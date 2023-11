Rejoignez Protelion à Black Hat MEA pour découvrir le monde de la cybersécurité

BERLIN, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Protelion a le plaisir d'annoncer que son équipe va participer à l'un des événements de cybersécurité les plus importants de l'année, Black Hat MEA . La plus importante conférence et exposition sur la cybersécurité se tiendra du 14 au 16 novembre à Riyad, en Arabie Saoudite. L'événement réunira plus de 40 000 professionnels de la sécurité de l'information, plus de 300 exposants et plus de 300 conférenciers de renommée mondiale venant de plus de 120 pays.

Join Protelion at Black Hat MEA to discover the world of cyber security

Protelion, l'une des principales entreprises de cybersécurité, présentera ses solutions de sécurité de premier plan lors de cet événement de trois jours visant à répondre aux besoins des différentes organisations.

Sur notre stand, vous pourrez vous informer auprès d'experts de premier plan sur nos solutions holistiques, telles que la détection et la réponse aux menaces, notre solution de sécurité réseau infaillible pour protéger tous vos canaux en temps réel, découvrir notre messagerie d'entreprise sur mesure et évolutive et notre téléphone renforcé offrant un cryptage certifié de niveau militaire, et explorer nos solutions de protection des terminaux pour répondre à différents besoins.

« Protelion offre une assistance de classe mondiale pour différents problèmes liés à la cybernétique afin de répondre aux besoins des moyennes et grandes entreprises ainsi que des organisations gouvernementales. Nos solutions sont hautement personnalisables et facilement intégrables aux réseaux existants, faisant ainsi de Protelion le bon choix pour sécuriser votre entreprise. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter nos différentes solutions aux visiteurs », déclare Josef Waclaw, PDG de Protelion GmbH.

Grâce à ses solutions innovantes et à son assistance de classe mondiale, Protelion est votre partenaire de confiance pour la sécurisation de vos infrastructures critiques. Ne manquez pas l'occasion de découvrir nos solutions de cybersécurité avancées et visitez notre stand H2.107.

À propos de Protelion :

Protelion est un leader mondialement reconnu dans le domaine des solutions de cybersécurité, qui offre ses services aux gouvernements, aux organisations de défense, aux organismes chargés de l'application de la loi et aux entités d'infrastructures critiques. Les solutions de Protelion sont fondées sur des algorithmes de pointe hautement sécurisés, renforcés par une assistance, une expertise en développement et des compétences techniques inégalées à l'échelle mondiale. Basée à Berlin, en Allemagne, Protelion est présente dans le monde entier grâce à son équipe internationale et à son réseau de partenaires de distribution dans la région EMEA, aux États-Unis et en Amérique latine.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/protelionllc

YouTube : https://www.youtube.com/@protelion