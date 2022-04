Relatório anual da XCMG de 2021: desenvolvimento de alta qualidade resulta em aumento recorde de receita e lucro líquido

A XCMG vem mantendo o primeiro lugar no setor nacional de maquinários de construção da China há 32 anos consecutivos e, pela primeira vez na história, ficou entre as três primeiras do mundo.

Em 2021, o maquinário de içamento da XCMG ficou em primeiro lugar no mundo pela primeira vez. Todas suas principais categorias de produtos alcançaram um crescimento positivo, e setores como terraplanagem, empilhamento e maquinários de trabalho aéreo também cresceram rapidamente, aumentando proporcionalmente sua receita operacional.

Além disso, a receita internacional da XCMG também aumentou 111,81% em relação ao ano anterior, atingindo 12,94 bilhões de yuans (USD 2,03 bilhões). Apesar do impacto da pandemia da COVID-19, a XCMG Brasil alcançou um grande avanço, com crescimento de 200% em relação ao ano anterior em produção e vendas e aumento de 198% em escala operacional.

Esses setores emergentes também têm avançado rapidamente:

A XCMG consolidou sua posição de liderança em caminhões de incêndio com sistema de elevação e plataformas de trabalho aéreo do tipo lança, com melhoria significativa na rentabilidade;

A receita gerada por maquinários de construção compactos aumentou 50% em relação ao ano anterior, e a renda proveniente de empilhadeiras teve um aumento vertiginoso de 258%;

A nova base de maquinários de manutenção da XCMG foi colocada em operação, e os produtos como estações de asfalto e manutenção de chassi estão entre os dois primeiros no setor;

A plataforma de internet industrial "Hanyun" da XCMG ficou entre as três primeiras na lista de 2021 do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação de plataformas de internet industrial de diferentes setores e domínios.

"Sejam as circunstâncias favoráveis ou adversas, a XCMG se empenha incessantemente para atingir os objetivos de desenvolvimento de 'qualidade avançada, eficiência, desempenho e sustentabilidade'. Sempre nos atemos a nossa visão e intenção originais e lideramos as empresas de maquinários de construção da China para desafiar continuamente o 'Monte Everest' do setor e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade no mercado internacional", disse Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801870/WechatIMG193.jpg

FONTE XCMG

