à la quatrième CIIE. Vous pouvez également vous mettre en réseau avec elles et rechercher une coopération potentielle à l'avance.

Cliquez sur les liens suivants pour découvrir qui sont ces entreprises :

Liste du premier lot d'exposants pour la 4ème CIIE :

https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/official/20210315/27245.html

Liste du deuxième lot d'exposants pour la 4ème CIIE :

https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/official/20210407/27547.html

Liste du troisième lot d'exposants pour la 4ème CIIE :

https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/official/20210512/27943.html

Comment y assister ? Veuillez consulter le site https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en pour vous INSCRIRE.

